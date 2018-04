La lluvia impidió que se juegue la cuarta fecha del certamen de fútbol de primera

Debido a las inclemencias del tiempo, el pasado domingo fue suspendida la cuarta fecha de primera división, junto a sus preliminares de octava categoría y torneo de Veteranos del campeonato “Apertura” 2018 de fútbol de la Liga Amateur de Deportes de Lincol, las que se llevarán a cabo este fin de semana.

No se pudieron disputar los cotejos entre Argentino de Lincoln vs. Deportivo Pinto; Atlético Pintense vs. Atlético Roberts; El Linqueño vs. C.A.S.E.T. de El Triunfo; San Martín de Roberts vs. Deportivo Arenaza y Atlético Pasteur vs. Juventud Unida de Lincoln.

Si se pudieron jugar el sábado los encuentros de las categorías décima, novena y séptima, cuyos resultados generales fueron los siguientes:

Décima: Pintense 2 vs. C.A.S.E.T. 1; Deportivo Arenaza 1 vs. Deportivo Pinto 1; San Martín de Roberts 0 vs. Atlético Pasteur 4; Juventud Unida de Lincoln 5 vs. Atlético Roberts 0 y Argentino de Lincoln 0 vs. El Linqueño 1.

Novena: Deportivo Arenaza 3 vs. Deportivo Pinto 2; Pintense 4 vs. C.A.S.E.T. de El Triunfo 0; Juventud Unida (L) 0 vs. Atlético Roberts 3; El Linqueño “B” 1 vs. Villa Francia 2; San Martín 5 vs. Atletico Pasteur 0 y Argentino de Lincoln 5 vs. El Linqueño 0.

Séptima: Deportivo Arenaza 1 vs. Deportivo Pinto 2; San Martín de Roberts 3 vs. Atlético Pasteur 4; Juventud Unida de Lincoln 4 vs. Atlético Roberts 0 y Argentino de Lincoln 1 vs. El Linqueño 2.

El sábado, se disputará la quinta fecha de los torneos de formativas, ya que - salvo la octava - tienen distinto fixture que el de primera división.

Van a medirse (de acuerdo a las categorías que presenta cada entidad) Deportivo Pinto vs. San Martín de Roberts; Villa Francia vs. Pintense; El Linqueño vs. Juventud Unida; Atlético Pasteur vs. Argentino de Lincoln; C.A.S.E.T. de El Triunfo vs. Deportivo Arenaza y El Linqueño “B” vs. Atlético Roberts.

DOS TRIUNFOS DE PINTENSE Y ÉXITO DE VILLA FRANCIA

En su campo de deportes “Rubén E. Viale”, Pintense recibió la visita del Club Atlético y Social El Triunfo en dos divisiones y en ambas se impuso el C.A.P.

En décima fue 2 a 1, con goles de Marcos Diez y de Agustín Belén para los locales, anotando Felipe Sánchez para los triunfenses, en partido que arbitró Rocío Melo (Jonathan Daniel Malvassora y Pedro Irusta fueron los asistentes) y así formaron los equipos:

PINTENSE: Thiago Fernández; Máximo Muro, Lucas Videla, M. Diez, Farid Latorre y Rodrigo Lloret; Sebastián Phengpha, A. Belén, Isaías Larrayoz, Fausto Ledesma y Valentín Carabajal. D.T.: Francisco Gómez. Sup.: Pedro Caliani, Gaspar Magallanes y Thiago Villegas.

C.A.S.E.T.: Florencio Ibáñez; Gonzalo Rodríguez, Enzo Bolli, Lautaro Bolli, Cristian García y Bautista Cabeza; Felipe Sánchez, Benjamín Herrera, Benicio Lugones, Malek Biagioni y Andrés Ávila. D.T.: Leandro Olmedo. Sup.: Matías Maldonado y Renato Becerra.

En novena, Pintense goleó 4 a 0 a C.A.S.E.T., anotando sus tantos Elías Riscossa y Juan Guichet (3), en partido que arbitró Pedro Irusta y que tuvo estos protagonistas:

PINTENSE: Teo Pinardi; Felipe Volpe, Agustín Petronio, Thiago Móbbili, Nicolás Manuel y Milos Banegas; Elías Riscossa, Mateo Garafulic, Juan Guichet, Lucas Ravirú y Pedro Alifano. D.T.: F. Gómez. Sup.: Axel Barrera, Santino Leonarda, Martín Larrayoz, Tomás Riscoza, Bautista Torres Molina y Rodrigo Torres.

C.A.S.E.T.: Mateo Lugones; Milton Gómez, Gonzalo Fredes, Iván Morales, Elías Lima y Camilo Ventancor; Tomás Bosque, Augusto Garis, Tomás Rodríguez, Guido Luberriaga y Máximo Cardozo. D.T.: L. Olmedo. Sup.: Benjamín Morales y Nahuel Batalla.

Por su parte, la novena división de Villa Francia le ganó 2 a 1 como visitante a El Linqueño “B”, anotando Gerónimo Pérez ambos goles del elenco de Coronel Granada, que formó de la siguiente manera:.

Máximo González; Enzo Ellero, José Bramajo, Rodrigo Sánchez, Segundo García y Lucas Murillo; Nicolás Micussi, Geremías Calabresi, Geremías Orsi, Gabriel Adriosola y G. Pérez. D.T.: Pablo Zapata-Marcos Andrada. Sup.: Fermín Agustinelli, Matías Pérez, Valentino Fraile, Benjamín Díaz y Joaquín Bernini.