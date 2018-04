Cordial despedida a la profesora Laura Guerrini

La querida profesora Laura Guerrini se jubiló tras 27 años como docente de la Escuela Secundaria Nº 4 (ex Colegio Nacional de General Pinto) y de la Escuela de Educación Tecnica Nº 1 "Fray Luis Beltrán" de la ciudad cabecera.

Fue cordialmente despedida por sus compañeros de tareas y alumnos, y rememorando sus inicios como "profe", Laura dijo a "Hoy":

"En la Secundaria Nº 4, nuestro querido Colegio Nacional, comencé luego que la señora Mabel (Videla viuda de La Falce, quien era directora) me llamó y me dijo:´Te quiero en mi Escuela. Fuiste mi excelente y querida alumna, ahora te quiero profesora´ y así me inicie. Dos años después, tuve la oportunidad de ir a la Escuela Técnica y luego de 27 años sin interrupciones, me fui de ambas. Me quedé con mucha nostalgia, ya que mi lugar siempre fue el aula y dar lo mejor de mi en favor de los chicos".

Finalmente, Laura confesó que "Tomé la decisión de jubilarme al saber que mi hija iba a ser mamá y que yo sería abuela, así que Renata (Rossi Guerrini) iba a necesitar una mano mía. Fue el mejor título que me pudo dar (el de abuela), así que fue una bendición y estoy muy feliz", completó Laura Guerrini a horas de jubilarse.

La profesora y reciente abuela de Helena Torres Rossi, dictaba estas materías:

En la Secundaria Nº 4: Sistemas de información contable I y II; Teoría de las organizaciones; Proyecto organizacional y era además jefa de Departamento.

En la Técnica nº 1: Derechos del trabajo; Emprendimientos productivos y desarrollo local; Construcción de ciudadanía y, además, jefa del Departamento de ciencias sociales.