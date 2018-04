Eliseo Bruno: “El intercambio cultural fue linda experiencia y nos permitió hacer buenos amigos”

Juan Carlos Bruno y uno de sus hijos, Eliseo Bruno Fayolle, estuvieron radicados casi un año en Arabia Saudita, trabajando en lo que es su pasión, el turf, dedicándose allí al cuidado y cría de caballos pura sangre de carrera.

Los pintenses volvieron muy felices de ese país, por la experiencia profesional recogida y por distintos triunfos cosechados por sus pupilos en algunas carreras, además de compartir varios meses con habitantes de un país con una cultura muy diferente a la de la Argentina.

“Hoy” dialogó con el joven Eliseo Bruno Fayolle, quien dejó interesantes conceptos, que compartimos con nuestros lectores.

¿ Cómo surgió la posibilidad de viajar a Arabia Saudita y donde estuvieron trabajando ?.

- “La posibilidad surgió a través del Dr. Bayón, quien ya trabajaba para el establo del cual nos llamaron. Estaban en búsqueda de un entrenador para los caballos dos años de la nueva temporada, ya que había un entrenador árabe para los caballos de tres años y más edad.

El establo pertenecía a HH Prince Sultanbin Mohammed binSaud Al-kabeer, y ese stud -en cuanto a jerarquía-, es el mayor de Arabia Saudita, ubicándose por encima del establo del rey.

Los primeros dos meses estuvimos en Nofa Equestrian Club, un complejo de 30 mil hectáreas tapialadas dedicado a los caballos sangre pura de carreras. Realmente, un oasis en el medio de la nada. Tiene capacidad para 400 caballos en boxes, se divide en sectores para los caballos dos años, yeguas madres y caballos en training. Una pista de vareo pequeña y una pista de 2400 metros increíble, en la cual una vez al año, el príncipe organiza un día de carreras.

Además, cuenta con cancha de golf profesional y una división a la cual le dicen ´Africa´, que contiene flora y fauna de dicho continente, unas cien especies libres, donde realizan safaris para los invitados.

La temporada de verano empieza en Taif, una ciudad a unos 700 kilómetros de la capital Riyadh, donde estuvimos desde fines de Mayo a principios de Octubre. A partir de Octubre, nos instalamos en Riyadh hasta el final de la temporada, a mediados de Marzo pasado”.

¿ Con cuántos caballos contaban, cuántos empleados trabajaban junto a ustedes?.

- “Empezamos la temporada con 60 caballos, de los cuales 42 eran potrillos y potrancas (de dos años), 10 caballos tres años de nacimiento árabe y 8 caballos importados, ya que allí las carreras se dividen en caballos de nacimientos árabes e importados.

Ello, debido a que la crianza para los árabes son más débiles y los caballos importados que compran, tienen una calidad superior.

Los empleados a cargo eran casi 40 personas, de las cuales 24 eran peones, 7 galopadores, 3 capataces, 2 asistentes y un secretario. Son de diferentes nacionalidades, como Chad, Sudán, Etiopía, India, Pakistán y Bangladesh, en su mayoría.

La actividad diaria comenzaba a las 4.30 de la mañana hasta las 9 y de 14.30 a 18 por la tarde. Se comenzaba temprano debido a las altas temperaturas en verano, aunque en invierno ronda los cero grados por la mañana”.

- ¿ Cómo es nivel del turf en Arabia ?.

“El nivel del turf es muy parecido al resto del mundo, los caballos presentan una conformación más frágil debido a la temprana edad en la que son exigidos para la competencia.

Hay carreras solamente los días viernes y sábados, con 10 carreras por día. Las distancias van desde 1.200 a 2.400 metros, siendo la milla (1.600 metros) la más popular. Las categorías son muy abiertas, al haber tantos caballos y tan pocas carreras.

Las grandes carreras de ejemplares de dos años se llevan a cabo a 1.600 metros, mientras que los de mayor edad entre 2.000 y 2.400 metros”.

- ¿ Muchas carreras disputaron los pura sangre que Uds. entrenaban ?.

