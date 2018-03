Realizaron en la ciudad cabecera distrital un paro, movilización y asamblea de mujeres

El grupo Mujeres Pinto también se manifestó el jueves 8 pasado en la ciudad cabecera distrital y al respecto, señalaron a nuestro medio:

"El 8-M nosotras paramos:

- Por el aborto legal: Por la aprobación del Proyecto de ley presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y la Educación Sexual Integral en las Escuelas, y por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Denunciamos la maniobra Macrista de proponer un debate tendiente a dilatar la aprobación de la ley ampliamente reclamada por el Movimiento de Mujeres y la sociedad en general.

- Contra las desigualdades laborales: Denunciamos la precarización del trabajo de las mujeres, acentuado por los despidos y el proyecto económico implementado por el actual gobierno.

- Contra el trabajo doméstico no remunerado: Somete a las mujeres a la reproducción de la fuerza de trabajo, tarea no reconocida ni valorada económicamente.

- Por la visibilización de lesbianas, trans y travestis: Denunciamos los crímenes de odio, la persecusión y represión policial avalada por el Estado.

- Contra los femicidios, abusos, violaciones, maltrato físico y psicológico".

Expresaron finalmente que "Nos movilizamos en la plaza pública, realizando la Primera Asamblea de Mujeres, en la cual se acordó darle una continuidad mensual al tratamiento de los temas que nos afectan", concluyó Mujeres Pinto tras la movilización realizada en la Plaza "Arturo C. Massey".

Repudio del grupo “Por la Libertad” a presunto violador

Además, el grupo Mujeres Pinto, en un comunicado, destacó que "Repudiamos la decisión de la justicia machista y patriarcal que le otorga el derecho a permanecer en libertad (NdR: ´Con prisión domiciliaria´) al abuelo denunciado por sus nietas, ya que su libertad representa una amenaza para las víctimas y un peligro para otras niñas.

Durante la Asamblea de Mujeres que realizamos en la plaza pública, se vivió con profundo dolor la noticia de su pronta reinserción en la vida del pueblo.

Queremos remarcar que en estos casos, no se trata de un enfermo, ni un monstruo. Es solamente un resultado más de esta sociedad que crea varones y mujeres, y a los varones los avala como dueños de sí mismos y de los cuerpos de las mujeres. Ellos están legitimados socialmente para decidir por nosotras, decirnos qué hacer, qué decir, qué usar, cuándo y cómo vivir nuestra sexualidad; tienen la autoridad familiar y social de crear la ley y la moral. De ahí se deriva que algunos también se crean con derecho a usar, abusar y disponer de “sus” mujeres, hasta los extremos de violar y matar".

Tras señalar que "Todas las mujeres, más o menos conscientemente, hemos sufrido y continuamos sufriendo esos usos, abusos y vejaciones. Pero estamos hartas de callarnos y priorizar, como nos han mandado, la armonía familiar y social", se expresó:

"Por eso apoyamos a las niñas, jóvenes y mujeres que logran en un momento romper el silencio y juntas gritamos ¡Basta!. Las mujeres y niñas merecemos vivir tranquilas, libres y felices y transitar todos los espacios preservadas del contacto con los agresores. El único lugar del abusador es la cárcel. ¡Calladas nunca más! ¡Ninguna agresión sin respuesta !", finaliza.