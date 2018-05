Emotivo festejo por los 125 años de labor educacional de la Escuela Primaria Nº 2

Momentos de emoción y alegría, en un marco de recuerdos y camaradería manifiestos, se vivieron durante el acto de conmemoración del 125º aniversario de actividad educacional de la Escuela Primaria Nº 2 "Domingo Faustino Sarmiento" de General Pinto.

Quienes alguna vez pasaron como alumnos, docentes, auxiliares, cooperadores, etc. del establecimiento ubicado en avenida Mitre e Hipólito Yrigoyen, se reunieron para compartir la celebración, junto a autoridades e invitados especiales.

"Entre sus paredes, la historia de cada uno, los días de la primera infancia, los bellos momentos de aquel tiempo dorado de la niñez que no han de volver, con guardapolvos blancos y el corazón encendido de alegrías, de ilusiones, a veces derramando lágrimas por pequeñeces que parecían dramas. Quizá muchos buscarán el lugar donde vivieron momentos inolvidables de niños. Tal vez ya no exista como era la casa que abrigó vuestra niñez, pero en vuestro interior, la antigua estampa estará intacta, guardada en ese valioso cofre de la memoria", se expresó a la hora de iniciarse el emotivo acto.

Entre los asistentes estuvieron el intendente municipal, Alexis Raúl Guerrera; el juez de Paz, Dr. Javier Sáenz; la inspectora jefe Distrital, Silvia Casanova; su par de Educación Primaria, Marisa Simón; la de Educación Física, María Lara Toffoli; Consejeros escolares; concejales e invitados especiales.

Al hacer ingreso las banderas de ceremonias, portó la nacional Ana Martín, escoltada por Agostina Di Flavio y Juanita Quiroga, mientras que la Bonaerense estuvo en manos de Gabriel Gómez, secundado por Nicolás Barrera y Lucila Sullings.



Seguidamente, los ex alumnos Elba Pietranera, "Mary" Rodríguez, "Doly" Finelli y Francisco William Esquelino, y la ex auxiliar Victorina Pérez, acompañados por la ex docente Sandra Bidart, izaron la bandera del frente de la escuela, entonándose la canción "Aurora".

Tras ello, hizo uso de la palabra la directora de la E.E.P. Nº 2, Alicia Marcelo; tras lo cual hablaron las ex docentes Elena Irma Calcagno de Camarero y María Luisa Robaldo de Sáenz ("Malisa"), también ex directora; y el ex alumno Francisco William "Chiche" Esquelino.

Avanzando en la ceremonia, se descubrió una placa recordatoria de los primeros 125 años con la educación pública de la Escuela anfitriona, la cual bendijo el Presbítero Rodrigo Di Pietro, acompañando el descubrimiento la directora, el intendente Alexis Guerrera y la inspectora Silvia Casanova.

Reconocimientos

A la hora de entregar reconocimientos, los recibieron el ex alumno "Chiche" Esquelino, por su dedicación por la recopilación histórica de nuestra ciudad; a las ex docentes Elena Calcagno de Camarero y "Malisa" Robaldo de Sáenz (ex directora y quien trabajó en la institución más de 20 años); a Robustiano "Cacho" Camarero, por su larga participación como miembro de la Asociación Cooperadora; y a la ex auxiliar Victorina Pérez.

Posteriormente, se ofreció un video que recorrió parte de la historia educacional de 125 años, tras lo cual hicieron uso de la palabra las inspectoras Silvia Casanova y Marisa Simón.

En el cierre del acto, los presentes recorrieron una muestra estática por los rincones de la querida Escuela Nº 2 y finalmente se compartió un lunch, al cabo del cual se agradeció a todos los asistentes a la emotiva y tocante ceremonia.