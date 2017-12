Taekwondistas de General Pinto y de Coronel Granada participaron de un torneo en Ameghino

El domingo pasado, una delegación de jóvenes taekwondistas de GeneralPinto y de Coronel Granada, acompañados por sus padres y a cargo del profesor Nicolás Ismael Díaz (III Dan), participaron de la “XXII° Copa Ameghino”, organizada por el maestro Gabriel A. Cova (VII° Dan), director general de la Taekwondo Asociación Argentina–Cova y director técnico de la selección nacional de este arte marcial y deporte de combate, originario de Corea del Sur.

El torneo en cuestión se llevó a cabo en el Club Social y Deportivo Sarmiento de Ameghino, con cuatro áreas de competencia y un ring elevado trabajando en forma simultánea.

Además de la Escuela organizadora y de nuestros representantes, participaron artistas marciales de Lincoln, Roberts, Arenaza, Junín, Baigorrita, Rojas, General Villegas, Carlos Pellegrini, Monte Grande, Berisso, Rufino (Santa Fe), Santa Rosa y General Pico (La Pampa), entre otros, haciendo un total de más de 300 competidores.

Cabe señalar además la presencia del gran maestro Néstor Galarraga (IX° Dan), Presidente de la Taekwon-Do Asociación Argentina, con asiento en Monte Grande, y del maestro Gerardo Rocha, director general de la Liga Argentina de Taekwon-Do, con sede en Berisso.





LOS RESULTADOS

Los jóvenes taekwondistas que representaron al Distrito de General Pinto obtuvieron los siguientes resultados:

Víctor Silva, 3° puesto en lucha; Mía Cignoli, 3° lugar en lucha; Pablo Sánchez (Coronel Granada), 3ª posición en lucha; Sofía Ortíz, 3° puesto en lucha; Milena Díaz, 3° lugar en lucha y Bianca Silva, 1° puesto en lucha y 2° en formas.

Agustín Coronel no logró acceder al podio, no obstante ello tuvo una destacada participación a pesar de ser la primera vez que compite en un torneo, destacándose además que durante el campeonato, el profesor Díaz se desempeñó como juez.

Tras el certamen, el profesor Díaz manifestó a “Hoy”:

“Más allá de los resultados, estoy muy feliz y orgulloso de mis alumnos, debido al crecimiento que han demostrado tener en esta competencia, no sólo a nivel técnico, sino también humano; este tipo de eventos no solo sirven para poner en práctica lo aprendido, sino también para hacer amigos, y gracias a esta disciplina, he ganado más amigos que peleas a lo largo de estos más de 15 años ya que practico; lo que importa no es la cantidad de alumnos, sino la calidad humana”, destacó “Nico”.

LUGAR, HORARIOS Y DÍAS DE CLASES

Con respecto a las clases, el profesor Díaz manifestó: “Durante las fiestas, nos tomaremos un muy pequeño receso. Luego de ello, continuaremos entrenando duro para los próximos desafíos, que son muchos y cada vez más importantes. En tal sentido, durante las vacaciones, se continuarán dictando clases, seguramente en un horario distinto, debido al calor. Por ahora, siguen siendo los lunes y miércoles, de 18 a 19 horas, en “Spartan Gym”, sito en calle Pueblos Originarios 239 de nuestra ciudad”, expresó.

Los interesados deben acercarse al lugar indicado, en los días y horarios antes mencionados, o contactarse por Facebook a la cuenta Nicolás Ismael Díaz, las FanPages Profesor Nicolás Ismael Díaz o Tkd Itf Pinto, por e-mail a la casilla de correo tkd_itf_gralpinto@hotmail.com o al abonado 2355 44-6864.