Sarmiento de Germania continúa en alza y le ganó con autoridad a Ancalú, en San Gregorio

Por la séptima fecha del campeonato oficial de fútbol de primera división de la Liga Deportiva Central de Vedia, Sportivo Sarmiento de Germania ratificó que sigue en alza y le ganó como visitante a Ancalú de San Gregorio, por 2 a 0, en una tarde de domingo fría y nublada en el estadio "Justo Villa".

Los equipos apenas se habían acomodado en el terreno de juego cuando Sarmiento salió tocando desde el fondo, Gonzalo García maniobró por derecha y en buen momento tocó para Lucas Quinteros, quien prolongó para el goleador juninense de los "verdes", el ex jugador de Pintense, Germán Casco, quien ante una defensa estática definió con calidad y puso el rápido 1 a 0, a los 10 minutos.

Sobre los 24 minutos pudo estirar diferencias el conjunto dirigido por Alberto "Ratón" Ocampo, cuando tras un buen desborde y centro de Germán Casco, por poco no llegó a convertir el hábil delantero de General Pinto, Gonzalo García, cuando el arquero juninense Jorge Machado pedía clemencia.

Poco después tuvo el empate a disposición en elenco de Ancalu, cuando el árbitro Pablo Postigo sancionó un tiro libre penal muy discutido por la visita, pero esta vez el disparo del "Ángel del gol" Claudio Aranda, de los auriazules santafecinos, encontró las manos de Maximiliano Pérez Correa ahogando grito gol, arrojándose abajo, hacia su derecha.

Sobre el final de la etapa inicial, tuvo otra chance el local por medio del volante central, Ignacio Castro, pero su remate se fue por arriba del travesaño del arco huésped, en la última acción de mención de los iniciales 45 minutos.

En el complemento, primero llegó el conjunto dueño de casa con una buena acción personal de Mauro Pino, pero no llegó a convertir, cosa que si hizo Sarmiento de Germania a los 12 minutos.

Inició la jugada de contra y por izquierda Germán Casco, en buen momento tocó para "Gonzalito" García y el ex inferiores de Deportivo Pinto y primera de Rivadavia de Lincoln remató sin dilaciones y venció por segunda vez al juninense Machado, quien pese a su esfuerzo no llegó a cortar el remate contra su primer palo.

De allí en más, Ancalú insistió con muchas ganas, pero Sarmiento de Germania no se achicó y cuando pudo salió de contragolpe, buscando aumentar aún más las cifras.

Los minutos fueron pasando, la impotencia del local hizo que la defensa y el arquero visitantes no sufrieran mayres sobresaltos y por el otro lado, Casco tuvo la chance del tercero, después de un tiro libre que desvió a medias Machado y rebotó finalmente en el travesaño.

Ya con luz artificial por lo oscuro de la tarde domincal se cerró el encuentro, en el cual Sportivo Sarmiento de Germania logró su segundo triunfo consecutivo, nuevamente como visitante y, lo más importante, con el elenco mejorando en todas sus líneas, para alegría de su cuerpo técnico, jugadores e hinchas.

A las órdenes del citado juez Pablo Postigo (fueron sus asistentes Javier Hernández y Néstor Morressi), así formaron los equipos:

ANCALÚ (S.G.): Jorge Machado; Bruno Orellanos, Oscar Castro, Jorge Cascallares y Joel Marzo; Diego Notti (Maximiliano Andreano), Ignacio Castro y Facundo Bravo; Tomás Palmieri, Claudio Aranda y Mauro Pino. D.T.: Marcelo Urquiza. Sup.: Lucas Borro, Franco Petrelli, Diego Agüero y Rodrigo Villegas.

SARMIENTO DE GERMANIA: Maximiliano Pérez Correa; Julián Garrone, Martín Moreno, Carlos Enrique Gutiérrez y Mauricio Torres (Emiliano Paganini); Facundo Varela (Tomás Marcelo), Daniel Uhart, Eduardo Torres y Lucas Quinteros (Juan Manuel Garnica); Germán Casco y Gonzalo García. D.T.: Alberto Ocampo. Sup.: Sebastián López y Silvio Oliva.

