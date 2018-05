El granadense Hernán Barade presentó su obra "Nepo" en la reciente "Feria del Libro"

El joven residente en Coronel Granada, Hernán Barade, presentó su obra literaria “Nepo” en la reciente edición de la "Feria del Libro", concretada como es habitual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, compartiendo allí junto a otros ejemplares y colegas el stand de "Dunken", la editorial que publicó la novela del granadense.

"Mi novela trata sobre un grupo de amigos que se organizan para combatir la delincuencia, al margen de la ley, y con métodos moralmente cuestionables. El protagonista es un antihéroe, una persona con metas nobles pero lleno de defectos, como cualquier ser humano Es la historia de un nene bien que, con un grupo de amigos con buena posibilidad económica, durante un asado compartido, empiezan a tirar ideas descabelladas, estando borrachos, como para limpiar la inseguridad. Empiezan a ajusticiar por mano propia, con métodos poco claros. Es una novela de ficción en un contexto real que está pasando desde el 2005 en adelante, más o menos, con la inseguridad que se está yendo de las manos".

Ampliando conceptos, expresó:

"Nepomuceno Peralta, ´Nepo´, de infancia y adolescencia traumáticas, cansado de la caótica situación de su país, decide invertir todos sus recursos para, bajo una filosofía maquiavélica, borrar la delincuencia de las calles.

Carismático, influyente y patológicamente inteligente, ´Nepo´ cautiva a su grupo de amigos para fundar una logia, y la misma está apoyada por la experiencia de una inconexa patota skinhead ultraviolenta. Tal sociedad secreta de ajusticiamiento, paradójicamente financiada por negocios ilegales, logra el poder suficiente para cumplir objetivos importantes.

Aunque los miembros siempre mantienen su anonimato, se ganan el fanatismo y de la colaboración del pueblo, que está harto de la inseguridad. Con el tiempo, la logia crece exponencialmente y afronta problemas realmente serios", detalló Andrés.





Experiencia en la "Feria del Libro"

En la "Feria del Libro" 2018, el escritor de nuestro Distrito pudo vender ejemplares e intercambiar ideas con otros escritores y lectores, quienes le dieron su punto de vista ante un tema tan controversial como el que aborda la obra, toda vez que "Nepo" es un joven que se pone al frente de una logia que comienza a exterminar delincuentes de diferente procedencia, entre ellos asesinos, políticos corruptos, violadores, proxenetas, expendedores y consumidores de droga, debiendo -como contrapartida- obtener dinero para mantener la estructura necesaria para llevar adelante el fin que persigue, incurrir en hechos que combate junto a sus amigos de su grupo ilegal.

Además, sobre el libro que escribió, Hernán Barade -quien se considera "creativo desde chiquito, me gusta mucho la música y escribir"-, señaló:

"Crear esta obra me llevó cuatro años, entre recopilar información (en el contexto es una época real de la Argentina), inventar lo que es netamente ficción (personajes, argumento, acciones realizadas), y aprender lo técnico (redactar criteriosamente). Las críticas (en la ´Feria del Libro´) fueron -en su mayoría- muy favorables, con opiniones que halagan la gran variedad de personajes, cada cual con su perfil psicológico bien detallado, y la manera en que se relacionan entre sí. También me remarcaron lo realista del argumento, la resolución de las situaciones que si bien son ficticias, tranquilamente podrían suceder en la vida real. Esta observación remarca el contraste con la literatura de corte fantástico, como la narrativa de magos y espadas o las guerras espaciales".

Por ello, Barade consideró su participación en la "Feria del Libro" como "Una experiencia colosal, que me ayudó a conocer el mundo de la literatura. Pude hablar con escritores más duchos, quienes me pusieron al tanto de cómo se maneja esta industria que se niega a desaparecer", cerró el granadense.