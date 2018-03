Buen debut tuvo Villa Francia en Veteranos y en Pasteur, perdió Deportivo Pinto/Germania

También se disputó la segunda fecha del campeonato de Veteranos de la Liga Amaterur de Deportes de Lincoln y en esta jornada, debutó el equipo Senior de Villa Francia de Coronel Granada, venciendo como visitante en "Los Tapiales" de Lincoln a Juventud Unida de esa ciudad.

Fue 1 a 0, con gol anotado por Salguero para los granadenses, quienes habían quedado libres en la fecha inaugural y el pasado domingo formaron de la siguiente manera, en su primera participación en el torneo de Veteranos de la Liga Amateur de Deportes:

Marcelo Servio; Juan Sánchez, Marcos Arias, Franco Gil, Esteban Agustinelli, Facundo García; Matías Corral, Gustavo Torres, Luis Papay, José María García y Cristian Salguero. D.T.: Daniel Parentini. Sup.: C. Barrera, Javier Scott, Fernando de Paolo, Luciano Gil y Patricio Bordón.

Por su parte, tras haber ganado en la fecha inicial (2 a 0 a Atlanta de Vedia), el equipo de Deportivo Pinto/Germania perdió 1 a 0 en la visita a Atlético Pasteur.

Los azules del "Depor"/Germania formaron con Héctor Riscorssa; Leopoldo Roldán, Juan José Azcurra, Miguel Gómez, Cristian Cáceres y Darío Barrutti; Sergio Vilche, Alberto Armando Gómez, Martín Camino, Leonardo Cabrera y Amílcar Verggini. D.T.: Miguel Roldán. Sup.: Sergio Ballesio, Juan López, Jorge Palma, Gustavo "Semillo" Barrera, Eduardo Manuel y Fabio Campos.

Los demás resultados de Veteranos fueron éstos:

Argentino de Lincoln 2 vs. C.A.S.E.T. de El Triunfo 2; Atlético Roberts 3 vs. Deportivo Arenaza 1 y Atlanta de Vedia 0 vs. Deportivo Alberdi 0. Libre quedó Sarmiento de Vedia.

TERCERA FECHA

En primera división, y sus preliminares de octava, la tercera fecha del venidero fin de semana tiene como encuentro excluyente el partido que librarán este sábado en el "Luis Dallocchio" los equipos de Deportivo Pinto y Pintense.

Además jugarán Deportivo Arenaza vs. Argentino de Lincoln; El Linqueño espera a Juventud Unida (L); C.A.S.E.T. de El Triunfo recibe a San Martín de Roberts y Atlético Roberts será anfitrión de Atlético Pasteur.

En inferiores (décima, novena y séptima), van a enfrentarse este sábado:

Atlético Pasteur vs. Deportivo Arenaza; El Linqueño ante San Martín de Roberts; C.A.S.E.T. vs. Deportivo Pinto; Villa Francia recibe en el "Roberto ´Tito´ Menarvino" a Juventud Unida de Lincoln; Pintense espera a El Linqueño "B" y Atlético Roberts recibe a Argentino de Lincoln.

En Veteranos, quedará libre C.A.S.E.T. de El Triunfo y van a jugar el domingo:

Sarmiento de Vedia ante Villa Francia; Deportivo Alberdi vs. Atlético Pasteur; Deportivo Pinto/Germania vs. Atlético Roberts; Juventud Unida de Lincoln ante Atlanta de Vedia; y Deportivo Arenaza vs. Argentino de Lincoln.