En el preliminar de división Reserva, Ancalú se impuso 1 a 0 a Sportivo Sarmiento de Germania, con gol del ingresado Lautaro Sevilla. Así formaron los equipos:

ANCALÚ (S.G.): Gonzalo Lemos; Leonel Pujol, David Aguirre, Elías Drincovich, Rodrigo Villegas y Lucas Arán; Damián Solanille (Lautaro Sevilla), Eduardo Monsa, Rodrigo Villalón, Julio Orozco y Luis Bibiloni.

SARMIENTO DE GERMANIA: Sebastián López; Franco Ottaviano, Gonzalo Torres, Julián Martini, Federico Falcone y Lucas Caminos; Ramón González, Facundo Quinteros, Alexis Echegaray, Wlater Risso y Jacogo Gnosso. D..: Alberto Ocampo. Sup.: Joel Andrenacci, Facundo Vilches, Ezequiel Miranda, Santiago Marcelo, José González y Pablo Verggini.

Abriendo la jornada futbolera en San Gregorio, en el encuentro de la divisional Sub-18, igualaron 1 a 1 Ancalú y Sarmiento de Germania (gol de Benjamín Mendoza para los de nuestro Distrito).

LOS DEMÁS RESULTADOS Y PRÓXIMA FECHA

Los otros resultados en primera división fueron los siguientes, el pasado domingo:

Yrigoyen de Alem 0 vs. Matienzo de Alberdi 3; Atlanta de Vedia le ganó 1 a 0 el clásico local a Sarmiento (V); Defensores de Christophersen 0 vs. Huracán de Diego de Alvear 1 y Deportivo Alberdi 3 vs. Leandro N. Alem 1.

Con estos resultados, mandan los dos elencos alberdinos, Matienzo y el vigente campeón, Deportivo Alberdi, con 15 puntos.Huracán de Diego de Alvear, Atlanta de Vedia y Ancalú de San Gregorio suman 12; Leandro N. Alem, 10; Sportivo Sarmiento de Germania, 9; Sarmiento de Vedia e Yrigoyen de Alem tienen 4 y cierra con un punto Defensores de Christophersen

En segundo división, los otros resultados fueron éstos:

Atlanta de Vedia 1 vs. Sarmiento de Vedia 0; Yrigoyen de Alem 2 vs. Matienzo de Alberdi 1; y Defensores de Christhopersen 1 vs. Huracán de Diego de Alvear 1. Libre quedó Deportivo Alberdi.

Las posiciones quedaron de esta manera:

Deportivo Alberdi, 15 puntos; Sarmiento de Vedia, 11; Matienzo (A), 10; Ancalú de San Gregorio, Sarmiento de Germania y Atlanta de Vedia, 9; Yrigoyen de Alem, 6; Huracán de Diego de Alvear, 5 y cierra Defensores de Christhopersen, con 4 unidades.

En el otro encuentro de la divisional Sub-18 jugado el fin de semana, Deportivo Alberdi perdió como local 2 a 0 ante Leandro N. Alem.

Lidera Sarmiento de Vedia, con 9 puntos; Sarmiento de Germania y Matienzo de Alberdi, 7; Deportivo Alberdi, 6; Leandro N. Alem, 4 y cierra con un punto Ancalú de San Gregorio.

En cuanto a la octava y anteúltima fecha, los encuentros previstos son los siguientes:

Sportivo Sarmiento de Germania vs. Defensores de Christhopersen; Ancalú de San Gregorio vs. Atlanta de Vedia; Matienzo de Alberdi vs. Huracán de Diego de Alvear; Sarmiento de Vedia vs. Leandro N. Alem e Yrigoyen de Alem vs. Deportivo Alberdi.