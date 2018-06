Pintense cerró su campaña en el torneo "Apertura" perdiendo con San Martín (R)

El primer equipo del Club Atlético Pintense cerró su irregular campaña en el torneo "Apertura" 2018 de futbol de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln perdiendo en su campo de deportes "Rubén E. Viale" por 2 a 1 ante San Martín de Roberts, con lo cual el C.A.P. terminó sin reunir puntos en su estadio y, por el contrario, sumó once de las 15 unidades que disputó como visitante, manteniéndose invicto en canchas rivales, con tres triunfos y dos empates.

Los albirrojos robertenses, en un encuentro de trámite parejo y con llegadas de riesgo ante ambas vallas, aprovecharon el olfato goleador del experimentado delantero Federico Lacunza, quien ingresó en el complemento e hizo los dos tantos de "Sanma", transformándose en el líder de su elenco tras la ida por lesión del talentoso Damián Costantino.

El primero de los tantos llegó a los 32 minutos y segundo a los 36´ de la etapa de cierre, tras el empate parcial que había conseguido un minuto antes y mediante la ejecución de un tiro libre penal el creativo del C.A.P., Sebastián Pajón.

Precisamente esos cinco minutos posteriores a la media hora del complemento fueron lo mejor del encuentro, con tres goles marcados en pocos minutos y dos equipos que fueron en busca del triunfo, que finalmente se llevaron los dirigidos por Leonardo "Goyo" Benavídez, como para mitigar un poco el gran festejo de sus "primos" de Atlético Roberts, quienes a la misma hora y poco más de cincuenta kilómetros del "Rubén E. Viale" se coronaban campeones invictos.

Ahora, los dos conjuntos apuestan a iniciar con buen pie el certamen "Clausura", los blancos de nuestra ciudad recibiendo el domingo a C.A.S.E.T. de El Trunfo, al que vencieron a domicilio en la fecha inicial del "Apertura", por 2 a 1, mientras que los albirrojos visitarán a Argentino de Lincoln en "El Fortín".

El domingo en nuestra ciudad arbitró Rubén Darío "Laly" Delgado (fueron sus asistentes Nicolás Giordano y Pedro Irusta) y así se alistaron los equipos:

PINTENSE: Nahuel Arrieta; Juan Boris Silva, Fernando Acosta, Enzo Gallardo Errecalde y Julio Federico Martínez; Agustín García (Enrique Mamani), Francisco Gómez, Juan Manuel Mansilla y Sebastián Pajón; Nicolás Ariel Martínez y Tomás Balesio. D.T.: Juan Carlos Gho. Sup.: Luis Gonzalo Robledo, Matías Basualdo, Nicolás Valenza, Fabián Videla y Samuel Videla.

SAN MARTÍN: Juan Fernández; Leandro Gómez, Ignacio García, Ezequiel Caliani y Pedro Gutiérrez; Tomás Merchán, Leandro Blázquez, Federico Pachamé (Alexis Framis) y Damián Costantino (Enzo Pérez); Federico Lucero (Federico Lacunza) y Juan Manuel Malvassora. D.T.: Leonardo Benavídez. Sup.: Marcos Méndez, Diego Artaza, Teo Aliberto y Jonathan González.

LOS OTROS PARTIDOS Y LA PRÓXIMA FECHA

A pesar de que no le alcanzó, El Linqueño venció sobre la hora a Argentino de Lincoln, 2 a 1 con grito postrero del ingresado Jonathan Moyano y terminó escolta de Atlético Roberts en el "Apertura".

El artillero facturó cuando se jugaba el primer minuto de adición en un encuentro que terminó muy caliente y con varios expulsados y le dio los tres puntos al albiazul de Julio Ramírez. Vieron la roja el citado Moyano del C.A.E.L.y Gabriel Medina, Tomás Alsina, Facundo Ferraro y el arquero suplente Cristian Ramos, de Argentino.

Ezequiel Petrovelli había abierto la cuenta para el C.A.E.L. y el centro delantero Diego Palacios había anotado el empate transitorio para el "Fortinero", conjunto que tras campeón en el último certamen de 2017, culminó colista en este primer campeonato del 2018, tras sufrir la ida a equipos de la zona de varios de sus mejores valores.

Por su parte, Juventud Unida triunfó 2 a 0 en su estadio "Los tapiales" frente a Deportivo y Social Arenaza, con tantos de Jonathan Lora y Juan Manuel Aguilar, a los 15´ y 44 minutos del complemento.

Finalmente, en Pasteur, Atlético local empató 2 a 2 con C.A.S.E.T. de El Triunfo, con tantos de Juan Emilio Chiattellino y Nicolás Lencina (uno en cada tiempo) para los pasteurenses, y de doblete de Agustín Lozas (uno en cada etapa) para los triunfenses.

Atlético Roberts fue campeón invicto, con 25 puntos (ocho triunfos y un solo empate, en el clásico local); El Linqueño sumó 22; San Martín (R) reunió 19 unidades; Deportivo Arenaza, 15; Pintense sumó 11; Atlético Pasteur y Deportivo Pinto, 8; C.A.S.E.T. de El Triunfo, 5 y cerró Argentino de Lincoln, con 4 puntos.

El domingo venidero se iniciará el torneo "Clausura", con esta programación en primera y octava divisiones:

Juventud Unida de Lincoln recibe a Deportivo Pinto; Pintense espera a C.A.S.E.T. de El Triunfo; Atlético Roberts vs. El Linqueño, en choque entre campeón y subcampeón; Argentino de Lincoln vs. San Martín de Roberts y Atlético Pasteur vs. Deportivo y Social Arenaza.