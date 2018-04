Juventud y Pintense igualaban cuando llegó la tormenta, y anoche completaron el partido

Un intenso partido estaban protagonizando el pasado domingo en el estadio "Los Tapiales" de Juventud Unida de Lincoln el conjunto local y Atlético Pintense, por la quinta fecha del campeonato "Apertura" 2018 de fútbol de la Liga Amateur, que anoche completaron (ver información en Democracia, página 21).

Sobre el cierre del primer tiempo llegó la intensa lluvia, con ráfagas de viento y descargas eléctricas incluídas, lo que obligó al árbitro Carlos Agustín Riglos a suspender el encuentro, un minuto después que el CA.P., en una de las últimas cargas del primer período, llegara al empate con un tiro libre penal que convirtió con solvencia Sebastián Pajón, en el arco que da espaldas a la calle Saavedra de la vecina ciudad.

Apenas iniciado el match, trepó por derecha Francisco Gómez y remató desde buena posición, salvando a su valla el arquero local, Cristian Martínez, en gran tapada. No se quedó con el vuelto el dueño de casa y un minuto más tarde, Neri Ceballos bajó el balón dentro de las 18 yardas, se acomodó y remató de media vuelta, apenas desviado.

Poco después, a los 5´, Juan Manuel Aguilar recibió el esférico y sin dilaciones disparó sobre el arco que da a calle Liborio Tiseyra, pero el envío se fue junto a un palo, mientras que en la siguiente jugada, combinaron Nicolás Ariel Martínez y "Seba" Pajón, este sacó un buen disparo pero el esférico se fue junto a uno de los maderos.

Iban 13 minutos cuando se puso en ventaja Juventud Unida. El volante central Rodrigo Crespo, tras una jugada preparada de tiro libre, recibió un buen pase, dominó el balón, se acomodó y derrotó con certero shot al arquero albo, Luis Gonzalo Robledo, quien nada pudo hacer.

Pintense se sintió "tocado" y por algunos minutos no reaccionó, pero ya a los 23´, tras una acción combinada de los jugadores del C.A.P., nuevamente apareció en escena (como en la primera jugada del cotejo) el cuidapalos Cristian Martínez y salvó a su equipo, cuando se descontaba el empate visitante.

De allí al final de la etapa inicial se hizo el trámite de ida y vuelta y cuando empezaba a aparecer la tormenta, a los 42´, Riglos sancionó correctamente penal a favor de Pintense y Sebastián Pajón -a quien no le importó el fuerte viento que ya se había desatado-, venció a Martínez con certera definición.

Poco después, cuando ya la lluvia y las descargas eléctricas habían aparecido con intensidad sobre el estadio, el soplapitos dio por finalizada la etapa inicial y en vestuarios, cuando la tormenta arreciaba, suspendió correctamente el encuentro, que anoche se completó.

A las órdenes del citado juez (Alberto "Pico" Jaime y Martín Esnaola fueron sus asistentes), así formaban los equipos en "Los Tapiales":

JUVENTUD UNIDA (L): Cristian Martínez; Jonatan Lora, Enzo Brou, Fernando Varela y Tomás Macías; Alejo Villaba, Rodrigo Crespo y Juan Manuel Aguilar; David Gómez, Neri Ceballos y Agustín Sacrispanti. D.T.: Pablo Maíz. Sup.: Fabián Ramos, Enzo García, Braian Palacios, Martín Vidal, Rodrigo Novillo, Maximiliano Agustinelli y David Barrios.

PINTENSE: Luis Gonzalo Robledo; Jonatan Suárez, Fernando Acosta, Julio Federico Martínez y Tomás Elías Ramos; Francisco Gómez, Juan Mansilla, Agustín García y Sebastián Pajón; Franco Patiño y Nicolás Ariel Martínez. D.T.: Juan Carlos Gho. Sup.: Nahuel Arrieta, Vladimir Vicondo, Nicolás Banegas, Samuel Videla, Luis Alberto Sullings y Alesis Mansilla.