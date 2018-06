Pintense participó en una nueva fecha de la Liga Villeguense de hockey sobre césped

El sábado pasado, en su campo de deportes "Rubén E. Viale", se presentaron los equipos de hockey sobre césped femenino del Club Atlético Pintense, recibiendo por otra fecha de la Liga Villeguense de este deporte a Sarmiento de Ameghino.

En séptima categoría, el elenco del C.A.P. empezó jugando bien, con sus integrantes ordenadas en el fondo y proyectándose en el ataque, buscando el arco rival. El equipo de Sarmiento supo defenderse de esas cargas y cuando pudo atacar, no generó peligro en el arco que defendía la local, Celeste Reynoso, y luego de varias oportunidades falladas por parte del conjunto blanco, como para poder ponerse en ventaja, la etapa de ida finalizó sin goles.

En el segundo tiempo, a los 7 minutos Blanca Videla puso en ventaja a Pintense y a partir de allí "se abrió el arco", anotando por segunda vez la misma jugadora, a los 12´, mientras que a los 21´ llegó el tercer y último gol a través de Zoe Orsi, finalizando el partido 3 a 0 a favor del C.A.P.

Las siguientes jugadoras conformaron el equipo anfitrión: Celeste Reynoso en la valla; Sol Piñeyro, Julia Geist, Belén Puerari (capitana), María Belén Mayer, Evelyn Ferreyra, Blanca Videla, Amparo Ponce, Brisa Bimbi, Agustina Coronel, Tatiana Sancho y Zoe Orsi.

En el segundo enfrentamiento, se midieron en sexta, protagonizando ambos conjuntos un partido de ida y vuelta. Las locales intentaron en varias oportunidades llegar al gol, que no llegó, y si anotaron las chicas de Sarmiento, a los 23´ del segundo tiempo.

Dos minutos más tarde llegó el segundo gol de las ameghinenses, pero las chicas de Pintense no se entregaron, y a los 28´ descontaron, con gol de Julia Geist, finalizando el partido 2 a 1 a favor del visitante.



El equipo de Pintense estuvo formado por Celeste Reynoso en el arco; Brisa Silva, Karen Geist (capitana), Tatiana Sancho, Agustina Coronel, Brisa Bimbi, Amparo Ponce, Evelyn Ferreyra, Belén Mayer, Belén Puerari, Julia Geist, Zoe Orsi, Blanca Videla y Sol Piñeyro.

Finalmente, se disputó el encuentro de primera división, cotejo que fue de ida y vuelta, muy entretenido. A los nueve minutos llegó el gol del C.A.P., anotado por Emilia Sosa, y lo empató en el complemento la visita, a los 12´ del complemento.

Cabe mencionar que Pintense disputó el encuentro con solo ocho jugadoras y bien pudo ganarlo, formando de elenco local de la siguiente manera:

Belén Figueredo; Silvina Orrego (capitana), Gisela Banegas, Brisa Silva, Emilia Sosa, Betiana Panigazzi, Karen Geist y Yamila Bistulfi, bajo el arbitraje de Sofía Forti (Junín) y Nicolás Marengo (General Villegas).



UN ENCUENTRO DE INFANTILES

Por otra parte, el miércoles 20, se llevó a cabo en la cancha del Club Eclipse de General Villegas el encuentro mensual para equipos de las categorías infantiles. Allí, la octava categoría de la entidad blanca tuvo destacado desempeño en todos los partidos y se nota día a día el crecimiento de las pequeñas jugadoras.

Participaron además de las anfitrionas y el C.A.P. equipos de Atlético Ameghino y de Sarmiento de Ameghino, destacándose el acompañamiento de las familias de las jugadoras.

"Agradecemos a todas nuestras chicas, quienes nos representan con toda la garra, con alegría, esfuerzo y entrenamiento. A todas ellas, les damos palabras de aliento, para seguir adelante y mejorando, como así también seguimos apostando a nuestros profesores, ´Lula´ Guilardenghi y Bruno Di Nucci, quienes con responsabilidad, trabajo y compromiso asumen el desarrollo del hockey en el C.A.P.", se expresó desde la subcomisión de este deportes en Pintense.