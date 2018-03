Pintense empezó bien el torneo, venciendo como visitante a C.A.S.E.T. de El Triunfo

Un buen inicio de la temporada de fútbol 2018 de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln tuvo el primer equipo del Club Atlético Pintense, el pasado domingo en la visita al elenco del Club Atlético y Social El Triunfo, al que superaron los blancos por 2 a 1.

Con una formación netamente juvenil, ya que solamente los dos zagueros centrales tienen la experiencia que da varias temporadas en primera, los dirigidos por Juan Carlos Gho superaron en un atractivo encuentro a los verdes dueños de casa, quienes regresaron con su primera división al certamen de la L.A.D.

Con la ausencia con respeto al certamen oficial 2017 de varios jugadores (entre otros de Pedro Francisco Alifano, Juan Manuel Garnica, Lautaro Borao y Diego Ponti, quienes se fueron a otros equipos de la Liga Amateur y de otras entidades liguistas vecinas, mientras que recién el domingo terminó su vínculo con San Martín de Roberts, por el torneo Federal "C", el arquero Pablo Héctor Maffía) y ratificando al cuerpo técnico con el que cerró la temporada pasada, Pintense mostró dos nuevos valores.

Uno, el juvenil surguido de la entidad, Ulises Clavería (tras pasar por clubes de la zona), y al delantero proveniente de Deportivo Pinto, Nicolás Ariel Martínez, quien tuvo buen debut y marcó el segundo y decicivo gol del cotejo.

Inició bien el encuentro el conjunto local, especialmente hasta el cuarto de hora inicial, en la cual creó una situación neta para convertir, que no pudo concretar, y a partir de allí, mejoró Pintense y pasó a ser protagonista del partido, creando de allí al final de la etapa cuatro opciones de gol.

En una de ellas, en el minuto 33´, Nicolás Martínez maniobró con criterio y en buen momento tocó para Sebastián Pajón, quien ingresó con velocidad y tocó la pelota a un costado del arquero Lucas González, para irse a festejar el tanto de la apertura.

Las otras chances, no concretadas por los albos, fueron de Francisco Gómez, del propio "Nico" Martínez y de Sebastián Pajón, quien tras eludir a dos rivales cruzó el disparo y el balón se fue besando un palo, cerrándose el período inicial con ventaja mínima para los visitantes.

En el complemento, Pintense tuvo mucho espacio para generar situaciones ante el arco rival, ya que C.A.S.E.T. se fue con todo a buscar el empate. El C.A.P. tuvo otras tres chances claras y concretó en la última de ellas, cuando Pajón le devolvió gentilezas a Nicolás Martínez, quien tras recibir el pase al claro definió con categoría por arriba del cuidapalos local, tras una buena asistencia del "10" del conjunto de General Pinto, y 2 a 0 consumado con una bonita conquista.

De allí en más se replegó el conjunto de Juan Carlos Gho, dejándole la iniciativa a los triunfenses, quienes con mucho esfuerzo se fueron en busca del descuento, que lograron promediando la etapa final. En una carga del conjunto verdolaga, Julio Federico Martínez le cometió penal a un delantero rival y de la pena máxima se encargó Lautaro Sabino, quien puso el balón contra el palo derecho de la valla de Luis Robledo, quien fue hacia el otro sector, quedando sellado el 2 a 1 que iba a ser definitivo.

Es que pese al esfuerzo final de los locales, Pintense estuvo firme en defensa y cuando llegó el pitazo final del árbitro Carlos Agustín Riglos (de buena tarea), los blancos festejaron el primer triunfo del año 2018, ante un equipo que también se está armando y que quiere ser protagonista en su regreso a la primera división liguista.

LA SINTESIS E INFERIORES

A las órdenes de Carlos Agustín Riglos (fueron jueces de línea Carlos Javier Alfonso y Nicolás Giordano), así formaron en primera división:

C.A.S.E.T.: Lucas González; Fernando Blanchet, Emmanuel Carmisciano, David Rosales y Federico Martín (Agustín Losas); Lucas García (Francisco López), Guillermo Sabino, Lucas Martín (Kevin Alaín Ríos) y Nahuel Sosa; Lautaro Sabino y Facundo Etchart. D.T.: Leonardo Pérez. Sup.: Raúl Quiroga, Pablo Rodríguez y Tomás Figueras.

PINTENSE: Luis Robledo; Jonatan Suárez, Fernando Acosta, Julio Federico Martínez y Enrique Toledo; Ulises Clavería (Nicolás Banegas), Francisco Gómez, Franco Patiño (Juan Boris Silva) y Sebastián Pajón; Nicolás Ariel Martínez (Mariano Ugartemendía) y Agustín García. D.T.: Juan Carlos Gho. Sup.: Joaquín Argüello, Tomás Mansilla, Emmanuel Ocampo y Marcelo Banegas.

También se iniciaron los torneos de divisiones inferiores y Pintense recibió a Argentino de Lincoln, en tres categorías, jugando como locales los albos en cancha de Deportivo Pinto, por tener dos fechas de suspensión el "Rubén E. Viale".

En décima, el elenco argentinista se impuso 3 a 1 y así formó el C.A.P.:

Teo Fernández; Máximo Muro, Lucas Videla, Marcos Diez, Fausto Ledesma y Rodrigo Lloret; Sebastián Phengpha, Santiago Piccardo, Faustino Secuela, Damián Barreto (autor del gol) y Farid Latorre. D.T.: Francisco Gómez. Sup.: Isaías Larrayoz, Agustín Belén y Juan Ferro.

En tanto, Lucas Ravirú y Mateo Garafulic anotaron los tantos de la novena de Pintense, que venció 2 a 1 a Argentino de Lincoln, formando el C.A..P. como sigue:

Teo Pinardi; Matías Jáuregui, Agustín Petronio, Thiago Móbbili, Nicolás Manuel y Milos Banegas; L. Ravirú, M. Garafulic, Camilo Brohme, Pedro Alifano y Juan Guichet. D.T.: F. Gómez. Sup.: Tomás Loinaz, Rodrigo Torres, Santino Laporta, Bautista Torres y Santino Leonarda.

Finalmente, en séptima, Argentino superó 3 a 0 a Pintense, con tantos de Alan Mansilla, Sebastián Lora y Juan Manuel Iglesias, formando los equipos de esta manera:

PINTENSE: Federico Piccardo; Federico Videla, Samuel Barrera, Vladimir Vicondo, Emmanuel Ocampo y Benjamín Barrera; Leandro Corvalán, Gino Amado Viola, Samuel Videla, Nicolás Banegas y Cristian Torres. D.T.: Juan C. Gho. Sup.: Joaquín Argüello, Ezequiel Medranda, Tomás Patiño, Frank García y Tomás Gorosito.

ARGENTINO: Manuel Cuadrado; Valentín De las Heras, Gabriel Barreto, Fernando Comba, Matías Haedo y Bautista Colombi; Facundo Ferraro, Ramiro Arrizabalaga, Alan Mansilla, S. Lora y Juan M. Iglesias. D.T.: Oscar Milton Alsina. Sup.: Cristian Ramos, Martín del Valle, Gerónimo de las Heras, Diego Vázquez, Ángel Macías y Andrés Bruno.