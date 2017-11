Argentino ganó en Arenaza y manda en primera

En uno de los partidos más atrayentes del torneo de fútbol "Primavera Verano" 2017 de primera división que organiza la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, Argentino de Lincoln reaccionó y se impuso como visitante por 3 a 2 a Deportivo y Social Arenaza.

Con un tiro libre penal anotado por el goleador Martín “Cho” Viñales, "El Fortín" lo dio vuelta ante el "Chapero", que había comenzado ganando con tantos de Santiago Perujo y Franco Vicente, anotando ademas los otros tantos argentinistas los delanteros Sebastián Marani y Fabio Muñoz.

En otro cotejo del domingo, dio la nota Atlético Bayauca, elenco que logró cortar una larga racha adversa y venció 1 a 0 a San Martín de Roberts, con tanto anotado por Fernando Almirón a los 25 minutos del primer período, en tanto que tuvo fecha libre Atlético y Ferro Carril Oeste Pasteur y se reprogramó para el jueves 30 el partido entre El Linqueño y Atlético Roberts, con preliminar de octava categoría.

Las posiciones en primera división quedaron así conformadas:

Argentino de Lincoln, 12 puntos; Juventud Unida de Lincoln, 10; Atlético Roberts y Atlético Pasteur, 9; San Martín de Roberts, Deportivo Arenaza y Atlético Pintense, 8; El Linqueño, 7; Barrio Norte de América y Atlético Bayauca, 4; y cierra con un punto Deportivo Pinto.

INFERIORES DE DEPORTIVO PINTO

En divisiones inferiores, el pasado fin de semana Deportivo Pinto visitó a Juventud Unida de Lincoln, en "Los Tapiales".

En décima, los juventinos se impusieron 5 a 0 al "Depor", con goles de Castañón (4) y de Bautista López, formando los equipos de esta manera:

JUVENTUD: P. Iribarren; C. Quiroz, P. Beltrando, Gallardo, Caporale y Staffieri; A. Miguel, B. López, Castañón, Ludueña y Zaldúa. D.T.: Matías Cavalli. Sup.: Borda, Medero, Ramos, Mangieri y S. Enrique.

DEPORTIVO PINTO: Lorenzo Orsi; Federico Cáceres, Ignacio Guzmán, Santiago Pérez, Gastón Risso y Santiago Topa; Bautista Barnech, J. Blanco, Nahuel Espíndola, Federico Tucci y Agustín Toledo. D.T.: Fabián Oliva. Sup.: Mateo Quiroga, Bautista Videla, G. Díaz y R. Zavatarelli.

En novena, Deportivo triunfo 3 a 1, mientras que en séptima, Juventud Unida venció 3 a 2 y completando la jornada del sábado, en séptima Juventud venció 3 a 2 a Deportivo Pinto. .

Luciano Anzani; Facundo Topa, Valentín Rodríguez, Gastón Barrera y Ramiro Gil; Rogelio Planes, Rodrigo Smith y Tobías Carrizo, Federico Ábalos, Urbano Muro y Santos Nesprías. D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: Gastón Ríos, Matías Giménez, Segundo Giménez y Teo Borda.

El domingo, como preliminar de primera, la octava de Juventud Unida venció 3 a 2 a Deportivo Pinto.

El lunes, en tanto, por la séptima fecha, Deportivo Pinto ganaría los puntos en décima y en octava categorías, por la no presentación de los equipos de C.A.S.E.T. de El Triunfo.

OTROS RESULTADOS

Los demás resultados de la sexta fecha de divisiones inferiores, fueron éstos:

Décima: Atlético Roberts 0 vs. El Linqueño 7 y Villa Francia 1 vs. Atlético Pasteur 0.

Novena: Atlético Roberts 1 vs. El Linqueño 4.

Octava: C.A.S.E.T. de El Triunfo 1 vs.San Martín de Roberts 5.

Séptima: Atlético Roberts 0 vs. El Linqueño 2.

Ya por la séptima fecha, estos fueron los resultados registrados en los adelantos de categorías formativas:

Novena: Argentino de Lincoln 5 vs. El Linqueño “B” 0.

Décima: Argentino (L) 1 vs. El Linqueño “B” 0 y San Martín de Roberts 2 vs. Villa Francia 0, marcando Francesco Caliani y Salvador García los goles del albirropo sanmartiniano. Así formaron los equipos:

SAN MARTÍN (R): Leonardo Malmoris; Lautaro Marcos, Santiago Barbero, Segundo Abadía y Facundo Benavídez; Santiago Gauna, Santiago Ibáñez y F. Caliani; Thiago Juárez, Salvador García y Felipe Mercado. D.T.: Leonardo Benavídez. Sup.: Gerónimo Pagano, A. Laval, Bautista Abadía, Ever Díaz y Andrés Abadía.

VILLA FRANCIA: Máximo González; Agustín Haberkorn, Federico Salvador, Valentino Valenza y Juan Ignacio Llano; Jeremías Calabresi Ércoli, Segundo García y Martín Agustinelli; Ängel Adriozola, Lucas Jeremías Orsi y Nicolás Micucci. D.T.: Pablo Zapata. Sup.: Elías Belén, Agustín Di Flavio, Valentín Valle, Valentino Bracco y Thomás Müller.



PRÓXIMA FECHA

Anoche, al cierre de nuestra edición, jugaban en primera categoría, Deportivo Arenaza vs. Juventud Unida (con preliminar de novena división) y en estadio de El Linqueño, ern doble jornada, Argentino de Lincoln vs. Barrio Norte de América; y Deportivo Pinto vs. Atlético Bayauca.

En Veteranos, Atlético Pasteur recibe a Sarmiento de Vedia.

Hoy jueves, desde las 18.30 horas, Atlético Pasteur recibe a Atlético Roberts, en decima y luego en primera.

En el estadio "Leonardo Costa", El Linqueño espera a Pintense desde las 19.30, en octava, y seguidamente se enfrentarán en primera categoría.

Tambien habrán de jugarse estos cotejos de Veteranos:

Sarmiento de Germania vs. C.A.S.E.T. de El Triunfo; Atlanta vs. Alumni, en el clásico de Vedia (desde las 21 hs.en ambos cotejos); y Deportivo Arenaza vs. Juventud Unida de Lincoln, desde las 20.30.