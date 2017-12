Deportivo recibió a Villa Francia en divisiones inferiores y Pintense visitó a Atlético Roberts

Deportivo Pinto recibió en dos categorías formativas, en su estadio “Luis Dallocchio”, a Villa Francia de Coronel Granada, por el certamen “Primavera Verano” 2017 de fútbol.

En décima división se impusieron los granadenses 2 a 0, con goles de Lucas Orsi y de Martín Agustinelli, formando los elencos de esta manera, bajo arbitraje de Oscar Escobar:

DEPORTIVO PINTO: Lorenzo Orsi; Santiago Pérez, Federico Cáceres, Santiago Topa e Ignacio Guzmán; Joaquín Blanco, Thiago Fernández y Federico Tucci; Bautista Barnech. Agustín Toledo y Gastón Risso. D.T.: Fabián Oliva. Sup.: Matías Fernández, Nahuel Espíndola, Bautista Videla, Mateo Quiroga, Lautaro Magallanes y Gonzalo Blas Martinez.

VILLA FRANCIA: Máximo González, Agustín Haberkorn, Matías Pérez, Valentino Valenza y Elías Belén; Jeremías Calabresi, Gabriel Adriosola y M. Agustinelli; Valentín Valle, L. Orsi y Nicolás Micussi. D.T.: Pablo Zapata. Sup.: Jonathan Vicente, Agustín Di Flavio, Juan Ignacio Llano, Benjamín Díaz, Federico Salvador y Valentino Fraile.

En séptima igualaron 1 a 1, con goles de Franco Barnetche para el “Depor” y de Efraín Deus para los de Coronel Granada, y así formaron los equipos, bajo el contralor del juez Alberto Jaime:

DEPORTIVO: Luciano Anzani; Facundo Topa, Martín Pérez, Gastón Barrera y Franco Barnetche; Rogelio Plaza, Rodrigo Smith y Andrés Mc Cormick; Nicolás Ariel Martínez, Santos Nesprías y Tobías Carrizo. D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: Matías Giménez, Valentín Rodríguez y Teo Borda.

VILLA FRANCIA: Patricio Allen, E, Deus, Carlos Sánchez, Simón García y Rodrigo Aguirre; Alejo García, Santiago Villarino y Emiliano Pagnanini; Ignacio Valenza, Agustín Ferrero y Juan Tettamanti. D.T.: Marcos Andrada. Sup.: Darío Saraco, Lautaro Reynoso, Gonzalo Caratti, Julián Martínez, Braian Ortiguera, Bautista López y Germán Torres.





PINTENSE VISITÓ A ATLÉTICO ROBERTS

Pintense jugó con cuatro equipos de divisiones inferiores y como visitante ante Atlético Roberts. En décima, los “camoatíes” se impusieron restando pocos minutos, con gol de Nahuel Medina y por 1 a 0 al C.A.P., en un encuentro en el cual los de nuestra ciudad fallaron un penal (ejecutado por Camilo Brohme), cuando el resultado estaba 0 a 0. Así formaron los dirigidos por Francisco Gómez:

Leonel Alba; Santino Laporta, Bautista Loinaz, Ángelo González, Matías Jáuregui y Marcos Diez; Tomás Moglia, Fabricio Díaz, Rodrigo Torres, Juan Guichet y Camilo Brohme. Sup.: Nicolás Jauregui, Rodrigo Torres, Milos Banegas y Axel Barrera.

En novena, fue amplio el triunfo de Atlético Roberts, por 5 a 0, anotando Matías Lucero (2), Lisandro Dapena, Benjamín Banegas y Federico Velázquez Fegan los tantos de los robertenses. Pintense formó de esta manera:

Agustín Isidoro; Felipe Volpe, Santino Galbo, Thiago Móbbili, Nicolás Manuel y Andrés Ruffini; Andrés Alifano, Elías Riscosa, Joel Cufré, Pedro Alifano y Lucas Ravirú. D.T.: F. Gómez. Sup.: Dalmiro Sánchez, Pedro Farotto, Felipe Baldomá y Axel Barrera.

Completando los partidos de formativas del sábado, Pintense logró un muy buen triunfo por 3 a 1 en séptima, con anotaciones de Laureano González para el local y Sebastián Pajón (2, uno de penal), y Mariano Ugartemendía para el C.A.P., que había comenzado perdiendo y mejoró mucho en el complemento con los ingresos de Ramiro Torres y de Agustín García.

