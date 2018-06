Muy buena cosecha de puntos para equipos de formativas y de veteranos de nuestro Distrito

Por una nueva fecha de los torneos de divisiones inferiores "Clausura" 2018 de fútbol que organiza la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, cosecharon buena cantidad de puntos las entidades de nuestro Distrito.

Deportivo Pinto se presentó el sábado en El Triunfo, visitando a C.A.S.E.T. y tanto en décima como en novena categorías, el "Depor" se impuso de manera contundente, 4 a 0 a los triunfenses.

En décima, marcaron los goles Espíndola (2), Bautista Videla y Tucchi.

En novena, los autores de los tantos del "Depor" fueron Alifano (2), Olivera y Eliseo Ledesma.

El domingo, como preliminar de primera división, los azules recibieron en su estadio "Luis Dallocchio", en octava división, a Atlético y Ferro Carril Oeste Pasteur, ganando también este encuentro los azules de nuestra ciudad, por 3 a 2, en atractivo pleito.

Por su parte, la novena división de Pintense visitó a El Linqueño "B" en la vecina ciudad, imponiéndose el C.A.P. por 2 a 1, con goles de Agustín Petronio y de Camilo Brohme. Así formaron los dirigidos por Francisco Gómez:

Thiago Pinardi; Matías Jáuregui, Agustín Petronio, Tomás Loináz, Mateo Garafulic y Milos Banegas; Juan Guichet, Thiago Móbbili, Elías Riscossa, Pedro Alifano y Lucas Ravirú. Sup.: Axel Barrera, Bautista Torres, Nicolás Jáuregui, C. Brohme, Martín Larrayoz, Thiago Belén y Rodrigo Torres.

El domingo en Arenaza, como preliminar de primera división, la octava categoría del C.A.P. doblegó 2 a 0 a los "chaperos", con tantos del ingresado Pedro Farotto y de Tomás Cabrera. Arbitré el germaniense Darian Roldan y así formaron:

ARENAZA: J. Fernández; S. Toledo, S. Martínez, A. Perujo, N. Barragán y L. Pantanetti; P.Pineda, Juan Montoya, S. Ledesma, F. Ramos y B. Fotti. D.T.: Emiliano Perujo. Sup.: B. de lso Santos, Axel Lucena, G. Ramos, R. Turquieto y A.Pineda.

PINTENSE: Agustín Isidoro, Leandro Contreras, Alejandro Ochoa, Andrés Ruffini, Lautaro Acosta y Abraham Mamut; Andrés Alifano, Matías Santillán, T. Cabrera, Ramiro Móbbili y Felipe Baldomá. D.T.: F. Gómez. Sup.: Francisco Ávalos, P. Farotto, Juan Celasco y Axel Ferreyra.



VILLA FRANCIA VISITÓ A JUVENTUD UNIDA DE LINCOLN

En "Los Tapiales" de Juventud Unida de Lincoln, el local recibió el sábado en tres categorías a Villa Francia y en décima división, igualaron 0 a 0, siendo juez Cristian Pereyra.

Así formaron los "rojos" granadenses: Federico Salvador; Matías Pérez, Elías Belén, Agustín Haberkon, Emiliano Ellero y Valentino Valenza; Valentín Valle, Geremías Murillo, Ignacio Darrieu, Martín Agustinelli y Benjamín Hernández. D.T.: Pablo Zapata-Marcos Andrada.

En novena se repirtió el resultado, igualdad sin goles, formando como sigue el elenco de la dupla Zapata-Andrada, bajo arbitraje de Agustín Riglos:

Fermín Agustinelli; Enzo Ellero, José Bramajo, Bautista Darrieu, Segundo García y Lucas Murillo; Nicolás Micucci, Rodrigo Sánchez, Pedro Velázquez, Gerónimo Pérez y Gabriel Adriosola. Sup.: Bernini, Martín, Sánchez

Completando el triplete de empates, en séptima igualaron 2 a 2 y los granadenses -cuyos goles fueron obra de Alejo García y de Fausto Guagnini-, así se alistaron:

Patricio Allen; Víctor Villegas, Rodrigo Aguirre, Braian Ortiguera, Rodrigo Espíndola y Simón García; Giuliano Arias, Alejo García, Fausto Guagnini, Rodrigo Rebagliatti y Juan Tettamanti. D.T.: Marcos Andrada-Pablo Zapata. Sup.: Darío Saraco, Ulises Barker, Bruno Landard, Santiago Castro, G. Beletti y Gonzalo Caratti.

La cuarta fecha de formativas, tiene esta programación prevista en décima, novena y séptima categorías, cotejos a jugarse recién el sábado 7 de Julio (por el partido Argentina-Francia del mundial).

C.A.S.E.T. vs. Pintense; Deportivo Arenaza vs. Deportivo Pinto; Atlético Pasteur vs. San Martín de Roberts; Atlético Roberts vs. Juventud Unida (L) y El Linqueño vs. Argentino de Lincoln. Solamente en novena se medirán Villa Francia vs. El Linqueño"B".

GANARON LOS DOS EQUIPOS DE VETERANOS

También ganaron los dos equipos de Veteranos de nuestro Distrito, en este caso pro la décima y anteúltima fecha del certamen "Apertura", que ganó por anticipado Villa Francia.

Los granadenses siguen con su andar contundente y golearon 5 a 1 a Atlético Roberts. José María García (2), Fernando De Paolo (2) y Gustavo Torres hicieron los goles del elenco ya coronado, que formó de esta manera:

Alejandro Mariani (Hernán Manzoni); Francisco Corral, Franco Gil, Marcos Arias (Fernando García), Facundo García y Luciano Gil; Gustavo Torres Matías Corral, Fernando De Paolo, Silvio Aguirre y José María García. D.T.: Daniel Parentini.

Por su parte, Deportivo Pinto/Germania superó 3 a 1 a Juventud Unida de Lincoln, con tantos de Gustavo Llano, Ricardo Cabrera y Cristian "Morsa" Cáceres, formando como sigue el conjunto ganador:

Matías Irusta; Jorge Cabrera, Jorge Palma, Javier Amado, Miguel Gómez y Sergio Vilche; Gustavo "Semillo" Barrera, Juan López, G. Llano, Oscar "Chani" Cufré y Ricardo Cabrera. D.T.: Darío Barrutti. Sup.: Cristian Cáceres, Martín Camino, Sergio Ballesio, Gabriel Rodríguez y Héctor Riscossa.

Los otros resultados en fútbol Seniors fueron:

Deportivo Arenaza 1 vs. Deportivo Alberdi 5; C.A.S.E.T. de El Triunfo 0 vs. Atlanta de Vedia 3; y Sarmiento de Vedia 3 vs. Atlético Pasteur. Libre quedó Argentino de Lincoln.

Por la última fecha jugarán este domingo:

Argentino de Lincoln vs. Villa Francia; Deportivo Alberdi vs. Deportivo Pinto/Germania; Atlético Roberts vs. Sarmiento de Vedia; Atlético Pasteur vs. C.A.S.E.T. y Atlanta de Vedia vs. Deportivo Arenaza. Libre quedará Juventud Unida de Lincoln.