El ex presidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, fue invitado a visitar General Pinto

El pintense Jorge Sánchez, junto a Santiago y Ticiana Arina, de Florentino Ameghino, visitaron nuevamente en su casa de Uruguay al ex presidente y actual senador del vecino país, José “Pepe” Mujica, a quien hallaron -a su llegada- trabajando en un tractor, para luego proceder a sembrar tomates en la tierra ya preparada anteriormente.

“Pepe” vive en el paraje Pajas Blancas de Montevideo, junto a su esposa Lucía Topolansky, actual vicepresidenta de Uruguay, y como es habitual en el matrimonio, residen en una casa humilde, dedicándose el ex primer mandatario “charrúa” a trabajar la tierra y a sembrar, en sus ratos libres, siendo un verdadero ejemplo, que muchos políticos deberían imitar.

Mujica, fue invitado por Jorge Sánchez a visitar General Pinto y “Pepe” aceptó el convite, quedando por definirse la fecha de la llegada del ex titular del ejecutivo oriental a nuestra ciudad.

La charla con los ameghinenses y el pintense se prolongó por varios minutos y hasta pitaron cigarrilos armados por Mujica, quien se comprometió a conseguir una reunión entre la adolescente Ticiana Arina con el destacado bailarín argentino, Julio Bocca (actualmente viviendo en el país vecino, cerca de la casa de “Pepe”), para que le de clases a la joven, quien es bailarina clásica y se viene destacando en teatros y otros recintos capitalinos.



Nuestros compatriotas le regalaron al dueño de casa y su esposa quesos, fiambres caseros (preparados por Sánchez), miel y vinos de nuestro país.

A la hora de la despedida, “Pepe” Mujica llevó a los visitantes (Sánchez y los Arina) en su VW “Escarabajo”, por el mismo manejado, hasta la terminal de micros montevideana, para que desde allí puedan emprender el regreso a nuestro país.