Así formaron los blancos dirigidos por Juan Carlos Gho:

Federico Piccardo; Vladimir Vicondo, Fabián Videla, Jonathan Suárez y Benjamín Barrera; Lautaro Borao, Juan Boris Silva y S. Pajón; Enrique Mamani, M. Ugartemendía y Fausto Guagnini. Sup.: Gonzalo Robledo, A. García, Leo Corvalán, Rodrigo Cufré y R. Torres.

El domingo, como preliminar de primera, Atlético Roberts venció 2 a 1 a Pintense, con un muy mal arbitraje, sufriendo el C.A.P. las expulsiones de Samuel Videla en la etapa inicial y de Lautaro Acosta en el complemento. Nicolás Romero anotó el tanto de los blancos dirigidos por Francisco Gómez, quienes formaron de esta manera:

Joaquín Argüello; Leandro Conteras, Samuel Barrera, Matías Santillán, Ramiro Móbbili y Jonathan Aguiar; Tomás Patiño, L. Acosta, S. Videla, N. Romero y Francisco Víttori. Sup.: Gabelli, Francisco Ávalos y Tomás Cabrera



OTROS RESULTADOS DE INFERIORES Y EN VETERANOS

En los demás encuentros de divisiones inferiores y de veteranos, por la novena fecha del “Primavera Verano” 2017 de fútbol de la Liga Amateur de Deportes, estos fueron los resultados registrados:

Séptima: Juventud Unida de Lincoln 2 vs. El Linqueño 2.

Octava: Juventud Unida 3 vs. El Linqueño 1 y Argentino de Lincoln 1 vs. Atlético Pasteur 2.

Novena: Juventud Unida 2 vs. El Linqueño 3.

Décima: C.A.S.E.T. de El Triunfo 0 vs. El Linqueño “B” 3 y Juventud Unida 1 vs. El Linqueño 2.

En Veteranos, Sarmiento de Vedia 3 vs. Alumni de Vedia 2; Argentino de Lincoln 2 vs. Atlético Pasteur 1; Juventud Unida de Lincoln 4 vs. Atlanta de Vedia 0 y Sarmiento de Germania 1 vs. Atlético Ameghino 3.

El gol del conjunto germaniense fue anotado por el pintense Juan José Azcurra y así formó el elenco sarmientista:

Matías Irusta; Héctor Riscossa, Jorge Cabrera, Juan José Azcurra, Lucas Caminos y Miguel Gómez; Alberto Armando Gómez, Sergio Vilche, Alejandro Abbura, Darío Barrutti y Ricardo Cabrera. Sup.: Miguel Roldán, Gustavo “Semillo” Barrera, Gustavo Llano, Sergio Ballesio, Juan Carlos López, Eduardo Manuel, Amílcar Verggini, Gabriel Rodríguez y Gerónimo Vilche.

LAS POSICIONES

Las posiciones en las distintas categorías de inferiores y en veteranos, por los certámenes “Primavera Verano” quedaron así conformadas:

En séptima división lidera Argentino de Lincoln, con 12 puntos. Le siguen Pintense, con 10; El Linqueño, 8; Deportivo Pinto, 7; Juventud Unida y Villa Francia tienen 5 y cierra sin unidades Atlético Roberts.

En octava mandan San Martín de Roberts (un partido menos) y Atlético Roberts, con 16; Pintense tiene 12; Deportivo Pinto, 10; Argentino de Lincoln, 9; El Linqueño, 7; Juventud Unida (L), 6; C.A.S.E.T. de El Triunfo y Atlético Pasteur cierran con 3 unidades.

En novena mandan Argentino y El Linqueño, con 15 unidades. Les sigue Pintense, con 13; Deportivo Pinto tiene 12; Atlético Roberts, 9; Deportivo Arenaza y Juventud Unida, 6; San Martín, 4; y El Linqueño “B” tiene 3.

Décima división: Argentino de Lincoln, 21 puntos; El Linqueño, 19; San Martín de Roberts, 18; Juventud Unida, 14; Villa Francia, 12; Pintense y El Linqueño “B”, 10; Deportivo Pinto, 6; Atlético Pasteur y Atlético Roberts, 5; y cierra con 3 puntos C.A.S.E.T. de El Triunfo.

En Veteranos, lidera Juventud Unida, con 15 puntos, escoltado por Atlanta de Vedia, con 14. Atlético Ameghino y Sarmiento de Vedia suman 13: C.A.S.E.T. de El Triunfo y Atlético Pasteur tienen 11; Sarmiento de Germania, 9; Argentino de Lincoln, 7; Alumni de Vedia, 6 y no suman puntos Deportivo y Social Arenaza.