Por la Liga Central Vedia, tampoco pudieron jugar los equipos de Sarmiento de Germania

Debido a las lluvias que se han venido registrando en toda la zona y gran parte del país, solamente se jugaron dos partidos pendientes de una jornada anterior, uno de primera y otro de segunda división de fútbol de la Liga Deportiva Central Vedia, torneo del que toma parte Sportivo Sarmiento de Germania.

El domingo pasado, en consecuencia, empataron 3 a 3 en primera categoría los equipos de Defensores de Christophersen y Martín de Yrigoyen de Leandro N. Alem, con goles de Alejandro Agüero, Franco Di Giorgio y Rodrigo Pereyra para los santafecinos y de Germán Crebay, Maximiliano Massari y Lautaro Suárez para el conjunto de Alem, en partido que arbitró Miguel Morales.

En el preliminar de segunda división, con tanto de Salvador Acevedo, Defensores de Christophersen se impuso 1 a a Martín de Yrigoyen, bajo el contralor del juez Marcelo Acosta.

Con estos resultados, así quedaron las posiciones en las dos divisionales:



PRIMERA DIVISIÓN....J..... G... E.... P....GF..GC.. Pts.

Ancalú de San Gregorio... 4... 3.... 0.... 1... 9... 3..... 9

Matienzo de Alberdi......... 3... 2.... 1.... 0 . 6... 2..... 7

Atlanta de Vedia ............. 3... 2.... 1.... 0... 5... 1..... 7

Leandro N. Alem ............ 4... 2.... 0.... 2... 3... 3..... 6

Huracán Diego Alvear......4..... 1.... 2.... 1... 6... 4..... 5

Deportivo Alberdi ........... 3... 1.... 2.... 0... 3... 2..... 5

Yrigoyen de Alem............ 4... 0.... 4.... 0... 4... 4..... 4

Sarmiento de Germania 4.... 0.... 2.... 2... 1... 5..... 2

Sarmiento de Vedia ......... 3... 0.... 1.... 2... 3... 7..... 1

Defens.de Christophersen 4.... 0.... 1.... 3... 4... 13..... 1



SEGUNDA DIVISIÓN... J... G... E.... P....GF..GC.. Pts.

Deportivo Alberdi............ 4... 3.... 0.... 1.... 8.... 4..... 9

Matienzo de Alberdi ....... 3... 2.... 1.... 0.... 4.... 2..... 7

Ancalú de San Gregorio 4.... 2.... 1.... 1.... 6.... 5..... 7

Sarmiento de Vedia ......... 4... 2.... 1.... 1.... 5.... 4..... 7

Sarmiento de Germania ... 3... 1.... 2.... 0.... 4.... 1..... 5

Atlanta de Vedia ............. 3... 1.... 0.... 2.... 3.... 3..... 3

Defens.de Christophersen 3.... 1.... 0.... 2.... 1.... 4..... 3

Huracán Diego de Alvear 4... 0.... 2.... 2.... 1.... 4..... 2

Yrigoyen de Alem ........ 4.. 0....1....3.... 2.. 7..... 1

EN DIVISIONES INFERIORES

En cuanto a las categorías de inferiores, los resultados de la cuarta fecha de los certámenes de divisiones formativas, fueron éstos:

En octava categoría, Sarmiento Panza (equipos “B” de Sarmiento de Vedia) 1(gol de S. Muñoz) vs. Sarmiento de Germania 1 (L. Rodríguez), con arbitraje de Silvio Banegas.1

Deportivo Alberdi 1 (M. Schiavi) vs. Ancalú de San Gregorio 0.

Yrigoyen de Alem 0 vs. Matienzo de Alberdi 3 (tantos de L. Acebes, A. Armendáriz e I. Martínez).

Atlanta de Vedia 2 (goles de V. Loza y T. Márquez) vs. Sarmiento de Vedia 0.

En séptima, con gol de A. Antolín, Sarmiento de Germania venció 1 a 0 a Sarmiento Panza de Vedia, con el contralor de Guillermo Casco.

