Micaela Hernández, flamante reina, aspira a representar "bien a mi querido General Pinto"

Un hecho fortuito, si se quiere, hizo que Micaela Hernández Rodríguez se presentara como postulante al reinado del Carnaval 2018 de General Pinto y finalmente, representando a "La Qta. Fest", se coronó nueva soberana de la tradicional fiesta que en honor al "Rey Momo" se concreta anualmente en la ciudad cabecera distrital.

Según dijo a "Hoy" la adolescente de 17 años (cumplirá 18 el jueves 8 de Marzo, jornada en la que se conmemora el "Día de la Mujer"), "Me habían invitado a participar por el Club Pintense, pero les dije que no porque me iba de vacaciones con mi familia. Pero pocos días antes, mi mamá tuvo un accidente de tránsito, leve gracias a Dios, y no pudimos viajar, por los deterioros de nuestro auto. Ahí me invitaron de ´La Qta. Fest´ y terminé siendo reina", expresó con alegría la hija de Darío "Cuate" Hernández y de Analía Rodríguez, hermana de Ramiro, futura estudiante universitaria de medicina e hincha de Boca Juniors.



Residente en Martiniano Charras al 700, barrio "La Arenosa", "Mica" -quien mide 1,63 y cuyo ídolo es el actor estadounidense Willard Carroll "Will" Smith-, concluyó los estudios secundarios en la Escuela de Educación Media Nº 4 y comenzará en Abril el CBC (Ciclo Básico Común) para ingresar a la Facultad de Medicina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La flamante soberana nos contó que disfruta muchos de las clases de danzas clásicas, contemporáneas y jazz que le brinda la profesora Susana Elena Aschieri, a quien agradeció, además, por el apoyo y colaboración brindada para este Carnaval, al igual que a Cindy Gómez Aschieri, a Agustina Sierra, Fabiana Smith, Ana Rodríguez, Julieta Lucero, Vera Tejeda, a la familia Orrego, a Sonidos Britos, al DJ "Facu", a la gente de "La Qta. Fest" y a todos quienes estuvieron apoyando durante las tres noches carnestolendas.

Micaela aseguró que "Me gusta estar con mis amigas, con mi familia y con mi perro ´Wilson´, raza Golden Retriever. Agradezco por haberme elegido reina, por los regalos que me hicieron y espero representar bien a mi querido General Pinto en los concursos en los que deba participar", cerró Micaela Hernández Rodríguez.