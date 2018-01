Balance positivo dejó 2017 para la Escuela de Artes Marciales y Deportes de Combate

En una nota enviada a nuestro medio, el profesor Nicolás Díaz, director de la Escuela de Artes Marciales y Deportes de Combate de General Pinto, que funciona en calle Pueblos Originarios 239 (Ex Julio A. Roca) de nuestro medio, hizo un balance de la temporada 2017.

“Nico” expresó que cuenta con todos los materiales de entrenamiento y protección para la práctica óptima y segura de las distintas disciplinas que ofrece, y recibe alumnos de todo el Distrito y la zona.

Al hacer el raconto anual, Díaz destacó el crecimiento del establecimiento educativo-deportivo-marcial y de los alumnos a su cargo, de las capacitaciones y competencias en las que participaron a lo largo del corriente año, y de los proyectos que tienen para el año que viene.

Dicho profesor es discípulo del maestro Gabriel Cova (VIIº Dan), director General de la Taekwon-Do Asociación Argentina–Cova, con sede central en el Gimnasio Glow de la vecina localidad de Florentino Ameghino, y director técnico de la selección nacional de este arte marcial y deporte de combate surcoreano.

También es discípulo el pintense del maestro Gustavo Bruno (7º Dan), director general del Instituto Federal de Artes Marciales Argentina, con sede central en calle Paso 225 de Junín, y que a su vez se encuentra afiliado a la Asociación Argentina de Kick Boxing Profesional K-Box Latino, encabezada por el maestro Jorge Gionco y con sede en Banfield, Sur del Gran Buenos Aires.

Tanto en taekwon-do como en kick-boxing, los alumnos de Díaz han participado en gran cantidad de capacitaciones y competencias en diferentes ciudades de la región y del Gran Buenos Aires, tales como Lincoln, Vedia, Junín, Florentino Ameghino, General Villegas y Monte Grande, y provincias limítrofes, como Venado Tuerto (Santa Fe), pero este año, los mayores desafíos fueron organizar el primer torneo de kick-boxing de General Pinto, denominado “Guerreros I”, y participar de la quinta copa San Martín de los Andes (Neuquén) de Taekwon-Do I.T.F., no solo por una cuestión organizativa, sino también económica, destacando que fue posible gracias al trabajo en conjunto de la comisión directiva de esta Escuela y de familiares y amigos, el apoyo de la Municipalidad de General Pinto y otras colaboraciones.

En cuanto al boxeo, el entrenador en el gimnasio de calle Pueblos Originarios es el ex púgil pintense Roberto Carlos Amado (“Bebé”), quien junto a sus pupilos entrenan diariamente y representan a nuestro medio en las diferentes competencias a las que son invitados.

Esta institución no solo ha tenido un aumento considerable de alumnos, destacando que también recibe exponentes de las distintas localidades que conforman al Partido de General Pinto e inclusive de algunas ciudades limítrofes, sino que estos también han tenido un gran crecimiento a nivel físico, mental y espiritual, lo que tiene mucho que ver con la participación en las capacitaciones y competencias antes mencionadas, con los materiales de entrenamiento y protección que el gimnasio donde entrenan posee, y por supuesto con el guía que les enseña este largo camino a transitar.

Consultado al respecto acerca de qué proyectos tiene para el 2018, el profesor Díaz contestó:

“Son muchos. Por empezar, no cerramos por vacaciones, sino que continuamos dictando clases durante el verano. A comienzos de Febrero, tenemos programado un campamento en el polideportivo de General Pinto. Fuimos invitados a participar de una competencia en España, en Mayo. Por supuesto, a mitad de año, habrá una segunda edición de ´Guerreros´ en nuestro medio, y muchas cosas más”.

Lugar, horarios y días de clases para este verano

Durante las vacaciones, la Escuela de Artes Marciales y Deportes de Combate de General Pinto no cerrará sus puertas, pero si habrá un receso, el que comenzó el pasado jueves 21 y finalizará el domingo 7 de Enero, como así también una modificación en los horarios, debido al calor reinante en el verano.

Las clases de Taekwon-Do se brindarán los lunes y miércoles, de 19 a 20 horas, mientras que las de Kick Boxing serán los mismos días, pero de 21 a 22 horas,

En ambos casos, las clases son dictadas por el profesor Nicolás Díaz, pudiendo contactarse con él al teléfono celular (02355) 15-446864.

En cuanto a las clases de boxeo, las mismas continuarán siendo los martes y jueves, de 20 a 21 horas, dictadas por el profesor Roberto Carlos Amado, a quien pueden contactar los interesados llamando a los teléfonos celulares (02355) 15-474131 ó al (02355) 15474621.