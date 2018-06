En Alberdi, Sarmiento de Germania derrotó el domingo a Deportivo y ayer cayó ante Matienzo

Sportivo Sarmiento de Germania logró un gran triunfo, 2 a 1 y como visitante, ante el equipo que ganó los tres últimos torneos oficiales de fútbol de la Liga Deportiva Central Vedia, Deportivo Alberdi, quien en este certamen "Apertura" 2018 terminó con este traspié como escolta de su archirival, Matienzo de Alberdi, elenco que al golear 7 a 0 como huésped a Defensores de Christophersen se adjudicó la primera fase del torneo y si repite en el "Clausura", será el campeón de la temporada.

En el estadio del Polideportivo "José Ángel Noval", arrancó mejor el conjunto dueño de casa, con buen manejo del balón y buscando llegar con riesgo sobre la valla bien defendida por Maximiliano Pérez Correa.

El mejor juego del local le permitió ponerse en ventaja con un golazo de tiro libre del delantero Matías Foressi, quien dejó sin chances al "1" de los "verdes", que nada pudo hacer ante un remate que se metió en el ángulo.

No sintió el impacto el elenco dirigido por Alberto Ocampo y enseguida lo empató Lucas Quinteros, quien bajó bien la pelota tras un centro y remató cruzado y al segundo palo, para vencer a Lavallén e irse al descanso 1 a 1.

En el segundo tiempo, pocos minutos iniciales de dominio tuvo el multicampeón, pero Sarmiento estuvo siempre bien parado y hasta le anularon un gol promediando el complemento.

En los minutos finales llegó el segundo tanto de Sarmiento, con un ataque que fue bastante enredado, el balón terminó en los pies de Gonzalo García, quien remató sin dilaciones y el balón viajó al fondo de las mallas, tras tocar en un defensor de Deportivo Alberdi y pasar por encima del cuerpo del cuidapalos Lavallén, llegando al fondo de los piolines.

De allí al final, los orientados por el Ratón" Ocampo controlaron los últimos embates del local y cuando llegó el pitazo final del árbitro Rubén Morales, los germanienses terminaron festejando un nuevo triunfo, el cuarto consecutivo en el certamen, tras un discreto arranque con tres empates y dos derrotas.

Para el "Clausura", que se iniciaba ayer por la tarde con la visita de los "verdes" al ganador del "Apertura", Matienzo de Alberdi, los sarmientistas quieren volver a ser protagonistas, ya que vienen en alza y con deseos de seguir en esta senda (ver resultados de ayer en la edición de "Democracia").

El domingo pasado, bajo el contralor de Rubén Morales, así formaron los equipos en primera división:

DEPORTIVO ALBERDI: Sam Lavallén; Federico Silvestri, Alejandro Irusta (Juan David Ibarra), Norberto Lavallén y Emanuel Contreras, Federico Silvestri, Ángel Ledesma (Oscar Olguín) y Martín Flaherty; Matías Foressi, Sebastián Cuello (Lucas Barea) y Alejandro Marzol. D.T.: Pablo Olguín.

SARMIENTO DE GERMANIA: Maximiliano Pérez Correa; Julián Garrone, Martín Moreno, Carlos Enrique Gutiérrez y Mauricio Torres; Facundo Varela (Silvio Oliva), Daniel Uhart (Oscar Alberto Cabrera) y Lucas Quinteros (Juan Manuel Garnica); Eduardo Torres, Germán Casco y Gonzalo García. D.T.: Alberto Ocampo.

En el preliminar de segunda división, Deportivo Alberdi se impuso con amplitud a Sarmiento de Germania, por 4 a 0.

En Sub-18, Sarmiento de Germania derrotó 2 a 1 a Deportivo Alberdi y así terminó segundo en las posiciones, con tres triunfos, un empate y una derrota. Ignacio Valenza y Lucas Amaya anotaron para los germanienses, quienes formaron de esta manera:

Lucas Perugini; Tomás Marcelo, Luis Fontana, Facundo Medina, Agustín Martínez y Lucas Amaya; Benjamín Mendoza, Santiago Zanni, Claudio Mendoza, Mauro Benetti e Ignacio Valenza. D.T.: Gabriel Valenza.

LOS OTROS RESULTADOS

Los demás resultados de la última fecha del "Apertura 2018" del campeonato oficial 2018 de fútbol de la Liga Deportiva Central Vedia, fueron los siguientes:

Defensores de Christophersen 0 vs. Matienzo de Alberdi 7; Huracán de Diego de Alvear 0 vs. Sarmiento de Vedia 1; Leandro N. Alem 1 vs. Ancalú de San Gregorio 1 y Atlanta de Vedia 1 vs. Yrigoyen de Alem 0.

Al cierre de la primera fase, las posiciones quedaron así:

Matienzo de Alberdi, 21 unidades; Deportivo Alberdi y Atlanta de Vedia, 18; Sportivo Sarmiento de Germania, 15; Ancalú de San Gregorio, 13; Huracán de Diego de Alvear, 12; Leandro N. Alem, 11; Sarmiento de Vedia, 10; Yrigoyen de Alem, 4 y Defensores de Christophersen, un punto.

Matienzo, por ser el ganador de la primera ronda en la división superior, se aseguró un lugar en las semifinales, en caso de no ser el ganador del certamen "Clausura". Pero de repetir el primer puesto, se consagrará directamente campeón 2018.

En segunda división, estos fueron los otros resultados:

Defensores de Christophersen 0 vs. Matienzo de Alberdi 1; Huracán de Diego de Alvear 1 vs. Sarmiento de Vedia 3 y Atlanta de Vedia 0 vs. Yrigoyen de Leandro N. Alem 1.

Las posiciones al cabo de la etapa inicial, quedaron así conformadas:

Deportivo Alberdi, 19 puntos; Matienzo de Alberdi, 16; Sarmiento de Vedia, 14; Ancalú de San Gregorio, 12; Yrigoyen de Alem, 10; Atlanta de Vedia y Sportivo Sarmiento de Germania, 9; Defensores de Christophersen, 7 y Huracán de Diego de Alvear, 5 unidades.

Deportivo Alberdi ya se aseguró un lugar en la final anual de segunda división, pero si repite el título en el "Clausura 2018" será directamente el campeón anual.

En cuanto a la divisional Sub-18, además del triunfo de Sportivo Sarmiento de Germania en Juan B. Alberdi, el elenco de Leandro N. Alem superó 2 a 1 a Ancalú de San Gregorio.

Las posiciones quedaron finalmente de esta manera:

Sarmiento de Vedia, 12 puntos; Sportivo Sarmiento de Germania, 10; Matienzo de Alberdi y Leandro N. Alem, 7; Deportivo Alberdi, 6 y Ancalú de San Gregorio, una unidad.

El conjunto de Sarmiento de Vedia ya se aseguró un lugar en la final de la categoría Sub-18, pero si gana nuevamente el "Clausura 2018", será campéon de la actual temporada.