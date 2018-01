Empezó la edición 2018 del campeonato de papy fútbol del Club Atlético Pintense

Con la participación de dieciocho equipos, divididos en dos zonas de nueve conjuntos, comenzó la edición 2018 del torneo de papy fútbol que organiza la comisión directiva del Club Pintense, en su campo de deportes "Rubén E. Viale".

Con buen marco de público en las noches iniciales, sigue su marcha el certamen que en esta ocasión se denomina "Arturo Humberto ´Japo´ Roldán", en homenaje a quien fuera ferviente hincha y gran colaborador de la entidad alba, estando presentes sus familiares y allegados en la noche de la inauguración oficial del torneo, junto a los dirigentes del C.A.P. que encabeza el presidente, Héctor Basualdo.



Los resultados de la primera fecha fueron éstos:

Zona "A": "El potrero indumentaria" 4 vs. Lavadero "El garage" 2; "Dulces sueños" 1 vs. Metalúrgica "San José" S.R.L. 2; Carpintería de alumnio "FV" 2 vs. Pinturería "Pinto Pinta" 3; "Los amigos" 0 vs. "Es lo que hay" 3, habiendo quedado libre Carnicería "El amanecer".

Por la zona "B": Supermercado "El Facu" 5 vs. Minimercado "El Pelu" 6; Automotores "La tanga" 1 vs. Automotores "El Paulo" 7; "El bodegón de Joaquín" 6 vs. "Y.P.F. Jorge Luis Maffía" 2; y Metalúrgica "Lucero" 7 vs. "Hay equipo" 1. Libre quedó el equipo de "Nunca es tarde".

Por la segunda fecha, se registraron estos resultados: Por la zona "A", "Dulces Sueños" 3 vs. Carnicería "El amanecer" 2 y por el grupo "B", "El bodegón de Joaquín" 3 vs. "Nunca es tarde" 0.

Anteanoche jugaron: Carpintería de alumnio “FV” 3 vs. Lavadero “El garage” 1; Automotores “La tanga” 5 vs. Minimercado “El Pelu” 1 y finalmente, “Y.P.F. Jorge Luis Maffía” 5 vs. Metalúrgica “Lucero” 4.