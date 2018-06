Sarmiento de Germania goleó como local a Huracán de Diego de Alvear

El primer equipo de Sportivo Sarmiento de Germania logró recuperarse luego de la derrota inicial ante el ganador del certamen "Apertura", Matienzo de Alberdi (jugaron el miércoles 20 pasado), y el domingo 24, por la segunda fecha del campeonato "Clausura" 2018 de fútbol de la Liga Deportiva Central Vedia, los de nuestro Distrito doblegaron como locales y por 3 a 0 a Huracán de Diego de Alvear (Santa Fe).

Los dirigidos por Alberto "Ratón" Ocampo, pese a no tener en cancha al principal argumento ofensivo que han venido demostrando en la temporada, el joven pintense Gonzalo García (lesionado por un golpe que le aplicó otro coterráneo, Carlos Mansilla, el 20 ante Matienzo), se las ingeniaron para derrotar con comodidad a los santafecinos, quienes fueron dominados durante casi todo el cotejo por los "verdes" dueños de casa.

El triunfo de los germanienses comenzó a gestarse con el gol inicial de Facundo Varela, quien recibió un buen pase y tras eludir al arquero César López, mandó de zurda el balón al fondo de los piolines.

Los huéspedes que dirige Luis Fernández no pudieron afianzarse en el terreno de juego ante un conjunto anfitrión que siempre se mostró superior y aunque la primera etapa finalizó con un estrecho 1 a 0, en el complemento Sarmiento fue contundente y sumó "sin despeinarse" sus primeros tres puntos del "Clausura".

A poco de iniciarse el segundo período, Lucas Quinteros definió con acierto ante la valla santafecina y 2 a 0 consumado, para empezar a liquidar el pleito con bastante antelación.

Y no podía faltar el tanto del artillero juninense Germán Casco (ex jugador de Atlético Pintense) para consumar la goleada 3 a 0 y ponerle calor y festejo para los germanienses, en la fría tarde dominical.

Partido tras partido, los dirigidos por Ocampo demuestran que siguen en alza y pese al traspié inicial del segundo campeonato anual ante el poderoso Matienzo (tiene varios refuerzos de la región), van a luchar por estar en las primeras posiciones en este certamen.

El domingo, en cancha de SSG, los conjuntos formaron de esta manera en primera división:

SARMIENTO (G): Maximiliano Pérez Correa; Mauricio Torres (Juan Manuel Garnica), Martín Moreno, Oscar Alberto Cabrera y Tomás Marcelo; Carlos Enrique Gutiérrez (Ignacio Valenza), Daniel Uhart, Eduardo Torres y Facundo Varela; Lucas Quinteros (Santiago Zanni) y Germán Casco. D.T.: Alberto Ocampo.

HURACÁN: César López; Jorge Sánchez, Leandro Pérez, Julián Herrera y Gustavo Balmaceda; Braian Phillips, Nery Giglio y Nicolás Córdoba; Luciano Peñiñores, Elián Rolando y Ayrton Sánchez. D.T.: Luis Fernández.

En el preliminar de Segunda división, Sarmiento de Germania se impuso 1 a 0, con gol que anotó promediando la etapa inicial Fabián Oliva, formando los conjuntos de esta manera:

SARMIENTO: Sebastián López; Maximiliano Garrone, Gonzalo Torres; Facundo Vílchez y Matías Aguilar; Walter Rizzo, José. González, Facundo Quinteros, Fabián Oliva, Alexis Echegaray y Claudio Mendoza. D.T.: Alberto Ocampo. Luego ingresaron Pablo Verggini, Lucas Camino, Benjamín Mendoza, Ramón González y Ezequiel Miranda. Sup.: Joel Andrenacci y Jacobo Gñazzo.

HURACÁN (D.A.): Vaschetto; Sebastián Alessio, Robledo, Moreno,Pablo Balmaceda y Gabriel Alessio; Eduardo Balmaceda, Gñazzo, Cerrudo, Ezequiel Alessio y Escudero. D.T.: Hernán Rolando.

OTROS RESULTADOS Y PRÓXIMA FECHA

Los demás resultados del pasado domingo fueron los siguientes:

En primera división, Matienzo de Alberdi 5 vs. Leandro N. Alem 2; Atlanta de Vedia 1 vs. Deportivo Alberdi 1; Ancalú de San Gregorio 1 vs. Sarmiento de Vedia 1 e Yrigoyen de Alem 3 vs. Defensores de Christophersen 1.

En Segunda: Atlanta de Vedia 1 vs. Deportivo Alberdi 1; Ancalú de San Gregorio 0 vs. Sarmiento de Vedia 1 e Yrigoyen 0 vs. Defensores de Christophersen 0. Libre quedó Matienzo de Alberdi.

En Sub-18: Ancalú de San Gregorio 1 vs. Sarmiento de Vedia 0 y Matienzo de Alberdi 1 vs. Leandro N. Alem 4.

El venidero domingo solo se jugará el encuentro pendiente de la primera fecha (por falta de seguridad), entre Defensores de Christophersen y Ancalú de San Gregorio, clásico entre santafecinos.

Por la tercera fecha, el 8 de julio, se medirán:

Leandro N. Alem vs. Sportivo Sarmiento de Germania; Huracán de Diego de Alvear vs. Yrigoyen de Alem; Defensores de Christophersen vs. Atlanta de Vedia; Deportivo Alberdi vs. Ancalú de San Gregorio y Sarmiento de Vedia espera a Matienzo de Alberdi.