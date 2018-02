Héctor Pose reconoció que "Pintense, era el club que mejor pagaba en la zona"

Uno de los destacados futbolistas que dio la región entres las décadas del 40´ y el 60´ fue el juninense Héctor Santiago "Cebolla" Pose, quien llevó su fina estampa a Atlético Pintense, entidad que -según reconoció el crack de antaño- "Era el Club que mejor pagaba en la zona", dijo quien es recordado por sus dotes de destacado futbolista.

Pose dijo que en 1957, “Rubén Viale era como el dueño de Pintense, dueño del cine, manejaba medio General Pinto. Me llevó a jugar allá por intersección de Rodolfo ´Fito´ Inglese. Fuí a practicar y enseguida quedé. Íbamos en tres taxis desde Junín, los domingos a la mañana, y regresábamos a la noche. La línea media formaba con Azil, Pose y ´Tito´ Rodríguez (tres juninenses), mientras que al arco fue el ´gordo´ Martignoni, un arquero espectacular. También llevamos un fullback de Junín. Precisábamos un número dos y lo llevé al ´Gallego´ Varela, quien estuvo dos temporadas".

Seguidamente, Pose recordó que "Me quedé cuatro años jugando en Pintense. Traían además jugadores de Buenos Aires. porque este señor (Viale) pagaba mejor que nadie en la zona. Hasta directores técnicos de Buenos Aires venían y yo, después empezé a viajar en colectivo, los sábados. Me pagaban el hotel, la comida, todo. El lunes a las dos de la mañana me volvía en colectivo, que era la empresa de los hermanos Laiolo. Fue una época hermosa", recordó con nostalgia "Cebolla" Pose, quien el 10 de Marzo próximo cumplirá 87 años.

TUVO UNA GRAN TRAYECTORIA

"Cebolla" Pose comenzó a jugar en Sarmiento de Junín, donde hizo todas las divisiones inferiores, y luego -en 1947- se fue a jugar a San Lorenzo de Almagro, en la tercera división, regresando a Junín en 1949.

Luego pasó por Villa Belgrano, Mariano Moreno de Junín y posteriormente, jugó en Almagro (Buenos Aires), hasta que regresó nuevamente a Junín y por medio de "Fito" Inglese pasó a Pintense, donde estuvo cuatro años y compartió equipo con otros juninenses y jugadores locales y de Buenos Aires, experiencia que narró para "Hoy" el recordado Héctor "Cebolla" Pose.