Deportivo Pinto y Atlético Pasteur protagonizaron un entretenido cotejo, que terminó empatado 2 a 2

En su estadio "Luis Dallocchio", el primer equipo del Club Social y Deportivo General Pinto recibió la visita del batallador elenco de Atlético y Ferro Carril Oeste Pasteur, por la segunda fecha del campeonato "Clausura" 2018 de fútbol que organiza la Liga Amateur de Deportes de Lincoln.

Al cabo de intensos 90 minutos, con acciones que le pusieron calor a una tarde de mucho frío, los azules y los albiverdes igualaron 2 a 2, con doblete de tantos del delantero Mariano Ismael (el primero de penal) para los dueños de casa y de Nicolás Lencina y Gustavo Pacheco para los pasteurenses, quienes fueron dos veces abajo en el score pero se terminaron llevando un valioso punto a su localidad, mientras que con el empate, el "Depor" sigue invicto en este segundo torneo anual y llega bien pisado al clásico del próximo domingo, cuando visitará a Pintense.

Antes de los cinco minutos, se salvó la valla del C.S.D.G.P., tras un tiro libre del ex jugador de los azules, Juan Emilio Chiattellino, remate que generó un par de rebotes y el balón fue a los pies de Iván Martínez. El "11" le pegó sin dilaciones a la valla y salvó en gran tapada Ignacio Píriz.

Deportivo no se quedó con el vuelto y a los 9 minutos se puso en ventaja. Le cometieron infracción al talentoso Eric Véliz y del remate en el arco que da al barrio FO.NA.VI. se encargó Mariano Ismael. El arquero Axel Chiattellino se volcó a su derecha, alcanzó a desviar el balón y este, tras pegar en el travesaño, terminó ingresando a la valla, decretando el 1 a 0 parcial el árbitro Carlos Javier Alfonso.

Le costó recuperarse a los pasteurenses, quienes se fueron al ataque y le dejaron la contra a los orientados por Maximiliano Leonardi, réplicas que manejaron generalmente el propio Véliz, Erik Smith y Andrés Molina, buscando a los delanteros Píriz e Ismael y las subidas de Carlos Ciucci y Facundo Topa por derecha y de Ignacio Barnetche por la otra banda.

Se hizo de ida y vuelta el trámite del encuentro y a los 31´ le anularon un gol a Pasteur, por posición adelantada de Nicolás Lencina, mientras que a los 40´, Deportivo desperdició una buena chance de aumentar, por lo cual el primer parcial se cerró con ventaja mínima para los dueños de casa.

Apenas reanudaron, a los tres minutos, se lo perdió Mariano Ismael, quien no pudo definir con acierto desde el área mayor y poco después llegó el empate parcial de los orientados por Luis García.

Se jugaban 6´ cuando Andrés Molina tocó el balón hacia atrás para su arquero. Ignacio Píriz no rechazó bien con pierna izquierda y la pelota le quedó a Nicolás Lencina dentro del área, sin marcas, y el "9" se acomodó y remató de zurda al fondo de las mallas, quedando decretado el gol, en jugada similar al primer tanto que le hicieron a la selección argentina ante Croacia (cuando rechazó mal el cuidapalos albiceleste, Wilfredo Caballero), esta vez desde el otro sector de las 18 yardas.

No se desesperó Deportivo y volvió a pasar al frente a los 9 minutos. Rechazó el balón el juvenil Facundo Topa, en media cancha la bajó Carlos Ciucci y abrió hacia la izquierda para Franco Barnetche. Este prolongó más hacia la punta para Esteban Píriz, quien de zurda mandó preciso centro al punto del penal.

Allí la bajó Eric Véliz de cabeza y definió con certero shot de zurda Mariano Ismael, tras bajar el esférico y acomodarse desde el borde del área menor.

Por algunos minutos controló sin mayores problemas el juego el "Depor", pero con los cambios que realizó el técnico Luis García le dio más velocidad, precisión y profundidad a los ataques de su formación.

Comenzó a presionar el conjunto pasteurense y sobre 31´ llegó el empate, que iba a ser definitivo.

Barnetche tocó por izquierda para Esteban Píriz, quien resbaló y fue anticipado por Juan Esteban Moralejo, quien enseguida habilitó a Juan Emilio Chiattellino.

Este, viendo la subida por derecha de Santiago Bello, le tocó el balón. El Nº "13" ingresado en el complemento desbordó por derecha y mandó centro al corazón del área, que rechazó a medias un defensor de los azules. El balón le quedó servido a Gustavo Pacheco, quien con certero disparo al palo derecho del marco de Ignacio Píriz, puso el 2 a 2 que iba ser definitivo, a los 32 minutos.

Aunque los dos buscaron ganar el cotejo en el cuarto de hora final (descuento incluído), llegó el pitazo final de Alfonso y los orientados por "Maxi" Leonardi quedaron con cuatro unidades, un escalón debajo de la cima que es de Atlético Roberts, mientras que los conducidos por Luis García cosecharon el segundo empate consecutivo en el segundo certamen liguista.

A las órdenes del citado juez (Nicolás Giordano y Julio Pereyra fueron sus asistentes), así formaron los equipos:

DEPORTIVO PINTO: Ignacio Píriz; Facundo Topa, Juan Manuel Capdevila, Facundo Martín y Franco Barnetche; Eric Véliz, Carlos Ciucci (Andrés Mc Cormick), Andrés Molina y Erik Smith (Gustavo Burgos); Mariano Ismael y Esteban Píriz (Tobías Carrizo). D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: Gaspar Compagnucci, Lucas Cau y Nicolás Cataldo.

ATLÉTICO PASTEUR: Axel Chiattellino; Francis Zaldúa, Luis Lencina, Juan Lencina y Cristian Pacheco; Juan Esteban Moralejo (Lucas Gatti), Simón Muñoz, Juan Emilio Chiattellino y Gustavo Pacheco (Santiago Bello); Nicolás Lencina e Iván Martínez (Gonzalo Díaz). D.T.: Luis García. Sup.: Leonardo Lencina, Lisandro Muñoz, Joaquín Giménez y Francisco Lencina.