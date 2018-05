En Veteranos, Villa Francia goleó a Deportivo Alberdi y DeportivoPinto/Germania derrotó a Atlanta de Vedia

Se disputó una nueva fecha, la séptima, del campeonato "Apertura" de fútbol de la divisional Veteranos, que organiza la Liga Amateur de Deportes de Lincoln y el líder e invicto del torneo, Villa Francia, goleó como visitante a Deportivo Alberdi, 4 a 0 con tantos de José María Gatica (3) y de Luis Papay para los dirigidos por Daniel Parentini y cuyo plantel lo forman jugadores de Coronel Granada, Ameghino, General Pinto y Lincoln.

El conjunto que se mantiene al tope de las posiciones e invicto, alistó a Marcelo Servio; Juan Sánchez, Alejandro Mariani, Franco Gil y Marcos Arias; Pablo Zárate, Oscar "Tuta" Torres y Luis Papay; Luciano Gil, Cristian Salguero y José M. Gatica. D.T.: Daniel Parentini. Sup.: Fernando De Paolo, Matías Martínez, Pablo Ruano y Marcelino Crevay.

Por su parte, Deportivo Pinto/Germania derrotó a Sarmiento de Vedia por 2 a 0, con tantos del pintense Oscar "Chani" Cufré y del germaniense Alberto Armando Gómez, formando el conjunto ganador de esta manera:

Matías Irusta; Jorge Cabrera, Javier Amado, Miguel Gómez, Gabriel Rodríguez, Cristian Cáceres; Gustavo Llano, Gustavo "Semillo" Barrera, Alberto Armando Gómez, Oscar Cufré y Ricardo Cabrera. D.T.: Darío Barrutti. Sup.: Leonardo Roldán, Héctor Riscossa, Jorge Palma, Eduardo Manuel y Sergio Ballesio.

Los demás resultados, fueron éstos:

Juventud Unida de Lincoln 5 vs. Atlético Roberts 2; Atlético Pasteur 3 vs. Argentino de Lincoln 0; y Deportivo Arenaza 1 vs. C.A.S.E.T. 4. Libre: Atlanta de Vedia.

La octava fecha tiene estos encuentros previstos:

C.A.S.E.T. vs. Deportivo Pinto; Villa Francia espera a Atlanta de Vedia; Sarmiento de Vedia vs. Deportivo Alberdi; Deportivo Arenaza vs. Juventud Unida de Lincoln y Argentino de Lincoln vs. Atlético Roberts. Quedará libre Atlético Pasteur.

Las posiciones hasta el momento, son las siguientes:

Villa Francia, 16 puntos (6 partidos jugados); Atlético Pasteur, 15 (siete cotejos disputados); Atlanta de Vedia y C.A.S.E.T., 11; Juventud Unida de Lincoln, 10; Deportivo Pinto/Germania, Atlético Roberts y Argentino de Lincoln, 8; Sarmiento de Vedia, 7; Deportivo Alberdi, 2; y cierra sin unidades Deportivo Arenaza.