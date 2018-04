Deportivo Pinto copó “El Fortín”, goleó a Argentino y continúa invicto en el torneo

Argentino de Lincoln cayó derrotado en su estadio “El Fortín” por un equipo que fue práctico y letal a la hora de definir las situaciones favorables ante el arco rival, Deportivo Pinto, vencedor 3 a 0 como para seguir invicto y con aspiraciones en el certamen “Apertura” 2018 de fútbol de la Liga Amateur de Deportes.

Esteban Píriz, Erik Smith y Andrés Molina anotaron los tantos del elenco dirigido por Maximliano Leonardi, que en los primeros minutos fue levemente superado por el local, que trató por entonces de llegar con buen fútbol, algo que duró hasta el cuarto de hora inicial, con Fernando Comba y Facundo Hernández manejando los ritmos, buscando las subidas de Daniel Barroso por derecha.

Deportivo esperó bien parado atrás y cuando recuperaba el balón, sacó largos pelotazos para Esteban Píriz y Gustavo Burgos, especialmente aprovechando que al local le costaba volver en velocidad.

La primera jugada de riesgo ocurrió a los 5 minutos, tras un centro rasante de Gabriel Medina que cruzó todo el arco y, de casualidad, no se metió en el segundo palo de la valla del “Depor”.

A los 19 minutos llegó la primera polémica de la tarde. Alan Mansilla quedó cara a cara con el arquero Ignacio Píriz, como para definir y, cuando parecía que Argentino iba a ponerse en ventaja, el defensor Juan Manuel Capdevila llegó al cruce y termino rechazando, mientras los locales reclamaban penal por la caída de su delantero casi en la boca del arco.

Poco después, cuando ya el cuidapalos local Agustín Licera había tapado dos remates con peligro de los delanteros del C.S.D.G.P., Esteban Píriz puso a los 21´ en ventaja a los azules, con remate cruzado al segundo palo y tras una veloz réplica del conjunto huésped.

A partir de allí, Deportivo Pinto presionó bien arriba y logró el desconcierto del rival, que perdió volumen de juego, aunque a los 33´, casi en la linea de sentencia, sacó el balón cuando ingresaba (tras shot de Lucas Lezcano) el jugador Juan Manuel Capdevila, mientras llegaba Enzo Cuadrado para convertir el empate.

En la réplica, Esteban Píriz exigió en grado sumo a Licera, quien voló y sacó el remate del delantero de nuestra ciudad por sobre el travesaño, para que el primer tiempo se cierre 1 a 0 en favor del “Depor”.

LO DEFINE EN EL COMPLEMENTO

Apenas reanudaron, salió renovado el local y a los cuatro minutos, tras un remate de Cristian Herrera que tapó a medias en dos ocasiones Ignacio Píriz, el balón terminó yéndose por la línea de fondo y se salvó el equipo de Maximiliano Leonardi, tal como ocurrió dos minutos más tarde, tras un shot de Gabriel Medina que se fue cerca del marco.

Todo se le complicó al local a los 7´, cuando se fue expulsado Enzo Salazar al recibir la segunda tarjeta amarilla de parte del árbitro Javier Esnaola, tras fuerte falta a Franco Barnetche.

El segundo gol de Deportivo llegó sobre el cuarto de hora del complemento. Tras una combinación rápida en ataque, remató Erik Smith, dio rebote el arquero Licera y allí estaba nuevamente el volante de los azules para rematar y poner el tranquilizador 2 a 0, yéndose poco después reemplazado por Rogelio Planes.

Sobre 19´, se definió totalmente el pleito, ya con Deportivo siendo más y aprovechando el hombre de más, con lo cual pudo ampliar diferencias. Vino un centro pasado, salió mal el arquero local, ya que se le fue larga la pelota, y Andrés Molina puso el 3 a 0 tocando por arriba del cuidapalos argentinista.

Partido cerrado, ya que de allí al final Argentino de Lincoln no tuvo argumentos para llegar al menos al descuento ante un equipo que siguió siendo sólido en todas sus líneas.

Buena cosecha en suma para el conjunto azul, que sigue invicto, suma ocho unidades y está para darle lucha a Atlético Roberts, a El Linqueño y al resto de los equipos que quieren pelear por el título.

Bajo el contralor de Javier Esnaola (fueron asistentes Gustavo Gómez y Martín snaola), así formaron los equipos:

ARGENTINO: Agustín Licera; Daniel Barroso, Enzo Salazar, Tomás Alsina y Enzo Cuadrado; Gabriel Medina, Fernando Comba y Facundo Hernández; Lucas Lezcano (Matías Haedo), Cristian Herrera (Juan Cruz Muñoz) y Alan Mansilla (Matías Muñoz). D.T.: Oscar Milton Alsina. Sup.: Yuliano Perrando, A. Alonso, F. Ferraro y Daniel Palacios.

DEPORTIVO PINTO: Ignacio Píriz; Gaspar Compagnucci, Martín Pérez (Lucas Cau), Facundo Guagnini y Juan Manuel Capdevila; Carlos Ciucci, Andrés Molina, Erik Smith (Rogelio Planes) y Franco Barnetche; Esteban Píriz (Mariano Ismael) y Gustavo Burgos. D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: Luciano Anzani, Andrés Mc Cormick, Emiliano Reilly y Sebastián Leonarda.