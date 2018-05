Deportivo Arenaza derrotó a domicilio a Deportivo Pinto y conserva la ilusión

En el estadio "Luis Dallocchio", Deportivo Pinto cayó ante su homónimo Deportivo y Social Arenaza por la mínima diferencia, llevándose los "chaperos" visitantes tres puntos que le permiten seguir en la pelea por el título de campeón del "Apertura" de fútbol liguista, ya que continúan a cuatro puntos del puntero e invicto, Atletico Roberts, al que recibirán por la anteúltima fecha el próximo domingo en el estadio "Rodolfo Luis Gianinni" de los aurinegros que dirige Agustín Perujo.

El encuentro en cancha de los azules (no contaron con Martín Pérez ni con el delantero Esteban Píriz) fue en líneas generales entretenido, con un elenco del "Depor" que expuso su habitual planteo, de poblar la media cancha y tratar de cortarle los circuitos ofensivos al conjunto "chapero", que llegó a nuestra ciudad con bajas de peso, como los dos zagueros centrales y el lateral izquierdo (por lesiones y suspensiones) y que pese a ello, vino convencido que debía ganar para seguir con chances, y ganó para alimentar su esperanza.

La primera llegada de riesgo fue antes de los diez minutos, cuando recibió el balón Gustavo "Sopa" Burgos, se acomodó y remató sobre la valla de Pablo Murguitio, perdiéndose el balón muy cerca del primer poste.

Replicó Arenaza con una corrida de Damián Delgado por banda izquierda, pero mal finalizada por el equipo visitante, quien apovechó al dedillo una de las opciones que creó en la etapa inicial y se puso en ventaja sobre el minuto 32.

Los visitantes salieron jugando el balón desde el fondo, con Oscar Olivera tocando para Mauro Tucchi, este prolongó para Gianfranco Amadío, el siguiente pase fue para el creativo Santiago Perujo y este mandó un preciso pelotazo, que peino "El tanque" Andrés Ayala.

Con ello, dejó en posición de gol y en el borde del área mayor a Alberto González, el "7" no dudó y tocó el balón por sobre la humanidad del cuidapalos Ignacio Píriz, yendo el esférico a morir en el fondo de los piolines del arco que da espaldas al barrio FO.NA.VI., en lo que terminaría siendo el único grito del encuentro dominical.

Con este tanto, Deportivo Arenaza cumplió el primer objetivo, que era anotarle un tanto a uno de los equipos con la valla menos vencida hasta el momento y luego, no cometer errores en defensa ante un conjunto que no tiene mucho punch en ataque como lo es el dirigido por Maximiliano Leonardi, y así llegar al pitazo final arriba en el tanteador, cosa que iba a terminar abrochando, para alegría de su plantel, cuerpo técnico e hinchas que se llegaron hasta General Pinto.

Casi aumenta en la última acción del período inicial el conjunto "Chapero", con otra jugada combinada en ataque, tocando desde atrás hasta la zona neurálgica. González fue habilitado pisando el área, la dejó pasar para Gianfranco Amadío y el disparo de este, tras rozar el palo, se fue apenas afuera.

EL COMPLEMENTO

En el segundo período, el "Depor" visitante esperó bien parado al "Depor" local, dejándole la iniciativa a los azules, pero los dueños de casa -pese a sus ganas y a los cambios con vocación ofensiva que realizó Maximiliano Leonardi-, no fueron claros en ataque, terminaron abusando del pelotazo y los centros frontales para que se luzca Pablo Murguitio en cada salida a cortar, (hasta que se fue lesionado, ingresando Kevin Lumbreras), bien secundado por sus defensores.

Los minutos fueron pasando, el C.S.D.G.P. no le encontró la vuelta al partido y el encuentro se "picó", por algunas faltas fuertes, yéndose expulsados en las postrimerías del pleito el capitán local, Carlos Ciucci, y el primer zaguero central de los "chaperos", Mauro Tucchi.

Enseguida llegó el pitazo final de Carlos Javier Alfonso y el que festejó fue el conjunto huésped, que ganó y mantuvo la esperanza de pelear por el primer puesto y el título hasta el final del certamen "Apertura" de fútbol liguista 2018.

Controló las acciones el citado Alfonso (fueron sus asistentes Alberto Jaime y Martín Esnaola) y así formaron los conjuntos:

DEPORTIVO PINTO: Ignacio Píriz; Gaspar Compagnucci, Juan Manuel Capdevila (Rodrigo Smith), Facundo Guagnini y Lucas Cau (Emiliano Reilly); Carlos Ciucci, Andrés Molina, Erik Smith y Franco Barnetche (Andrés Mc Cormick); Gustavo Burgos y Mariano Ismael. D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: Luciano Anzani,-Facundo Martín, Sebastián Leonarda y Tobías Carrizo.

DEPORTIVO ARENAZA: Pablo Murguitio (Kevin Lumbreras); Oscar Olivera, Mauro Tucchi, Pablo Cler y Damián Delgado; Franco Vicente, Pablo Cler y Santiago Perujo; Alberto González (Federico González), Andrés Ayala y José Bustamante (Pablo Montoya). D.T.: Agustín Perujo. Sup.: Matías Viola, Emiliano Vicente, Martín Ramos y Walter Delgado.