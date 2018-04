Amplia reunión de directivos y secretarios de Escuela, para analizar diferentes temas

Una concurrida e importante reunión mantuvieron directivos y secretarios de las Escuelas del Distrito de General Pinto, para trabajar y analizar diferentes temáticas, entre ellas licencias médicas, servicio alimentario escolar y transporte escolar.

Personal técnico del organismo y los consejeros escolares del Partido expusieron conceptos y respondieron a las consultas de los asistentes, quienes en buen número se dieron cita, junto a inspectores areales y al equipo directivo del Jardín de Infantes Nº 901 "Bernardino Rivadavia", en cuyo Salón de Usos Múltiples se realizó el productivo encuentro.

Transporte escolar

Consultado por este medio, el presidente del Consejo Escolar del Distrito de General Pinto, profesor Gabriel Felipe López, se refirió a la implementación del servicio de transporte escolar.

López dijo: "Tenemos todos los recorridos aprobados para este año. Sólo que hay recorridos que no los quieren hacer los transportistas, por los costos de mantenimiento de vehículos. Y son muy exigentes (desde la Dirección de Escuelas) con los requisitos que tienen que tener los alumnos que son transportados. Por ejemplo, no deben tener escuelas más cercanas a la que ellos solicitan ir; Debe carecer de medios económicos (la familia) para costear y efectuar los viajes; No tener transporte público en la zona, etc. Ahora controlan todo con el Google Earth, piden las ubicaciones".

Finalmente, Gabriel López reconoció que "En cuanto a números, está todo perfecto. Ellos aprueban los contratos y se ejecutan todo el año. Además, hay una declaración jurada presentada por cada alumno, la cual tienen que firmar el padre, la madre, la directora de la Escuela y el presidente del Consejo Escolar", cerró el titular de dicho organismo.