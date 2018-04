Al inaugurar las sesiones, Guerrera destacó los avances en obras públicas y en Salud

Como anticipó “Hoy”, el intendente municipal del Distrito de General Pinto, Alexis Raúl Guerrera, i-nauguró un nuevo período de sesiones ordinarias en el H. Concejo Deliberante de la ciudad cabecera, su décimo quinto consecutivo, ya que asumió como lord mayor en 2003 y fue reelecto tres veces más.

Lo hizo en el recinto de la avenida Mitre al 400, en presencia miembros del poder ejecutivo comunal; consejeros escolares; delegados de los pueblos del Distrito; integrantes de las fuerzas vivas de la comunidad; autoridades policiales e invitados especiales, además de los ediles de los distintos bloques.

Además del presidente del HCD, Livio Oscar Dovigo (PJ/Frente Renovador), quien junto al secretario Juan Carlos Richieri acompañaron a Guerrera en la cabecera de la sala, ocuparon sus bancas los ediles del Partido Justicialista/Frente Renovador, Fernando Rodríguez, Marta Beatriz Sanz, Analía Padía, Karina Días y la retornada Sara Magdalena Menéndez, quien reemplazó a Ariel Yapur, quien solicitó licencia; y el edil del unibloque de Izquierda, Sergio Francisco Santos.

Tambien lo hicieron los legisladores de ambas vertientes de Cambiemos en el H. Concejo Deliberante: Roberto Manuel Maruri, Patricia O´Brien y Guido Belaunzarán, por un lado, y Edgardo R. Beláustegui y Miguel Moralejo por el otro.

Durante su mensaje, el alcalde pintense hizo un repaso de la gestión del periodo anterior, destacando los avances que se han registrado en materia de obras y servicios públicos y en Salud, los que avaló con los números que fue detallando en su exposición en el H.C.D.

Guerrera destacó los trabajos en Salud, sobre todo en el Hospital Municipal “Dr. Alberto Luis Videla” y los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) y comparó la situación del centro al momento de asumir él como intendente, señalando sobre el particular que “Contábamos con infraestructura obsoleta, desabastecidos de insumos y medicamentos, y con insuficiente y precario equipamiento, con un Hospital que solo atendía cuatro especialidades médicas”.

Ampliando conceptos, remarcó que las inversiones realizadas en nuevas obras de infraestructura y equipamiento para el nosocomio de referencia distitral, como asismismo destacó la construcción del Centro de Rehabilitación

“San Cayetano”, junto al Centro de Atención Primaria de Salud, avances claros en el área sanitaria, una de las que tienen más impacto en la comunidad.

En cuanto a obras públicas, remarcó la extensión de la red de gas natural en la ciudad cabecera; las reparaciones y obras en instituciones educativas; tareas de bacheo, pavimentación, repavimentación y reparación de la cinta asfáltica deteriorada en las localidades del Distrito.

A su vez, reparó en la compra de nuevas maquinarias; en el programa de becas; en el apoyo brindado a los clubes de la ciudad cabecera y las localidades del Distrito; y en la habiltación de la sede de la nueva Ayudantía Fiscal, entre otros logros.

En un pasaje de su alocusión, Alexis llamó a dejar las chicanas de lado, “actitudes con las que buscan posicionarse, pero que no logran conseguir en las urnas”. Y pidió trabajar todos juntos por el bien de la comunidad, a lo que agregó la invitación a renovar sueños y el compromiso “para llevar este barco a buen puerto”, cerró el jefe comunal, no sin antes cruzarse fuertemente con el concejal de Cambiemos, Roberto Manuel Maruri, como detallamos en la página siguiente.