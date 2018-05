Sarmiento de Germania empató sin goles y en su cancha frente a Atlanta de Vedia

Por la quinta fecha del campeonato de fútbol de la Liga Deportiva Central Vedia, en el regreso de la actividad tras suspensiones por lluvia, Sportivo Sarmiento de Germania empató como local y sin goles frente a Atlanta de Vedia, en un discreto encuentro jugado el domingo pasado y que terminó con cuatro expulsados.

Los 90 minutos de juego dejaron un partido en el que hubieron pocas llegadas de riesgo sobre las vallas, disputado con mucha pierna fuerte y luchado en todos los sectores del campo de juego, con poca claridad y muchos pelotazos y centros por ambos lados.

Una de las pocas situaciones claras para anotar la tuvo el delantero juninense del conjunto dueño de casa, Germán Casco (ex jugador de Pintense), quien no pudo acomodarse y empujar el balón al fondo de las mallas, solo frente al arco rival.

En el segundo tiempo, el partido se "picó" mucho más y llegaron las cuatro expulsiones decretadas por el juez Morales. Primero vio la tarjeta roja el lateral local Julián Garrone; luego -sobre los 21 minutos y tras una falta fuerte de Tomás Marcelo a un delantero vediense-, se originó un tumulto con jugadores de ambos elencos y fueron mandados a las duchas Garín y el "Cabezón" Oscar Cabrera, mientras que sobre la media hora del complemento, vio la tarjeta roja el central Juan Cruz Citterio, de Atlanta.

Los minutos fueron pasando y no se pudo quebrar el 0 a 0, con lo cual Sarmiento de Germania sigue sin oder ganar en el certamen.

Los equipos, formaron de esta manera:

SARMIENTO DE GERMANIA: Maximiliano Pérez Correa; Julián Garrone, Oscar Aberto Cabrera, Tomás Marcelo y Mauricio Torres; Facundo Varela (Juan Manuel Garnica), Carlos Enrique Gutiérrez (Ignacio Valenza), Martín Moreno y Lucas Quinteros; Gonzalo García y Germán Casco. D.T.: Alberto Ocampo. Sup.: Fabián Oliva y Emiliano Pagnanini.

ATLANTA DE VEDIA: Vallejos; Leonardo Sbravatti, Pablo Báez, Juan S. Acuña, Garín y Juan Cruz Citterio; Leandro Milla, Nicolás De la Vega, Wenceslao Soler, E. Martínez y Paolo Nasisi Andreini. D.T.: Miguel Tarditti. Sup.: Bernardo Di Leo, Lucas Brieva, Néstor Puzzi, Alegre, Castillo, Rodrigo Galante y Stéfano Gñosso.

Los demás resultados en primera división, fueron éstos:

Matienzo y Deportivo Alberdi empataron sin goles en el clásico de esa ciudad; Ancalú de San Gregorio venció 1 a 0 aYrigoyen de Leandro N. Alem; Sarmiento de Vedia goleó 4 a 1 a Defensores de Christophersen y Leandro N. Alem 1 vs. Huracán de Diego de Alvear 1.

Con estos resultados, así quedaron las posiciones:

Lidera Ancalú de San Gregorio, con 12 puntos; luego de ubican el vigente campeón, Deportivo Alberdi, Atlanta de Vedia y Matienzo de Alberdi, con 9; Leandro N. Alem suma 7; Huracán de Diego de Alvear, 6; Yrigoyen de Alem y Sarmiento de Vedia, 4; Sarmiento de Germania suma 3; y cierra con un punto Defensores de Christophersen.

La próxima fecha tiene estos encuentros previstos:

Sarmiento de Vedia vs. Sarmiento de Germania; Huracán de Diego de Alvear vs. Atlanta de Vedia; Leandro N. Alem vs. Yrigoyen de Alem en el clásico; Defensores de

Christophersen vs. Deportivo Alberdi y Matienzo de Alberdi vs. Ancalú de San Gregorio.

BUEN TRIUNFO EN SEGUNDA DIVISIÓN

En segunda división, Sportivo Sarmiento de Germania superó 1 a 0 a Atlanta de Vedia, con gol de Alexis Echegaray.

El conjunto germaniense alistó a Sebastián López; Ezequiel Miranda, Franco Ottaviano, Lucas Camino y Maximiliano Garrone; Eduardo Torres, Facundo Quinteros y Claudio Mendoza; Federico Falcone, A. Echegaray y Walter Rizzo. D.T.: Alberto Ocampo. Sup.: Axel Bucci, Santiago Zanni, Pablo Verggini, Joel Andrenacci, Hernán Funes y Mauro Benetti.

Los demás resultados en Segunda fueron éstos:

Matienzo 1 vs. Deportivo Alberdi 2, en el clásico local; y Sarmiento de Vedia 1 vs. Defensores de Christophersen 0. Libre quedó Huracán de Diego de Alvear.

Con estos resultados, lidera las posiciones

Deportivo Alberdi, 12 puntos; Sarmiento de Vedia, 10; Sarmiento de Germania, 8; Ancalú de San Gregorio y Matienzo de Alberdi, 7; Huracán de Diego de Alvear, 4; Atlanta de Vedia, 3; Yrigoyen de Alem y Defensores de Christophersen no suman puntos.

En cuanto a la divisional Sub-18, Matienzo le ganó el clásico 2 a 0 a Deportivo Alberdi.