“En el transcurso de un año de estadía y la temporada que dura unos 9 meses, de un total de 100 carreras disputadas ganamos nueve; dos fueron segundos puestos; 8 terceros, 8 cuartos y 4 quintos. La mejor de la temporada fue una potranca que hicimos comprar, ´Wahbat Alrahman´ (traducido es ´Regalo de Dios´), que obtuvo 3 triunfos y 2 terceros sobre 5 carreras disputadas. En la polla de potrancas G-1 sufrió una lesión en el sesamoides y la tuvimos que dejar afuera de la temporada”.

- ¿ Cómo es la vida en Arabia ?.

- “La mayoría de los extranjeros en Arabia viven en ´Compound´, que son barrios cerrados permitidos solamente para extranjeros. Tienen controles estrictos y es protegidos por militares, tal es así que las personas de nacionalidad árabe tiene el acceso prohibido allí. Adentro hay más libertad o es más parecido a la vida cotidiana de los países occidentales, tienen piletas, sala de juego, gimnasio, bar, cancha de tenis, fútbol y raquetball.

En el exterior del ´Compuond´ es otro mundo. Si bien los negocios son reconocidos debido a la influencia de Estados Unidos, las reglas son otras. Las mujeres llevan como vestidos abayas, prácticamente no hay contacto entre un hombre y una mujer, a no ser que sean familias, por lo cual todos los restaurantes se dividen en solteros y para familias. El sector familiar consta de habitaciones, donde no se comunican con las otras familias.

En cuanto a la comida, ellos ponen al desayuno un escalón más arriba que los demás, es prácticamente un almuerzo, comen sentados en alfombras y únicamente con la mano derecha, sin cubiertos. Ayudados por un pan llamado ´Jubz´ plano de forma redonda, al cual meten directamente sobre las preparaciones que las disponen en tajín, y del mismo comen todos. Los más tradicionales son la shakshuka (huevo revuelto con salsa de tomate); ful (una salsa a base de porotos); laham (cordero en cubitos con una salsa); y kebda (hígado de cordero sofrito).

La mayoría no almuerza debido al calibre del desayuno. En la tarde beben café árabe y te durante mucho tiempo, acompañado por dátiles, y para la cena la más consumido por los árabes es el arroz, ya sea con pollo o cordero, cocinado en olla de vapor para que le permita desprender la carne con la mano.

Además, al ser una ciudad tan abierta comercialmente, hay infinidad de restaurantes y comidas rápidas.

En Riyadh no hay calles por donde caminar, se manejan solamente en auto, siendo los shopping la atracción más grande. Existen alrededor de 40 shoppings y otros tantos malls, y se ven varios proyectados a corto plazo, debido a que es increíble como avanzan las construcciones. Todas las tiendas comerciales se ven obligadas a cerrar durante 15 o 20 minutos, ya que a la hora de rezar no puede haber actividad. Los rezos son cinco en el día: El primero alrededor de las 4.30 de la mañana y el último a las 20 hs. aproximadamente, cada uno depende de la posición del sol.

Al comienzo, el choque cultural es muy grande, al no tener gente árabe conocida, uno ve todo como ´raro´. Se te cruzan miles de preguntas por la cabeza, hasta te parece que viven atrasados, pero a medida que uno se relaciona con las personas y aclara dudas, es increíble cómo se abre la mente y comenzás a comprender el funcionamiento de todo. Ojo, lo mismo piensan ellos de nosotros. El intercambio cultural fue una experiencia muy linda y nos permitió hacer muy buenos amigos.

El próximo príncipe a coronar (el que va a ser rey), está realizando cambios para permitir -a partir de este año- que las mujeres puedan manejar y la posibilidad de sacar un visa turista, ya que hasta el momento solo podes ingresar si sos invitado por un árabe, entre otras condiciones que ponen”.

- ¿ Está la posibilidad de volver a Arabia Saudita ?

- “Momentáneamente no tenemos nada decidido, pero las condiciones están dadas como para realizar una segunda temporada. Esta, comienza en Octubre y dura hasta Marzo, así que contamos con tiempo de poder volver a armar algo, aunque ahora preferimos seguir disfrutando de familiares y amigos en nuestra ciudad y en nuestro país”, cerró la charla con “Hoy” el joven pintense Eliseo Bruno.