Fuerte cruce entre el intendente municipal y el concejal de Cambiemos, Roberto Maruri

En el cierre de su mensaje de inauguración del período de sesiones ordinarias del H. Concejo Deliberante de General Pinte, el intendente Alexis Raúl Guerrera dedicó el último tramo del mismo para criticar fuertemente al presidente del bloque de ediles de Cambiemos, Roberto Manuel Maruri, al que acusó de haber “Buscado y conseguido datos de Migraciones” acerca de entradas y salidas del país del jefe comunal, señalando que los datos habrían sido aportados por un familiar de la esposa del concejal (Adriana Diez), quien sería funcionario del Ministerio del Interior, según señaló Guerrera.

Tras haber hecho referencia a tres auditorías que se realizaron sobre los fondos utilizados en la Ruta (camino asfaltado Néstor Kirchner), que une la ciudad cabecera con Germania e inaugurada durante su gestión, Alexis expresó, con tensas palabras:

“Hay quienes cuestionan nuestro trabajo, lo que es comprensible porque se trata del juego de la política, lo que no se entiende es que se cuestionen mis días de descanso y vacaciones, que fueron muchos menos los que por mi antigüedad me hubiesen correspondido, queriéndoselos cotejar con un informe de Migraciones que algún concejal ha obtenido y que cuenta, según sus propios dichos, en su poder. Lamentablemente, al mejor estilo de la SIDE, hoy la AFI, pretenden posicionarse con estas chicanas, lo que no logran conseguir en las urnas, pero lo que más llama la atención es que lo hacen desde el pedestal de los custodios de la República como si su propio presidente, nuestro presidente (por Mauricio Macri) fuera el ejemplo a seguir. En estos dos años y meses en el cargo ya se tomó más vacaciones que este intendente en el mismo período. Lo que es más grave aún, cómo este concejal tiene el informe de Migraciones cuando la Constitución Nacional procura la custodia de la privacidad de las personas”.

Finalmente, Guerrera manifestó: “Si cualquiera de ustedes aquí preste pretende conocer el resultado de las salidas y entradas del concejal (Roberto) Maruri del país no lo pueden conseguir sino es por una orden judicial. Sin embargo, él tiene en su poder el registro de mis entradas y mis salidas del país. Es curioso cómo algunos pueden obtener a información que sólo a través de un juez se puede acceder”, completó sobre el espinoso tema el jefe comunal.

“SI NO NOS CONTESTAN RECURRIREMOS A LA JUSTICIA”, DIJO MARURI

Entrevistado por el colega Fernando Cisarello, de “Distrito Interior”, el gerente de la sucursal local de la ANSES y concejal y presidente del bloque de Cambiemos, Roberto Manuel Maruri (quien en la sesión pretendió responderle a Guerrera pero no logró hacerlo), se refirió al tema, señalando inicialmente:

“La verdad es que me sorprendió verlo tan nervioso al intendente por algunas cuestiones y nombrándome en su discurso, lo que no deja de ser bueno políticamente para mi, porque si me tiene tan en cuenta, de alguna manera es porque estamos realizando bien el trabajo que el mandato del pueblo nos encomendó y que es controlar al departamento ejecutivo, estando cerca de la gente y actuando desde el Concejo en función de los intereses de todos nuestros vecinos”.

Tras ello, dijo que “Desmiento que sea información obtenida en Migraciones, le han llenado la cabeza algunos colaboradores, no se de donde sacó eso. Este es un pueblo chico, infierno grande, y más o menos uno sabe cuando el intendente está de vacaciones o se va del país. Hicimos un recuento de la información y nos da que realmente salió muchas veces de país y le solicitamos como concejales, al presidente del cuerpo, a traves de una nota que primero le presentamos al secretario, sobre que queremos copias de las Ordenanzas en las cuales el Concejo autorizó al intendente a tomar licencia, desde el 2003 hasta ahora. Con eso en mano, queremos compararlo con el raconto que hemos hecho entre los vecinos, no en Migraciones. No sabemos si es preciso lo que tenemos (los datos recabados) y lo que a él (Guerrera) le molesta es que lo controlemos. El Concejo me está negando algo que es público, como las ordenanzas, y aprovecho para decirle al intendente y al presidente del Concejo que si no nos contestan a esa nota, recurriremos a la Justicia, a un juez o un fiscal para que allane el Concejo y nos de las copias, para hacer un control de la gestión del intendente”.

Finalmente, el edil Maruri expresó:

“No se lo que dijo, muy nervioso, acerca de mis vacaciones como gerente de la ANSES local. Tengo 35 días de vacacones y son los que corresponde, por la gran cantidad de años que tengo acumulados como empleado público (fue secretario de Obras Públicas comunal durante la gestión del intendente Luis Alberto Bruni) y es lo que me tomo de descanso. No hay nada raro en cuanto a eso. También dijo que le habíamos bajado los sueldos, los haberes, a los jubilados, toda una serie de cosas sin sentido. Sin dudas, el intendente se sacó un poco, está muy nervioso”, completó Roberto Manuel Maruri el diálogo con Fernando Cisarello.