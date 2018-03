Denuncia por presuntos abusos: La Cámara de Apelaciones resuelve si el denunciado sigue con domiciliaria o en prisión

En los últimos días, fue presentado ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Junín el pedido de apelación de la medida que otorgó la prisión domiciliaria a un hombre de 71 años de edad, residente en General Pinto, y quien estaría involucrado en una causa por presuntos "abusos sexuales", denunciados en Agosto pasado por tres jovencitas, quienes son nietas de la actual pareja del septuagenario.

La presentación fue realizada por las fiscales Fernanda Sánchez, titular dela UFIyJ Nº 6 del citado Departamento Judicial (quien confirmó el trámite efectuado al director de "Hoy") y su par de la Fiscalía Nº 9, Mirta Claudia Monclá, quienes trabajan en conjunto en hechos de este tenor.

En próximas horas o a más tardar en la semana entrante, los jueces de la Cámara, Dres. Carlos Mario Portiglia y Andrés Francisco Ortíz, más otro magistrado que reemplace al fallecido juez Miguel A. Saínz (serían Jorge Cóppola o Luis Beraza), deberán resolver sobre el pedido de Monclá y Sánchez y, lisa y llánamente, se dispondrá si el presunto involucrado en los hechos denunciados, espera el juicio en su vivienda de la ciudad cabecera (con reclusión domiciliaria, avalada por la titular del Juzgado de Garantías Nº 3 de Junín) o lo hace en condición de detenido en alguna cárcel o comisaría de la zona.

Recordemos que poco después que el caso cobrara notoriedad pública, se realizó una multitudinaria marcha en la ciudad de General Pinto y tras ellas, las dos familias cuyas hijas fueron las denunciantes (una adolescente de uno de esos núcleos y las dos restantes -hermanas- de otro, las tres chicas primas entre sí), hicieron llegar un agradecimiento a nuestra redacción.

En el mismo expresan: "Agradecemos a todas y cada una de las personas que se hicieron presentes en la marcha organizada por voluntad de un grupo de vecinos, para el pedido de Justicia por nuestras hijas, que se llevó a cabo el día sábado 10. Fue un gesto de afecto y acompañamiento muy valioso, que nos anima a continuar en este difícil momento. ¡¡¡ Gracias, de todo corazón !!!", finaliza, destacándose que legalmente son representadas por la Dra. Carolina Rossi, del Departamento Judicial Junín.

Debe destacarse que un matrimonio de policías ligados familiarmente al hombre denunciado y quienes prestaban servicio en la Comisaría de General Pinto, fueron trasladados a las Seccionales de Lincoln y de Chacabuco, para que no cumplan servicio en la misma sede de la Policía Comunal pintense en la cual trabaja el padre de dos de las menores denunciantes.

Concurrida MARCHA

El sábado 10 por la tarde, un grupo numeroso de personas se concentró en el playón de la estación del Ferrocarril y marcharon pacíficamente hasta la plaza "Arturo C. Massey", pidiendo que se encarcele o se retire de la ciudad al hombre que estaría involucrado en la denuncia por presuntos abusos sexuales.

Frente al Palacio Municipal se refrendó un petitorio, que reunió hasta el momento a alrededor de 500 firmas, el cual será entregado a la Justicia, confirmó Paula, la madre de dos de las menores denunciantes, quien al cabo de la marcha hizo uso de la palabra y dijo, entre otros conceptos:

“Se deben cambiar las leyes, acá no vinimos en contra de la Policía, que nos apoya y nos protege, tampoco de la Fiscalía, pero tenemos que pedir que las leyes se cambien, que los jueces que firman esto no lo firmen más y que los políticos que están en el Congreso vean estas cosas, porque hay muchos chicos, y acá el colegio tuvo mucho que ver para que las nenas pudieran hablar y fueran escuchadas. Esto no fue hace siete meses (cuando se denunció), esto comenzó hace diez años, hasta que las chicas tuvieron el coraje y lo plasmaron en el colegio y el colegio, con su equipo, con su directora, tomaron fuerzas e hicieron la denuncia".

Tras expresar que "No es solo por las chicas que se pide esto, ellas están a salvo, nos tienen a todos nosotros, me tienen a mi, tienen el cariño, se salvaron. Hay muchos nenes, como pasó días pasados en Junín (haciendo mención a la violación y crimen de Camila Borda, de 11 años) que no pueden hablar, hay personas a las que les pasó hace mucho y quedó como una anécdota en la familia, y eso no está bien. Nadie, nadie los tiene que tocar, nadie tiene que abusar de ellos", la madre de dos de las adolescente expresó:

"Les doy gracias porque están acá y mis lágrimas se transforman en risas con ellas; son nenas sanas y felices, ustedes saben y las ven. No pretendemos ser abanderadas de nada, el cambio tiene que salir de cada uno de los que lo quieren, porque aunque parezca que no se puede cambiar nada, se puede hacer mucho. Los grandes nos podemos defender, los niños, no”, concluyó y los asistentes coronaron con aplausos y muestra de apoyo el mensaje de Paula.

Otro detenido

En las últimas horas, un pintense fue detenido por otro presunto hecho de “Abuso sexual”.

Más información en la edición de “Democracia” que acompaña a “Hoy”, Pág. 9.