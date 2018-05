Pintense hizo "de tripas corazón" y con dos hombres menos, le empató a El Linqueño

Ratificando lo que expusimos la semana pasada, en relación a que como visitante rinde mucho más que en su propio estadio "Rubén E. Viale", el primer equipo de Pintense le empató en el "Leonardo Costa" al poderoso elenco de El Linqueño, pese a jugar 20 minutos con un hombre menos y el último cuarto de hora, más el descuento, con solo 9 jugadores, por las expulsiones de Alesis Mansilla y de Francisco Gómez, respectivamente.

El C.A.P., que se mantiene invicto como huésped, ya que debutó venciendo a C.A.S.E.T., luego igualó en el clásico contra Deportivo Pinto, posteriormente venció a domicilio a Juventud Unida y ahora empató frente a los albiazules, supo aguantar a pie firme frente a los dirigidos por Julio Ramírez y con el empate, dejó a los linqueñistas con muchas menos chances de pelear por el campeonato "Apertura", ya que restando seis puntos en juego, quedaron a tres unidades del líder e invicto, Atlético Roberts.

Sin dudas, los dirigidos por Juan Carlos Gho hicieron que su rival tuviera una mala tarde, no pudiera marcar goles pese a haber terminado jugando con dos hombres más, y debió conformarse con un pálido 0 a 0, logrando solo una unidad y con ello, con muchas menos chances de pelear por el títulor cuando restan dos fecha por disputarse.

Fue floja la labor del conjunto linqueñista ante los albos, ya que no tuvo claridad pese a pesar de haber sido dominador del juego desde el comienzo, desperdiciando algunas chances claras que propició, abusó de los centros y pelotazos, chocando ademas con una muy buena actuación del juvenil arquero Nahuel Arrieta.

Pintense buscó progresar en ataque con el manejo de Sebastián Pajón cuando este pudo hacerse del balón, tratando de asistir al reaparecido Tomás Balesio, quien estuvo bastante solo en ataque, ya que solo se le arrimaba por momentos Alesis Mansilla, en su nueve versión de futbolista de campo tras haber sido arquero, básicamente defendiendo la valla de Deportivo Pinto.

A poco de iniciarse el cotejo, a los 4 minutos, Nahuel Arrieta le tapó un remate que pedía red al artillero local, Alexis Pietrovelli, luego que esta recibiera un pase de pecho de Jonathan Simón, tras centro de Emiliano Ubilla.

Pintense, con esfuerzo, le ponía piedras en el camino a los ataque del local, que recién volvió a llegar con algo de peligro a los 21´, tras una acción de Juan Parma, cuyo entro desde la derecha fue mandado al fondo de las mallas por Pietrovelli, pero estaba adelantado, según sancionó el árbitro Jorge Pérez (de buena tarea) a instancias de uno de sus líneas asistentes, Matías Aguirre.

Pintense respondió a los 25´, cuando "Seba" Pajón eludió a un par de rivales y en buen momento asistió a Alesis Mansilla, quien quedó mano a mano con el arquero Emmanuel Corchete y no pudo definir, salvándose el dueño de casa.

Diez más tarde, tuvo su mejor opción el C.A.P., cuando otra vez Pajón maniobró pro la banda izquierda, mandó preciso centro que "pifió" Francisco Gómez frente a la valla y con Corchete pidiendo clemencia.

Un par de minutos más tarde, uno de los caños salvó al arco de Pintense, tras un shot de Juan Ignacio Coria desde el borden del área menor, en la última acción de riesgo de los iniciales 45 minutos.

Cuando reanudaron, a los dos minutos, otra vez Petrovelli estuvo a punto de marcar la apertura, pero no pudo rematar con propiedad un balón que llegó por un centro enviado por Juan Coria, tras lo cual el cotejo entró en una meseta, de un cuato de hora de duración.

A los 18´, faltó poco para que Pintense se adelante en el tanteador. "Fran" Gómez se fue por la banda derecha, el cuidapalos local salió lejos a tratar de cortar el avance y cuando el "8" de la visita remató (lo ideal hubiera sido intentar la gambeta larga), el portero logro mandar el balón al tiro de esquina.

Cinco más tarde, tras un tiro de esquna que despachó el ingresado Mauricio Pavón, Petrovelli se elevó más que nadie dentro del área mayor, cabeceó de pique al suelo y cuando arecía que se abría el tanteador, Nahuel Arrieta mandó con mano cambiada el esférico, a otro lanzamiento desde el córner.

A los 27´ comenzaron a llegar más problemas para Pintense, cuando tras una fuerte falta de Alesis Mansilla a Lucas Cañón (quien antes había golpeado al jugador del C.A.P.), el árbitro Jorge Pérez expulsó con roja directa al jugador del huésped.

Tres minutos más tarde, también vio la tarjeta roja el polifuncional Francisco Gómez, por doble amarilla, con lo cual los albos solo pudieron refugiarse en defensa y aguantar los tumultuosos ataque del conjunto albiazul. Julio Ramírez hizo cambios ofensivos, la cancha se inclinó definitivamente sobre el marco de Nahuel Arrieta y el pibe le tapó la ultima gran chance al insistente Alexis Pietrovelli, quien sacó una media vuelta que pedía red desde el punto del penal, pero salvó el portero visitante.

Pintense le puso "hielo" al partido en los minutos postreros, soportó los ocho minutos que agregó Pérez y se llevó un valioso empate que acotó las chances del C.A.E.L. y que fue celebrado mucho en el entorno de Atlético Roberts, conjunto que tiene el título de campeón muy cerca.

A las órdenes de Jorge Pérez (fueron asistentes Javier Esnaola y Matías Aguirre), así formaron los equipos:

EL LINQUEÑO: Emmanuel Corchete; Emiliano Ubilla, Jesús Ávalos, Lucas Cañón y Agustín Sánchez (Emanuel Ronzano); Jonathan Simón, Elías Costantino (Emanuel Larriaga), Juan Ignacio Coria (Mauricio Pavón) y Leonardo Valli; Juan Parma y Ezequiel Petrovelli. D.T.: Julio Ramírez. Sup.: Martín Montiel, Santiago Lavarra, Sergio Ibáñez y Matías Escalada.

PINTENSE: Nahuel Arrieta; Jonathan Suárez (Nicolás Banegas), Fernando Acosta, Enzo Gallardo Errecalde y Julio Federico Martínez; Agustín García, Francisco Gómez, Juan M. Mansilla y Sebastián Pajón (Gino Amado Viola); Tomás Balesio y Alesis Mansilla. D.T.: Juan Carlos Gho. Sup.: Luis Gonzalo Robledo y Matías Basualdo.