Sergio Massa reunió en Chascomús a su tropa de intendentes, entre ellos a Alexis Guerrera

Luego de que uno de sus más fieles soldados se mostrara en un evento organizado por la bancada kirchnerista, el tigrense Sergio Massa volvió de Nueva York y juntó a los intendentes del Frente Renovador, para bajar línea y delinear lo que será la agenda política para 2018.

El encuentro tuvo lugar en Chascomús y concurrieron los jefes comunales Alexis Raúl Guerrera, de General Pinto; Julio Zamora (Tigre); Javier Osuna (Las Heras); Sandra Mayol (Monte); el anfitrión Javier Gastón; Facundo López (Necochea); Carlos Pugleli (San Andrés de Giles); Guillermo Britos (Chivilcoy); y Germán Di Césare (General Alvarado).

La asistencia fue casi perfecta, puesto que el único ausente en el cónclave fue el jefe comunal del Municipio de San Fernando, Luis Andreotti.

Si bien los intendentes aseguraron que el encuentro tuvo como objetivo “Compartir experiencias para optimizar la gestión municipal”, lo cierto es que se analizó el presente político del Frente Renovador.

Cabe destacar que luego de la derrota electoral del año pasado, que dejó sin cargo a su líder, el massismo atraviesa una suerte de implosión y son varios los dirigentes que tienen la intención de sumarse a un gran frente opositor peronista.

La idea sería confluir en un sector que mantenga una línea nacional con el Partido Justicialista, pero que no signifique un matrimonio en sí mismo. “No tiramos piedras pero tampoco podemos arrodillarnos y votarle todo a Cambiemos”.

La reunión peronista de la que participaron kirchneristas y también massistas dio que hablar, sobre todo para adentro de los diversos espacios. Por ejemplo, en el Frente Renovador, la presencia en el cónclave de los diputados Felipe Solá y Daniel Arroyo, generó duras críticas, pero no todos están de acuerdo con rechazar el acercamiento de las partes.

Uno de ellos fue el diputado provincial Jorge D’Onofrio, fiel soldado de Sergio Massa, quien en los últimos días no sólo se mostró a favor de la unidad peronista, sino que también se muestra cada vez más cerca del kirchnerismo.

Por caso, se lo vio en el foro de debate organizado por Unidad Ciudadana, para rechazar los cierres de escuelas y grados en la Provinciay en diálogo con la prensa, D'Onofrio planteó que "En el Frente Renovador debemos dar el debate en relación hacia dónde vamos. No soy quién para poner límites, no soy quién para decir 'todos juntos, pero sin fulano o mengano’, hay que terminar con esa pavada. Esos límites los pone después la ingeniería electoral en una primaria o el método que se utilice para decantar quien conduce y quien acompaña", expresó el legislador bonaerense.

LOS AUMENTOS PARA AGENTES

MUNICIPALES

Además, los intendentes del Frente Renovador habrían acordado otorgar aumentos cercanos al 20 % y cláusula gatillo a los empleados municipales de sus Distritos, "jugada" que tiene su riesgo, ya que podría dejarlos en offside con relación al Pacto Fiscal.

Definidas en términos laborales como una comisión de carácter especial formada por empresas y trabajadores, las paritarias buscan generar un acuerdo sobre diversos aspectos de la relación laboral, como la fijación del salario mínimo o las horas a trabajar por jornada. Su objetivo: actualizar los convenios colectivos que rigen los vínculos o solucionar eventuales conflictos, como es el caso de una huelga.

El inicio del año político vuelve a encontrar a los actores de las negociaciones municipales en tribunas enfrentadas: unos -los intendentes-, buscando que los números les cierren, y otros -los trabajadores-, en un intento por mantener su poder adquisitivo ante la indomable inflación.

Empeñada en “cuidar el mango”, la Provincia de Buenos Aires marcó la cancha al momento de negociar con los docentes: 15% de aumento salarial y nada de cláusula gatillo, una línea que también bajó el presidente Mauricio Macri desde el orden nacional. En el otro extremo, algunos jefes comunales K, que realizaron ofrecimientos que superan, incluso, el 30% de incremento para el año 2018.

Caminando por la calle del medio, diez Municipios que responden al Frente Renovador, entre ellos General Pinto, acordaron ofertas que van del 15 al 20 por ciento, con la inclusión de cláusulas de revisión cuando los salarios se retrasen en su carrera contra la subida de precios.

La decisión del massismo a nivel municipal es observada con atención por el gobierno de María Eugenia Vidal. “Lo que quieren es consolidar el voto en los distritos”, aventuró un funcionario oficialista.

La decisión de los intendentes, en todo caso, podría volvérseles en contra si el costo de tal concesión se eleva por encima de la inflación, lo que los pondría fuera del cumplimiento del Régimen de Responsabilidad Fiscal Municipal.

La norma, votada en la Legislatura el 22 de Diciembre, con las voluntades favorables del Frente Renovador, establece en su primer punto que “el gasto corriente no crezca más que la inflación; que sea constante en términos reales”.

Así, cualquier desviación a raíz de estos aumentos en paritarias podría dejar al distrito sin la posibilidad de solicitar ayudas de emergencia a la Provincia.

Desde el Municipio pintense, se destacó que no existe la paritaria, porque en nuestro Distrito no se cuenta con un sindicato de agentes municipales. La política será parecida a la del año pasado, otorgar 3 o 4 puntos por encima de la paritaria docente, como referencia para los aumentos salariales.

Así, si los maestros cerrasen en el 15 %, alcanzarían cerca de los 20 puntos para 2018. Además, el secretario de Hacienda comunal, contador Sebastián Calatayud, dijo al portal "La Tecla" que “en Septiembre del año pasado se otorgó un 15 por ciento de reajuste salarial y se duplicó el monto por presentismo para las categorías más bajas”, señaló.