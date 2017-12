Atlético (R) derrotó a Pintense y sueña

Atlético Roberts sigue alimentando su ilusión de ser campeón del certamen "Primavera Verano" 2017 de fútbol que organiza la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, al derrotar por la mínima diferencia en su estadio a Atlético Pintense, con gol de Matías "Machete" Riera, a los diez minutos de la etapa inicial.

Tras vencer entre semana a El Linqueño, los "camoatíes" superaron con justicia a un C.A.P. que sigue presentando el mismo problema no solo de esta temporada futbolística, sino de anteriores, su exasperante y recurrente falta de gol, algo que termina pagando casi siempre muy caro.

En la primera jugada de peligro, antes del al minuto inicial, Pablo Héctor Maffía, la figura de Pintense ante los robertenses, salvó por primera vez a su valla tras una buena jugada personal de Juan Emilio Chiattellino, quien en buen momento cedió para Riera y este despachó un fuerte remate, que salvó el "1" de los blancos.

Tres minutos más tarde, volvió a inquietar el dueño de casa tras una acción combinada que terminó en centro-shot de Eduardo Díaz que nadie mandó al fondo de las mallas, mientras que en la réplica, llegó un centro de pelota parada que bajó de cabeza el "flaco" Luis Alberto Sullings, le quedó el balón a Juan Manuel Garnica, quien remató sin dilaciones, y el esférico pasó muy cerca del marco de Marcos Gutiérrez.



Poco después, tras un pase de Chiattellino, Matías Riera remató desde unos 30 metros y el balón se metió en uno de los ángulos superiores de la ciudadela de Maffía, quien por única vez en la tarde dominical nada pudo hacer, y 1 a 0 consumado y muy festejado por la parcialidad local.

Un par de minutos más tarde, Cristian Godoy quedó mano a mano ante el cuidapalos huésped tras buen pase de Díaz y el shot del lateral derecho se fue levemente desviado.

Por el otro lado, otro experimentado de Pintense, Pedro Francisco Alifano remató de media distancia pero el shot de “La chueca” se fue junto al palo izquierdo de la portería local, en medio de un trámite de juego por entonces de ida y vuelta.

Sobre la media hora, otra vez desbordó "Edu" Díaz por derecha y su posterior remate fue controlado por Maffía, mientras que poco más tarde Chiattellino shoteó desde buena posición, pero lo hizo levemente elevado.

Antes del final de la etapa inicial, otra vez el guardavallas de Pintense salvó a su equipo del segundo, gananándole un mano a mano a Díaz, el mejor valor del local, mientras que por el lado del C.A.P., una buena jugada personal de Sullings le permitió a este rematar apenas afuera, cuando por el otro lado llegaba solo Alifano.

Así se fue la etapa de ida, con una aproximación final con olor a gol del local, pero otra vez Maffía salvó ante el disparo de "Machete" Riera.

Ya en el segundo período, siguió el "Maffía show", cuando a los 6´, Pablo le quitó con una volada lo que parecía ser un gol seguro a Eduardo "Chucki" Díaz, que ya se festejaba en el estadio de "La cortada", y cinco más tarde, con los dos mismos protagonistas en la acción, otra vez el "1" blanco abortó la chance de aumentar el score del citado jugador local..

Pintense, que buscaba llegar con juego asociado a través de Francisco Gómez, Alifano, Garnica y Sullings, se quedó con un hombre menos por la expulsión del "flaco", tras un roce con Ángel Bayón, cuando se jugaban 17 minutos.



Con diez hombres en cancha, todo se le complicó mucho más a los dirigidos por Juan Carlos Gho, aunque el entrenador quitó a un defensor (Paolo González) para agregar a otro delantero (Mariano Ugartemendía), quedando con tres y hasta con dos hombres en defensa, ya que Lautaro Borao estaba más en función de volante que de zaguero.

Por eso, Atlético Roberts -jugando rápido y de contra- siguió transformando en gran figura a Pablo Maffía, quien salvó ante remates de Claudio Godoy, del ingresado Federico Agudo y de Riera, mientras que por el lado de la visita, a los 30´, casi lo empata "Frank" Gómez, pero su buen disparo fue tapado en dos tiempos por Marcos Gutierrez.

La última acción para aumentar en favor del local llegó a los 42 minutos, pero el cabezazo de "Fede" Agudo, desde el corazón del área, se fue por encima del travesaño. Cinco minutos más tarde, Javier Esnaola pitó el final del partido y desató el desahogo de todo Atlético Roberts, ya que el equipo local merecía algo más que el 1 a 0, pero Pablo Maffía ratificó porque es en este 2017 el mejor arquero de la Liga Amateur y con más de media docena de atajadas, solo dejó que el triunfo "camoatí" sea por la mínima diferencia, aunque alcanzó para dejar a los albiazules en lucha franca por el campeonato, a la espera del crucial partido del próximo fin se semana, cuando reciban al puntero del certamen, Argentino de Lincoln.

SÍNTESIS Y OPINIONES

A las órdenes del citado Javier Esnaola, así formaron los equipos:

ATLÉTICO ROBERTS: Marcos Gutiérrez; Claudio Godoy, Pablo Cler, Cristian Gómez y Nicolás Godoy (Ayrton Godoy); Ángel Bayón, Tomás Richieri (Federico Agudo) y Juan Emilio Chiattellino; Agustín Herrera (Marcelo Quiroga), Eduardo Díaz y Matías Riera. D.T.: Agustín Perujo. Sup.: Emiliano Gutiérrez, Nicolás Romero, Facundo Flamini y Maximiliano Pérez.

PINTENSE: Pablo Héctor Maffía; Lautaro Borao, Tomás Elías Ramos, Jonathan Suárez y Paolo González (Mariano Ugartemendía); Francisco Gómez, Diego Ponti, Luis Sullings y Pedro Francisco Alifano; Franco Patiño y Juan Manuel Garnica. D.T.: Juan Carlos Gho. Sup.: Gonzalo Robledo, Agustín García y Rodrigo Cufré.

Al cabo del partido, la figura del encuentro, Pablo Maffía, dijo:

"Me voy triste, porque vinimos a buacar los tres puntos y tratar de levantar cabeza, pero no se pudo. No ligamos, no entran las situaciones que creamos y cuando el rival tiene una, la meten y no podemos revertirlo", mientras que en cuanto a su actuación, el cuidapalos de Pintense expresó:

"Yo trabajo para hacer lo mejor posible desde mi puesto y dejar bien alto el nombre de Pintense. A veces se da y a veces no. Ahora solo queda esperar el último partido con Argentino (esta fecha el C.A.P. queda libre), para ver si podemos cerrar el año ganando", completó.

Por su parte, Luis Sullings comentó: Ellos (por Atlético Roberts) son un equipo rápido en ataque y después de marcar la diferencia (el gol), manejaron mejor el balón, y luego de mi expulsión, mucho más. Debemos mejorar en ataque para el año que viene y seguir dándole continuidad a los chicos", completó el experimentado volante ofensivo de Pintense.