El Concejo aprobó la “emergencia tarifaria”

Hasta el momento, tras la aprobación por mayoría en el H. Concejo Deliberante de General Pinto, durante la sesión del pasado viernes 4, seis de los 19 Distritos de la Cuarta Sección de la Provincia de Buenos Aires, declararon la “emergencia tarifaria”, entre ellos uno sólo oficialista y el resto opositores a Cambiemos. En los 13 restantes, muchos perdieron la puja y otros buscan paliativos que atenúen el impacto en la comunidad.

En medio de la puja por dar marcha atrás o paliar el incremento en el costo de los servicios, los Distritos de la Cuarta no son ajenos a la coyuntura que divide a oficialismo y oposición en Provincia y Nación, y se ven obligados a inmiscuirse y brindar respuestas sobre un tema sensible que influye de maneras diferentes en cada localidad.

Hasta el presente, mediante la aprobación de los respectivos Concejos Deliberantes, seis comunas declararon la “emergencia tarifaria”, mientras que en los otros 13 restantes la situación se divide entre los rechazos y la búsqueda de soluciones que ayuden a paliar los aumentos pero sin desestimarlos.

El viernes por la noche, durante la sesión del HCD de General Pinto, fue declarada la “Emergencia tarifaria” en nuestro Distrito, con los siete votos a favor por parte de los bloques del P.J./Frente Renovador (los de Livio Dovigo, Fernando Rodríguez, Sara Menéndez, Marta Sanz, Karina Días y Analía Padía) más el del unibloque del Frente de Izquierda, de Sergio Francisco Santos.

Debe destacarse que se retiraron del recinto los cinco ediles de los dos bloques de Cambiemos (Roberto Maruri, Patricia O´ Brien y Guido Belaunzarán por un lado, y Edgardo Beláustegui y Miguel Moralejo por el otro) en el momento de tratar los puntos 9 y 10 y leer las notas presentadas por Unidad Ciudadana, junto a las firmas de vecinos (unas 150) del Distrito en contra del tarifazo.

Al respecto, desde el bloque de Cambiemos se expresó, sobre la confusa situación:

“El bloque de Cambiemos no abandonó el recinto luego de tratar la ´emergencia tarifaria´. Una vez que se trató este tema, se pusieron a consideración del cuerpo un despacho de Comisión y tres proyectos de Resolución más.

Los concejales de Cambiemos y de Cambiemos Presente y Futuro abandonamos el recinto en el momento en que se estaba por dar lectura a dos notas enviadas al presidente del Concejo (Livio Oscar Dovigo).

La libertad de prensa debería ir acompañada de la veracidad y no de titulares que no reflejan con claridad lo sucedido. Es un derecho que debería gozar la población: La verdad”, se expresó desde el bloque de ediles de Cambiemos.

Recordemos que en la anterior sesión, el proyecto del Frente Renovador para declarar la emergencia tarifaria y ser tratado sobre tablas en la última sesión, fue en esa ocasión enviado a comisión, junto a la iniciativa de la oposición, que busca ampliar la tarifa social incluyendo a aquellos usuarios que consuman hasta 200 kilowats y solicitar al Ministerio de Energía la creación y/o modificación de las tarifas diferenciadas destinadas a pequeños y medianos comerciantes, como así también a las PyMES.

“BASTA DE TARIFAZOS”, UN INFORME DEL P.J./FRENTE RENOVADOR

En un duro comunicado, desde el bloque de concejales del P.J./Frente Renovador se señala:

“Los papelones de Cambiemos siguen sucediéndose desde la primera sesión, en la que sólo presentaron ´expresiones de deseos´. A pesar de contar con la experiencia de algún concejal, alcanzaron niveles al borde del ridículo en los proyectos presentados. No satisfechos con eso, ´increíblemente´ hicieron la ´defensa de las empresas de energía´ en lugar de defender a los vecinos de nuestro Distrito.

Votaron en contra del proyecto de Resolución de ´Emergencia tarifaria´, momento en el cuál el concejal (Roberto) Maruri expresó: ´La gente tiene que pagar como corresponde, la energía hay que pagarla´ y que, además, ´La clase media va a tener que soportar estos tarifazos´.

Pensamos que si la clase media lo tiene que soportar, que le espera a los sectores más vulnerables, ni hablar de los jubilados y pensionados que el representa como gerente de Anses”, exporesa el comunicado del bloque oficialista del Distrito.

