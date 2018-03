Deportivo Pinto empató en Pasteur y llega invicto al clásico que se juega este sábado

Deportivo Pinto, tras el buen arranque con victoria 1 a 0 como local ante Juventud Unida de Lincoln, visitó el domingo pasado Atlético y Ferro Carril Oeste Pasteur, conjunto que venía de perder en el debut por el certamen "Apertura" 2018 de fútbol de la Liga Amateur de Deportes, 0-1 ante Deportivo y Social Arenaza.

Tras un encuentro de discreto nivel futbolístico, los azules de nuestra ciudad empataron sin tantos ante los "verdes" pasteurenses, quienes se han reforzado bien para esta temporada, pero no pudieron aprovechar la localía ante el juvenil conjunto que dirige Maximiliano Leonardi, y que con la igualdad cosechada en terreno rival, llega invicto al clásico del venidero domingo, que librará en su estadio ante Atlético Pintense.

Atlético Pasteur tuvo que llevar el protagonismo del cotejo ante un conjunto que se paró bien del medio para atrás y que, cuando pudo, buscó llegar de contra a la valla defendida por Axel Chiattellino.

Pero los de Luis García no fueron claros en ataque, pese al buen fútbol que aportaron el pintense Emmanuel Luna y Juan Emilio Chiattellino, dos ex valores del "Depor" de nuestra ciudad, quienes además extrañaron en el primer tiempo a otro "compadre" para el manejo del balón, el pintense Pedro Francisco Alifano (ingresó en el complemnto), destacándose además que el campo de juego no estaba en buenas condiciones para jugar al ras del piso.

Las acciones fueron generalmente muy trabadas y aunque los dos tuvieron situaciones como para abrir el marcador, generalmente respondieron bien las defensas y ambos cuidapalos.

Y uno de ellos, el arquero del C.S.D.G.P., Ignacio Píriz, le ahogó la más clara del partido -cuando el mismo ya terminaba- al volante local Santiago Berenguer, quien remató a un palo pero el portero del "Depor", en notable acción, salvó a su valla y le permitió a los azules traerse un buen punto de suelo rival y llegar bien parados al derby de pasado mañana sábado.

Con orden en sus líneas, poniendo muchas ganas en la disputa de cada pelota y a pesar de algunas ausencias, Deportivo supo jugar el encuentro ante los de Pasteur , hizo negocio y así ya sumó cuatro unidades tras la disputa de las dos primeras fechas de la naciente temporada futbolera de la Liga Amateur de Deportes.

LA SÍNTESIS

Arbitró Carlos Agustín Riglos (de manera correcta, aunque bien pudo expulsar a un jugador de cada equipo, por fuertes faltas), asistido desde las bandas por Matías Aguirre y Claudio Lora, y así formaron los conjuntos:

ATLÉTICO PASTEUR: Axel Chiattellino; Santiago Bello (Mario Morales), Luís Lencina, Juan Lencina y Cristian Pacheco; Emmanuel Luna (Braian Garis), Santiago Berenguer y Juan Emilio Chiattellino; Luciano Lencina, Cristian Pacheco e Iván Martínez (Pedro Francisco Alifano). D.T.: Luís García. Sup.: Patricio López, Agustín Acuña y Matías Chiattellino.

DEPORTIVO PINTO: Ignacio Píriz; Gaspar Compagnucci, Martín Pérez, Facundo Guagnini y Juan Manuel Capdevila (Lucas Cau); Gustavo Burgos (Mariano Ismael), Carlos Ciucci, Andrés Molina y Franco Barnetche; Esteban Píriz (Rodrigo Smith) y Andrés Mc Cormick. D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: Luciano Anzani, Rogelio Planes y Emiliano Reilly.