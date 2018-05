Zanetti: "Las fotos son reflexión y pensamiento del diálogo del hombre y el lugar que habita"

El destacado fotógrafo de General Pinto radicado en Capital Federal, Leandro Rodríguez Zanetti (Leandro Zanetti en lo profesional), de 32 años de edad, quedó seleccionado en "Encuentros Abiertos-Festival de la Luz, Agosto 2018", un concurso con casi treinta años de rica historia y vigencia.



Entrevistado por “Hoy” tras conocer que había sido seleccionado, Leandro Zanetti (hijo de Daniel Rodríguez y de Marisa Zanetti), señaló sobre el concurso que "Se realiza en 62 espacios, de 25 ciudades de todo el país. Se presentarán ciento diez muestras de más de 300 autores, provenientes de 26 países. Participan artistas argentinos reconocidos, como Adriana Lestido, Alberto Goldenstein, Alejandro Gulminelli, Arturo Aguiar, Ataulfo Pérez Aznar, Daniel Muchiut, entre otros", mientras que en cuanto a sus trabajos, el fotógrafo pintense expresó:

"Voy a exponer en una muestra colectiva con sede en Capital Federal. Estarán colgadas cuatro fotografías de la serie ´Resiliencia´, que comencé en el verano del 2017 en mi General Pinto, donde me instalé momentáneamente para tener más constancia con el proyecto a desarrollar. Es una serie de paisajes de la Pampa Húmeda. En ellas, ocurre lo imprevisto, lo inesperado, pero también suceden la intervención y la alteración deliberadas. Las fotos son reflexión y pensamiento del diálogo permanente del hombre y el lugar que habita, un lugar que a su vez lo interpela y lo determina", dijo nuestro coterráneo.



Agregó que "Son fotografías a color, tomas directas sin manipulación digital. Y son realizadas en el transcurso que va del atardecer hasta plena oscuridad. Esta serie participó en el Salón Nacional de Artes Visuales, en el Museo de Arte Contemporáneo Argentino (MACA) Junín 2017 y en Septiembre voy a estar exponiendo la serie completa en el Museo Municipal de Bellas Artes de Lincoln. Ahora estoy en el proceso de impresión y montaje de la muestra, que lleva bastante planificación. Estoy por hacer una tirada de cien afiches para financiar la muestra, ya que es bastante costoso, pero también quedar seleccionado tiene su reconocimiento y qué mejor que mostrar lo que a uno lo mueve a seguir".



Sobre el nombre de la obra, "Resiliencia", el entrevistado expresó:

"Surge de mi propia interpretación de la palabra, ya que tiene diversos significados e interpretaciones a nivel psicológico, leyes de la gestalt, filosófico y la vivencia de cada individuo. Es una forma de comprender las dinámicas no lineales, así como los procesos a través de los cuales los ecosistemas son sustentables y persisten frente a perturbaciones y cambios. No perder la capacidad de asombro frente al paisaje cotidiano que nos rodea en la Pampa Húmeda. Están en constante movimiento haciendo un equilibrio. Hace falta intervenirlos. La fotografía revela la figura invisible del movimiento en cada paisaje, algo que pasa desapercibido al ojo humano", comentó el pintense.

Finalmente, Leandro nos dijo: "En el 2006 me fui a Capital Federal y hoy en día tengo dos bases. Me baso actualmente en General Pinto, donde desarrollo mi investigación de campo, y vuelvo seguido a la Capital Federal, por distintos proyectos comerciales o trabajos de estudios", cerró el joven y destacado fotógrafo de nuestra ciudad.