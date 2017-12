Argentino venció a Pintense y se consagró campeón del"Primavera Verano" de fútbol

Argentino de Lincoln, tras una espera de varios años y de haber caído en la final del último certamen "Clausura" en desempate ante El Linqueño, pudo gritar campeón en el torneo "Primavera Verano" 2017 de fútbol de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, y tras vencer 3 a 0 a Pintense, se desató un gran festejo en su estadio "El Fortín", donde los dirigidos por el uruguayo Oscar Milton Alsina dieron la ansiada vuelta olímpica, que se prolongó luego por las calles de la vecina ciudad.



Con goles de Matías Haedo en el cierre de la etapa inicial, de Alexis Cañete y del goleador del certamen Martín Viñales en el complemento, los "fortineros" vencieron en definitiva con comodidad al C.A.P., un conjunto que lo complicó mucho en la primera mitad del match, pero luego los albicelestes ratificaron su buen momento y demostrando porqué fueron el conjunto más regular del campeonato, dieron la vuelta olímpica que se venía postergando y que la última vez la habían concretado de la mano de quien ahora dirige a los blancos de Pinto, Juan Carlos Gho.

Comenzó con lógica ansiedad Argentino y de entrada le costó hacer pie ante un digno rival, que realizó un buen planteo y lo hizo sufrir más de una vez, a pesar que fue Facundo Hernández quien avisó antes del minuto inicial, con un remate forzado que cayó en el techo del arco defendido por Pablo Héctor Maffia.

El local intentaba llegar con juego asociado y circulación de pelota, pero era Pintense el más punzante, ya que ganaba con envíos largos por el carril izquierdo, manejados por Pedro Alifano y Sebastián Pajón, buscando la velocidad de Mariano Ugartemendía para complicar a la zaga local, dentro de un trámite parejo.

Pintense se acercó con peligro a los 7´, con un remate a la carrera que no tuvo dirección y, luego que Iván Salazar no pudiera definir un buen centro de Martín Viñales al corazón del área, Ugartemendía no pudo marcar en la más clara.

Gabriel Medina falló en el cálculo ante un pelotazo largo que le picó antes, Mariano ganó la posición para tocar el balón por un costado del arquero Gonzalo García, y cuando iba definir con el arco libre, Medina se rehizo -en una recuperación notable- y mandó al corner lo que iba a ser festejo de los albos.

Tras esa acción, que paralizó varios corazones, enseguida Facundo Hernández contestó y estuvo a punto de recibir penal tras una jugada individual dentro del área, que no pudo concluir con remate al arco y la acción se diluyó.



A los 34´, "La Chueca” Pedro Alifano probó con un derechazo cruzado desde el borde del área, envío que se fue cerca, y en la siguiente Argentino tocó la red, luego de que el "Búfalo" Salazar empujara al gol un envío desde el córner que tuvo una serie de rebotes. Sin embargo, todo fue invalidado por posición adelantada y el desahogo tuvo que esperar unos minutos más.

Y ese delirio llegó en el momento justo, a los 44’, para calmar la ansiedad y nerviosismo del numeroso público local, que ya sabía que Atlético Pasteur vencía a Atlético Bayauca, y que cualquier traspié podía generar desorden y confusión.

Antes del descanso, en la última ofensiva, Argentino manejó la pelota con tranquilidad en tres cuartos de cancha, Fernando Comba abrió para la subida de Alexis Cañete y el lateral-volante metió el centro al corazón del área donde llegaba Viñales. El “Cho” cubrió el balón, pivoteó perfecto tocando sutilmente para la llegada a la carrera de Matías Haedo y el mediocampista le dio como venía sin dudar, frontal a Maffia.

La fortuna lo acompañó, porque el balón se desvió en Jonathan Suárez, descolocó al portero huésped y llegó al fondo de las mallas, para desatar la explosión "fortinera" y la tranquilidad local antes del pitazo de Rocío Melo que los mandó al descanso de 15 minutos.

En el complemento, el trámite fue muy distinto. Argentino se asentó, Pintense mostró otra cara, y por ese motivo al encuentro le terminó sobrando tiempo. Además, a los 8’ Juan Manuel Garnica se fue expulsado por doble amonestación en la visita y sobre el cuarto de hora, los campeones estiraron la cuenta para empezar a sentirse más campeón todavía.

Alexis Cañete –una de las figuras del encuentro, dentro de un equipo que no tuvo puntos bajos- tomó la lanza por derecha con una gran maniobra personal, poco le importó que por el medio Viñales y Salazar se relamían de frente al arco, y al meterse en el área sacó un remate bajo que superó a Pablo Maffia y decretó el 2 a 0 aliviador.

El encuentro cayó en un pozo, Pintense no tuvo más respuestas, y el técnico Oscar Alsina puso el encuentro en un freezer, realizando las tres variantes y ya sabiéndose vencedor.

El reloj fue consumiendo los minutos y sólo hubo lugar para la frutilla del postre, que llegó a los 40’, cuando el goleador Martín Viñales le puso cifras definitivas al partido y así, cuando Rocío Melo pitó el final, se desató el festejó de todo el pueblo "fortinero".

El campo de juego se colmó de hinchas, familiares, jugadores, cuerpo técnico y directivos, unidos en un mismo canto y abrazo, y todo Argentino dio la merecida vuelta olímpica para cerrar una gran temporada, que será la antesala de la participación en el próximo torneo Federal "C" 2018.

La síntesís

Al llamado de la citada juez (de buena tarea), asistida desde las bandas por Jorge Pérez y Gustavo Gómez, y con Nicolás Riglos como cuarto árbitro, así formaron los equipos:

ARGENTINO: Gonzalo García; Alexis Cañete (Daniel Barroso), Gabriel Medina, Germán González y Enzo Cuadrado; Matías Haedo (Facundo Narváez), Fernando Comba y Facundo Hernández; Iván Salazar (Alan Mansilla), Martín Viñales y Lucas Lezcano. D.T.: Oscar Alsina. Sup.: Lucas González, Tomás Alsina, Ramiro Arrizabalaga y Juan Cruz Muñoz.

PINTENSE: Pablo Héctor Maffía; Braian Montenegro, Fernando Acosta, Jonathan Suárez y Lautaro Borao; Pedro Francisco Alifano, Diego Ponti y Sebastián Pajón (Vladimir Vicondo); Mariano Ugartemendía (Fausto Guagnini), Juan Manuel Garnica y Agustín García (Claudio Mendoza). D.T.: Juan Carlos Gho. A.S.: Federico Piccardo.