Amplia jornada participativa sobre “Prácticas Educativas: De la planificación a la acción”

Se llevó a cabo, tal lo anticipado por "Hoy", la conferencia participativa “Prácticas educativas: De la planificación a la acción”, a cargo de la licenciada Ruth Harf, una reconocida profesional que logró reunir a alrededor de trescientos docentes, quienes llegaron de los Distritos de General Villegas, Junín, Ameghino, Lincoln y Leandro N. Alem, además de los educadores de nuestro Partido.

Se desarrolló en el Centro Cultural de la ciudad cabecera, bajo la organización del Centro de Capacitación, Información e Investigación Educativa (C.I.I.E.) y contó con el auspicio de la Municipalidad de General Pinto, declarándolo de interés comunal por Decreto N° 58 firmado por el intendente Alexis Guerrera, quien participó de la conferencia.

A esta adhesión se sumó la de la H. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, a través de la legisladora linqueña Vanesa Zuccari (Cambiemos), quien integra la Comisión de Educación de dicha Cámara Baja bonaerense.



La conferencia, que se extendió por más de tres horas, despertó la atención permanente del auditorio dada la calidad expositiva de la licenciada Harf, quien permitió la participación de los asistentes resultando un intercambio muy interesante y enriquecedor.

Algunas de los conceptos que dejó la profesional fueron:

“Enseñar no es sólo decir lo que uno sabe, es generar las condiciones para que el otro aprenda, es favorecer la predisposición de los estudiantes a explorar alternativas”; “Tener cultura no es ser cultos, cultura son los modos de habitar (vestimentas, comidas, rituales, canciones, música, etc.) y es así que se incluye el respeto por la diversidad (en sentido muy amplio) entendiendo que son diferentes modos de habitar, y es función de la escuela y función del docente conocerlos, respetarlos y difundirlos.”, y “Educar para la vida es educar en un mundo en el que nada nos es ajeno”, expresó Ruth Harf.

El Centro de Capacitación, Información e Investigaciones Educativas que encabeza Cecilia Irena Arias, hizo público su agradecimiento al director de Cultura, Julio Galván; a la responsable de la cartera educativa del ámbito comunal, Carina Carriqueo; al cuerpo de inspectores de área de los distintos niveles y modalidades; al cuerpo de miembros del Consejo Escolar, y a los directivos y docentes de las instituciones de nuestro medio, quienes se hicieron presentes en buen número.





UNA PROFESIONAL MUY RECONOCIDA Y CARACTERIZADA

Ruth Harf es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación (Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires) y licenciada en psicología, graduada en la casa de estudios de la ciudad capital. También es profesora titular de las cátedras Didáctica y Currículum, Problemáticas del Nivel Inicial, Enseñanza I y Seminario de Juego en el Instituto de Formación Docente "Sara Eccleston" de la Ciudad Autonoma.

También es profesora titular de Enseñanza I y II de la Escuela Nacional Normal Nº 4 de la Ciudad de Buenos Aires; profesora Adjunta a cargo de la cátedra Didáctica del Nivel Pre-Primario en la carrera de Ciencias de la Educación (Facultad de Filosofía y Letras en la UBA) y directora del Centro de Formación Constructivista.