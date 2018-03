Deportivo Arenaza tuvo un ataque contundente y venció a Atlético Pintense en nuestra ciudad

Pintense y Deportivo y Social Arenaza llegaron con la moral alta al partido del domingo pasado, jugado en el estadio "Luis Dallocchio" del Club Social y Deportivo General Pinto, por tener el C.A.P. suspendido el "Rubén E. Viale" por dos fechas, sanción que ya cumplió. Es que ambos elencos habían ganado en el debut en el torneo "Apertura" de primera división de fútbol de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln.

Los blancos de nuestra ciudad habían dado cuenta de C.A.S.E.T. de El Triunfo a domicilio, por 2 a 1, y los "chaperos" venían de superar como locales a Atlético Roberts, 1 a 0.

Ya en la primera acción del encuentro los aurinegros visitantes estuvieron a punto de abrir el marcador. Salió a cortar un pelotazo a destiempo un zaguero de Pintense, quedó solo desde el punto penal Santiago Perujo, remató rápidamente y el balón encontró un palo de la valla local en su camino al gol y tras el rebote, se lo perdió otro delantero "chapero".

Poco después, a los 3´, llegó un centro de Walter Delgado por izquierda, la recibió Luciano Franco y su disparo posterior dio nuevamente en uno de los postes del arco de Luis Gonzalo Robledo.



En la primera contra de Pintense, su mejor valor -Sebastián Pajón- shoteó de media distancia y el envío, tras pegar en un defensor, se fue al córner, al lado del primer palo.

Enseguida se fue lesionado en Arenaza el capitán Andrés Ayala, por una lesión muscular, igresando en su lugar Federico Vicente, y a los 9´, un tiro libre que despachó el capitán local,Tomás Elías Ramos, fue bien controlado por el arquero Pablo Murguitio, volando hacia un palo.

Dos acciones ofensivas de Sebastián Pajón casi le permiten a Pintense ponerse en ventaja, aunque sus remates se fueron cerca de los palos del arco aurinegro, tras el cuarto de hora inicial, mientras que a los 25´, llegó un centro de Walter Delgado desde la izquierda, el envío se fue cerrando y Robledo no tuvo que intervenir, porque la pelota se fue por detrás de la valla, muy cerca del segundo caño.

El partido era por entonces de ida y vuelta y el que pegó primero fue Pintense, anotando el gol inicial en el arco que da espaldas al barrio FO.NA.VI. Se juntaron los dos valores más destacados del local y tras un buen centro de Sebastián Pajón (aprovechó la caída de Damián Aguilar, cuando fue al cruce), Nicolás Ariel Martínez hizo valer su olfato goleador y anotó su segundo gol de la temporada tras arribar a préstamo desde Deportivo Pinto, poniendo el 1 a 0 para el C.A.P. tras anticiparse al cruce postrero de Mauro Tucchi.

La visita tardó pocos minutos en recuperarse e ir en busca del empate, que logró a los 42´, con un bonito gol, Tras una buena pared entre Pablo Clerc y Santiago Perujo, este último sacó un medido remate de media distancia que fue imposible de controlar para Robledo y así quedó sentenciado el 1 a 1 parcial, con el cual se fueron al descanso.

EL VISITANTE LO DEFINIÓ EN EL COMPLEMENTO

Cuando reanudaron, Pintense salió "dormido" y rapidamente se adelantó en el marcador la visita, a los dos minutos, con un golazo de tiro libre al primer palo de la valla del C.A.P. que despacho Santiago Perujo, quien así anotó su doblete en el regreso a la entidad, tras jugar el Federal "C" para San Martín de Roberts.

Esa conquista comenzó a derrumbar a Pintense y los dirigidos por Agustín Perujo comenzaron a manejar el trámite del encuentro, especialmente a través de sus valores más experimentados.

Iban 9´ cuando Franco Vicente se fue por izquierda, desbordó y mandó centro atrás, se generó un rebote que le quedó al mismo jugador y su shot "venenoso" y al primer palo, pegó en la mano del cuidapalos Robledo y en el palo y se fue a un costado, y así se salvó el C.A.P.

Sobre 12´, maniobró Pajón, en buen momento habilitó a Martínez y este exigió en grado sumo a la defensa visitante y tras ello, recibió el balón Francisco Gómez, se acomodó y remató de media distancia, motivando una buena tapada del arquero Murguitio, en acción que bien le pudo dar el empate a los orientados por Juan Carlos Gho.

Y como contrapartida, dos minutos más tarde, a los 14´, llegó un medido centro -tras buen desborde de Santiago Perujo- y de "palomita", anticipándose a los defensores locales, Federico Vicente marcó el 3 a 1 que comenzó a sentenciar el pleito.

Sobre 18´, Federico Vicente y Luciano Franco se molestaron entre sí y desperdiciaron la chance de marcar el cuarto gol de los huéspedes; luego Robledo salvó cacheteando por arriba del travesaño ante un intento de Damián Aguilar, quien cuando vino el córner cabeceó solo y desviado, en tanto que Pintense terminó apostando a los centros y pelotazos.

Los mismos, no le dieron ningún rédito, los minutos fueron pasando y cuando llegó el pitazo final de Carlos Javier Alfonso (de buena tarea), quedó decretada la primera caída de Pintense en el certamen, en esta caso jugando como local en cancha de sus "primos" de Deportivo Pinto, tradicional rival al que visitarán este sábado 31, en el primer clásico de la temporada futbolera 2018.

En esa próxima jornada, el "chapero" buscará hacerse fuerte nuevamente en Arenaza, cuando reciba a Argentino de Lincoln.

SINTESIS DEL ENCUENTRO

Al llamado del juez Carlos Javier Alfonso (fueron sus asistentes el germaniense Darian Roldán y Nicolás Giordano), así formaron los equipos:

PINTENSE: Luis Gonzalo Robledo; Tomás Elías Ramos, Fernando Acosta, Julio Federico Martínez y Enrique Toledo (Matías Mansilla); Francisco Gómez, Franco Patiño (Mariano Ugartemendía), Ulises Clavería y Sebastián Pajón; Nicolás Ariel Martínez (Marcelo Banegas) y Agustín García. D.T.: Juan C. Gho. Sup.: Federico Piccardo, Jonathan Suárez, Juan Boris Silva y Juan M. Mansilla.

DEPORTIVO ARENAZA: Pablo Murguitio; Mauro Tucchi, Damián Aguilar, Yuliano Amadío y Jonathan Vicente; Franco Vicente (Martín Ramos), Pablo Cler y Santiago Perujo; Luciano Franco, Andrés Ayala (Federico Vicente) y Walter Delgado (Damián Delgado). D.T.: Agustín Perujo. Sup.: Nicolás Olivera, Gianfranco Amadío, Héctor Hernández y Ezequiel Aguilar.