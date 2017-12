Coronel: “Busco que disfruten lo que hacen y luego vienen técnica, entrenamiento y responsabilidad"

Luego de la descollante actuación en la final nacional de la Federación Argentina de Gimnasia Aeróbica (FAGA) realizada en Mar del Plata, la profesora Belén Coronel fue entrevistada por el director de "Hoy", para que nos cuente sus sensaciones tras la notable faena de sus alumnas en "La Feliz".

Consultada inicialmente sobre sus inicios en esta actividad, Belén dijo:

"Empecé a rendir para ser profesora a los 8 años de edad. Ya a los 13, rendí para danzas árabes y ese mismo año comencé con mis primeras clases en el gimnasio de Mercedes Seré. Al mismo tiempo, seguía preparándome con mi profesora Mónica Purini, para terminar mi carrera como profesora de danzas. En el medio de eso, terminé la Escuela Secundaria y me fui a estudiar el profesorado de Educación Física, y ya hace cinco años que me recibí.

Mientras hacía el profesorado, cuando venía a Pinto, ´Moni´ me seguía preparando para que termine con danzas, ya que eran muchos años, y a la vez, seguía dando árabe los fines de semana en el Centro Integrador Comunitario (C.I.C.), por una asistencia técnica que me había dado Livio Dovigo. Me recibí de profesora de educación física y también de ´profe´ de danzas ese mismo año, aunque con este último me retrasé un poco, porque me operaron de una rodilla el último año de la Secundaria y después me fui a estudiar y bueno, me iba preparando de a poco".

Siguiendo con la charla, la encuestada comentó:

"Estudiar educación física me ayudó mucho para trabajar con nenas. En ellas, lo primero que busco es que disfruten lo que hacen y luego vienen solos la técnica, entrenamiento y responsabilidad. Si a la nena le gusta, se sigue para adelante, y si no, se trabaja hasta donde le interesa, porque no puedo obligar a una niña a hacer algo que quizá no le gusta el 100 %. A las que desean entrenar, se las entrena como a todo atleta y se les exige cada vez más. También tengo adolescentes, con ellas es un poco más complicado por el tema de la edad, hay que buscarle la vuelta para llevarlas adelante, pero es un grupo hermoso y trabajo muy cómoda. Con las adultas, me encanta verlas sonreír, que se animen a bailar, en los momentos que son de risa, reímos todos, pero cuando les toca entrenar, me pongo sería y no vuelva una mosca".



Seguidamente, quien encabeza su gimnasio, "Tiempos Gym", dijo:

"De lo que enseño, me apasiona aeróbica deportiva y los ritmos latinos. Zumba es un poco de eso, es una combinación de ritmos que se da en una hora de clases y mis alumnas, lo que hacen de diferente es que realizan cada estilo musical con sus pasos básicos correspondientes. Y aeróbica deportiva es el deporte que practiqué toda mi vida y que me dio momentos muy felices", mientras que en cuanto a la cantidad de alumnas que están a su cargo, expresó:

"Cantidad exacta no sabría decir, porque tengo diferentes turnos y en algunos varían la cantidad. Nenas debo tener entre 50 o 60 y en Zumba varía mucho, en época de invierno van más de 50 personas por clases y en verano, afloja bastante. Nosotros practicamos nuestras disciplinas en ´Troya´, local que le alquilo a Horacio Donnet, porque aún no tengo mi propio gimnasio", destacó.

Sobre si pensaba en obtener tan destacados resultados en Mar del Plata, Belén comentó:

"La verdad es que confío mucho en mis alumnas. Ellas iban preparadas para todo, pero lo principal que les pedí era que disfruten la experiencia, que era nuestra primera vez y que quizá no obteníamos premios, ya que algunos atletas y bailarines que participaron tienen a sus profesores desde mucho tiempo, algunos hace 20 años que van a torneos de este tipo y para mí, este es el primer año que participé sola, como profesora a cargo. Otros años fui acompañando a Mónica Purini, así que estoy feliz por los logros obtenidos por mis bellas alumnas. Nuestra regla número 1 era disfrutar y mostrar lo que tanto habíamos entrenado. Las nenas crecieron muchísimo y dedicaron mucho tiempo a sus entrenamientos y eso se vio reflejado en los resultados, al igual que las mujeres de Zumba".

Sobre el futuro, la profesora pintense detalló:

"Ya nos iniciamos y ahora hay que seguir presentando las coreos en otras competencias, para seguir avanzando con el nivel. Ya en Enero, las chicas se empezarán a preparar para un campeonato abierto que se realizará en Mayo en Buenos Aires y con este deporte, la aeróbica deportiva, a medida que vas subiendo tu nivel, las nenas tienen la posibilidad de clasificar a mundiales, ese es nuestro objetivo. En cuanto a la parte de danzas, hay torneos donde tienen la posibilidad de clasificar a torneos Sudamericanos, y a eso también es adonde apuntamos. Para el próximo año, ya se empezaron a preparar nuevos grupos de nenas, que también desean iniciarse en competencias.