Finalmente, el comunicado manifiesta:

“Por último, le sumaron un nuevo papelón al accionar legislativo. Al momento de dar lectura a las notas correspondientes a los puntos Nº 10 (nota enviada por Unidad Ciudadana, avalada con la firma de 150 vecinos, manifestando la necesidad de Declarar la Emergencia Tarifaria en nuestro Distrito) y Nº 11 (nota enviada por una vecina, integrante de una Cooperativa, solicitando información acerca de los distintos ítems que constan en la factura de Luz) del ´orden del día´, se levantaron de sus bancas abandonando el recinto antes de finalizar la sesión, poniendo de manifiesto una actitud totalmente negativa e irrespetuosa ante las necesidades e intereses de los habitantes de nuestro Distrito”, finaliza el comunicado del bloque del P.J./Frente Renovador.

NOTA ENVIADA POR UNIDAD CIUDADANA

En cuanto a la nota del punto Nº 10 del “Orden del día”, la presentación efectuada por el espacio de Unidad Ciudadana de General Pinto señala:

“Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. (los concejales) a fin de manifestar nuestra preocupación ante los aumentos desmedidos de las tarifas de luz, gas y agua que afectan a los vecinos, pequeños comerciantes y Pymes, que se ven imposibilitados en continuar con su actividad cotidiana.

Por esto, solicitamos a este Cuerpo Legislativo que utilice todos los mecanismos legales a su alcance para asegurar el acceso a los servicios públicos esenciales de todos los habitantes de nuestro Distrito y que sea tomado en cuenta, el espíritu del proyecto de Ley presentado el día 16 de Abril por la senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner, que declara la ´Emrgencia tarifaria´ de luz, agua y gas en todo el territorio nacional.

Este proyecto retrotrae las tarifas al 1º de Enero de 2017 y suspende los aumentos hasta el 31 de Diciembre de 2019.

Por otro lado, estos aumentos arbitrarios afectan un porcentaje mayor al de las paritarias, resultando confiscatorias en una clara violación a la Constitución Nacional.

Nuestro espacio confía en que los concejales de los distintos partidos harán prevalecer los intereses de los vecinos y vecinas por encima de los alineamientos partidarios.

Se adjunta el mencionado proyecto de ley y firmas de diferentes sectores (unas 150) de la comunidad del Distrito”, concluye la nota.

OTROS DISTRITOS DE LA CUARTA

Debe destacarse, además, que aprobaron la medida los Distritos de Pehuajó; Hipólito Yrigoyen; Carlos Casares; Chivilcoy y Nueve de Julio, mientras que entre los Distritos que no lo hicieron están Alberti; Trenque Lauquen; Chacabuco; Junín (tras un empate en la votación en el Concejo, de 10 a 10, por definición del voto doble de la presidencia del cuerpo deliberativo, el oficialismo desaprobó la emergencia tarifaria de luz y de gas propuesta por Unidad Ciudadana y acompañada por el Frente Renovador); Bragado; y General Arenales.

En General Villegas, la oposición, tanto del bloque del PJ-UC como el de Movimiento San Martín, presentaron un proyecto para que se declare la Emergencia Tarifaria y se exima del pago del ABL a los electrodependientes, discapacitados y beneficiarios de la tarifa social (jubilados).

En Rivadavia: El bloque del Frente Renovador presentó un proyecto solicitando a autoridades provinciales y nacionales, la inmediata y urgente eximición del cobro del IVA en el servicio de electricidad y gas, el cual fue rechazado por la mayoría oficialista.

En Lincoln, los ediles del oficialismo dejaron de lado la declaración de la emergencia tarifaria, por considerar que el Ejecutivo no tiene injerencia en los montos de los servicios y dejaron abierto el diálogo con la oposición para llegar un acuerdo y dictar una resolución que inste al Defensor del Pueblo y a la oficina municipal de Informes al Consumidor, a realizar las acciones legales por posibles violaciones a los derechos de los usuarios.

En Carlos Tejedor, tanto los ediles de Unidad Ciudadana como los del Bloque Cumplir presentaron en el Concejo Deliberante de Carlos Tejedor el Proyecto de Resolución para que se declare la “Emergencia tarifaría” en el Distrito.

En General Viamonte, al igual que en todos los demás distritos, Unidad Ciudadana solicitó al Ejecutivo la declaración de la “Emergencia tarifaria”, y además, en la última sesión llevada a cabo la semana pasada, pidieron un informe sobre los posibles impactos que tendría la quita de cobro de impuestos y/o tasas municipales en el Presupuesto 2018.

Desde Cambiemos no acuerdan con retrotraer a 2017 los valores de las mismas, ni congelar aumentos durante el 2018 porque dicen que el sinceramiento no tiene discusión y que hay que buscar otras propuestas para apoyar a los usuarios. Por lo tanto sigue abierta la discusión en el Concejo.

En el Distrito de Leandro N. Alem, el titular del ejecutivo comunal, Alberto Conocchiari, evalúa disminuir la tasa municipal de alumbrado público, como medida paliativa en favor de defender los salarios de los trabajadores de ese Municipio.