Deportivo Alberdi 0 vs. Ancalú de San Gregorio 1 (C. Pedrero).

Yrigoyen de Alem 1 (J. Martínez) vs. Matienzo de Alberdi 2 (S. Sosa y J. Quiñónez).

Atlanta de Vedia 2 (doblete de goles de B. Bour Márquez) vs. Sarmiento de Vedia 0.

En sexta categoría, Sarmiento de Germania (goles de M. Roldán y T. Riscozza) superó 2 a 1 a Sarmiento Panza (gol de G. Bieva), siendo juez Guillermo Casco.

Deportivo Alberdi 2 (G. Chávez -2-) vs. Ancalú de San Gregorio 5 (J. Prado -2-, L. Sevilla -2- y V. Badini).

Yrigoyen de Alem (J. Canelo) vs. Matienzo de Alberdi 1 (F. Porto).

Atlanta de Vedia 0 vs. Sarmiento de Vedia 6 (R. Cabral -2-, L. Ojea, G. Pérez, A. Ibañez y S. Acuña).

Huracán de Diego de Alvear 7 (B. Aragón -4-, B. Pineda -2- y X. Álvarez) vs. Leandro N. Alem 2 (goles de A. Faustino y B. Díaz).

LAS POSICIONES

En divisiones inferiores, así están las posiciones:



/OCTAVA DIVISIÓN..... J....G... E... P.... F.. GC.Pts.

Matienzo de Alberdi ..... 4.....4.... 0....0....14... 0... 12

Atlanta de Vedia............ 3.....3.... 0....0....14... 0... 9

Sarmiento de Vedia ...... 4.....2.... 1....1....13... 6... 7

Deportivo Alberdi ........ 4.....2.... 1....1... 4.. 8... 7

Ancalú de San Gregorio .4....2.... 0....2... 9.. 4... 6

Yrigoyen de Alem ........ 3.....1.... 0....2... 4.. 12... 3

Sarmiento Panza (V) .... 4.....0.... 1....3... 4.. 9... 1

Sarmiento de Germania 3....0.... 1....2... 2.. 11... 1

Leandro N. Alem .......... 2.....0.... 0....2... 0.. 8... 0



SÉPTIMA DIVISIÓN... J....G... E... P... GF. GC.Pts.

Ancalú de San Gregorio .4....4.... 0....0....10.. 4 . 12

Atlanta de Vedia .......... 3.....3.... 0....0....14.. 0.. 9

Sarmiento de Vedia ...... 4.....3.... 0....1... 8. 2.. 9

Matienzo de Alberdi ..... 3.....2.... 0....1... 4. 4.. 6

Yrigoyen de Alem ........ 4.....2.... 0....2... 8. 7.. 4

Huracán Diego Alvear... 3.....1.... 1....1... 2. 3.. 4

Sarmiento de Germania 4....1.... 0....2... 1. 6.. 3

Sarmiento Panza (V)..... 4.....0.... 0....4... 0. 9.. 0

Deportivo Alberdi ........ 3.....0.... 0....3... 0.. 13... 0



SEXTA DIVISIÓN....... J....G... E... P... GF. GC.Pts.

Sarmiento de Vedia ...... 4.....4.... 0....0....22... 1... 12

Ancalú de San Gregorio .4....4.... 0....0....18... 5... 12

Huracán Diego Alvear... 4.....3.... 1....0....10... 3... 10

Deportivo Alberdi ........ 4.....2.... 0....2....12... 11... 6

Matienzo de Alberdi ..... 4.....1.... 2....1... 9.. 9... 5

Atlanta de Vedia............ 4.....1.... 1....2... 5.. 12... 4

Sarmiento de Germania .4.....1.... 0....3... 2.. 10... 3

Yrigoyen de Alem ........ 4.....0.... 2....2... 3.. 7... 2

Sarmiento Panza (V) .... 4.....0.... 1....3... 4.. 15... 1

Leandro N. Alem .......... 4.....0.... 1....3... 4.. 16... 1