Por ejemplo, Julieta Pérez se clasificó para el ANAC 2018 en Estados Unidos. Nos tenemos que sentar a hablar con los padres y son ellos quiénes tomarán la decisión. Yo soy su entrenadora y la acompaño adonde sea, pero estos torneos son privados, cada cual debe pagar sus viajes, estadías, inscripciones, y es mucho dinero, así que veremos qué se decide. La fecha aún no la tenemos confirmada, porque el torneo sigue en finales, una vez que termine nos pasan información de todo", narró.

Agradecimientos

A la hora de los agradecimientos, Belén Coronel remarcó:

"Ojalá no me olvide de nadie: En primer lugar a mis alumnas, porque ellas son quienes me aguantaron en cada entrenamiento, las que me escuchaban cada cinco segundos decir ´las puntas´, ´sonrían´, ´con más ganas´, ´va de vuelta´... La paciencia que han tenido y las ganas que le pusieron para llegar a la final, para mí fue emocionante, porque solo ellas y yo sabemos del crecimiento que tuvieron y sinceramente, verlas bailar me emociona hasta las lágrimas. Le agradezco a los padres por acompañarnos y apoyar a sus hijas, se que a todos les costó muchísimo llevarlas a Mar del Plata. Sin embargo lo hicieron, trabajaron duro vendiendo pollos, empanadas y pizzas, para juntar dinero y así poder ir. Agradezco también a Livio Dovigo, quien nos ayudó con una parte del costo de las combis; a todos los sponsors que colaboraron, a mi familia (mi novio, mis suegros, mi padrino y su familia, mis tías, mi prima ´Jessi´, a Mónica Purini, a quien considero como de mi familia), ya que me apoyan muchísimo y me dieron fuerzas para seguir adelante cuando estaba a punto de bajar los brazos. No es una carrera fácil la que elegí, pero no me arrepiento de nada, todo sirve para crecer.

Por supuesto que a mi madre querida (Sara), quien siempre está ahí al pie del cañón y siempre me acompañó en todo esto. También le agradezco a la gente de General Pinto, ya que siempre tienen cosas lindas para decirme y seguían día a día lo que iba pasando en Mar del Plata. Si me olvido de alguien, pido disculpas".

En cuanto a la profesora Mónica Purini, la entrevistada destacó:

"Mónica fue mi profe y fue quien me dio esta pasión por la danza. Es una persona muy especial en mi vida, es como una madre para mí. Ella me conoce muchísimo y siempre está ahí, cerquita mío, para contenerme y aconsejarme. Tenemos una conexión muy especial ambas, me dejó su legado y para mí es todo un orgullo, lo digo ahora y me sigo emocionando. Para mí, ´Moni´ fue y será la mejor profesora. La quiero muchísimo”.

Para cerrar, Belén Coronel dijo:

"Quiero decirle a la gente que nunca es tarde. A todos aquellos a los que le guste bailar, grandes y chicos, mujeres o varones, que se animen, es algo hermoso, porque aumenta tu autoestima, conoces nueva gente y te olvidas de todo. No importa el físico ni la edad, todos pueden bailar, así que a animarse. Hoy en día hay mucho sedentarismo en niños y adultos y eso me preocupa, por eso siempre invito a todos a que se animen a bailar, no importa el qué dirán, lo que importa es tu bienestar y la salud", cerró la profesora que junto a sus alumnas cerró un año brillante.

Los logros

En Mar del Plata, Julieta Pérez participó en individual categoría juvenil "A" y obtuvo el pase para competir en el ANAC 2018 internacional de aeróbica de competición, a realizarse el año próximo en los Estados Unidos.

En babys e infantiles "A" y "B", lograron cuarto, quinto y sexto, en nivel elite, las niñas pintenses Ernestina Brohme, Emma Dovigo y Renata Fiorini.

En individual infantil "A", fue campeona nacional nivel elite Pilar Barnech; mientras que en dupla infantiles "A" y notable actuación, fueron campeonas nacionales Pía Leggieri y Catalina La Porta.

En individuales infantiles "B" participaron Emilia Pérez y Bianca Pantaleón; en tanto que Federica Brohme obtuvo el tercer puesto en nivel promocional; y Anita Tejeda fue segunda en nivel promocional.

Otras gran alagría para la delegación encabezada por Belén Coronel fue la obtención del título de campeonas nacionales logrado por la dupla infantil "B", conformada por Pilar Fiorini y Valentina Quiroga.

Con una coreografía de reggaeton lograron el primer puesto y son campeonas nacionales Anita Guichet, Sol Parra, Candelaria Fiorini, Tatiana Sancho, Pilar Fiorini, Valentina Cabrera y Valentina Quiroga.

El equipo de zumba mayores también se adjudicó el ansiado campeonato nacional, conformandoel mismo Daniela Barraza, Yesica Souza, María de los Ángeles Moyano, Lucía Ledesma, Marcia Robledo, María Paz Bonardi, Camila Vera, Victoria Pérez, Yanina Hernández, Verónica Camino, Analía Padia, María Eugenia Fiorini y Belén Coronel.

Además, Lola Gómez -con un individual de rithmic gym con elemento-, se consagró campeona nacional, dándole otra alegría a la profesora Belén Coronel ya toda la delegación de "Tiempos Gym".