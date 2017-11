Pintense volvió a fallar como local y solo igualó frente a Barrio Norte de América

Sigue sin poder ganar como local, en su estadio "Rubén E. Viale", el primer equipo del Club Atlético Pintense, ya que empató 2 a 2 frente a Barrio Norte de la ciudad de América, el elenco invitado al torneo de fútbol "Pimavera Verano" 2017 que organiza la Liga Amateur de Deportes de Lincoln.

El C.A.P., que arrancó el certamen venciendo en su reducto a Juventud Unida de Lincoln (2 a 1), luego perdió sucesivamente en su cancha contra San Martín de Roberts y Deportivo y Social Arenaza y si a ello le sumamos que solo acumuló un punto ante los de América, los blancos dejaron en el camino ocho unidades seguidas en su cancha, lo que les impide estar más arriba en la tabla de posiciones.

No fue una buena tarde para el equipo dirigido por Omar Castronuovo (Juan Carlos Gho purgó una fecha de suspensión), ya que tuvo casi todo para ganar pero falló en la ejecución de un penal su artillero del domingo, Mariano Ugartemendía, quien además se fue expulsado promediando el complemento y ello le permitió a Barrio Alegre volcarse al ataque en el tramo final del encuentro y llegar al 2 a 2 definitivo cuando quedaba poco tiempo de juego, dejando a los "cueveros" con mucha bronca, ya que el triunfo parecía asegurado.

Arrancó mejor el dueño de casa, presionando a su rival y tratando de llegar con fútbol asociado, aportado desde el sector neurálgico del campo de juego por Pedro Francisco Alifano, Lautaro Borao y Sebastián Pajón, quienes abastecían rápido a los delanteros.

No extrañó que a los 16 minutos llegara la apertura del score, a través de una buena definición de Mariano Ugartemendía, quien puso el 1 a 0 en el arco que da espaldas a calle General Villegas.

Al estar en desventaja, el conjunto del Distrito de Rivadavia comenzó a poner más ganas, aprovechó algunos errores de los volantes del local y de a poco, fue creando riesgo, sustentado en la velocidad y precisión de los delanteros Ezequiel Spósito, Alejandro Coronel y Facundo Galván, quienes comenzaron a complicar a la lenta zaga alba.

No extrañó que sobre el minuto 36, Spósito marcara el empate parcial, resultado con el cual se fueron al descanso.

Cuando reanudaron, Pintense salió con todo a buscar el triunfo y tuvo su primera chance neta antes de los diez minutos, cuando Carlos Javier Alfonso pitó penal y de la pena máxima se encargó "Conito" Ugartamendía. Pero su disparo al palo izquierdo de la valla huésped fue rechazado por el arquero Edgardo Sánchez, quien voló hacia ese sector y ahogó el grito de gol del C.A.P.

Pero cinco minutos más tarde, Ugartemendía iba a tener revancha, definiendo con categoría ante el "1" de BN y poniendo en ventaja a su equipo, recibiendo además tarjeta amarilla por sacarse la camiseta en el festejo contra el arco que da a calle Ricardo Gowland.

No pasó mucho tiempo para que el goleador de Pintense viera la segunda amarilla y se fuera expulsado (por arrojar lejos el balón cuando Alfonso cobró una falta) y así, Ugartemendía completó un domingo personal con luces y sombras.

Con un jugador más en cancha y con los cambios ofensivos que realizó el técnico Rubén Alzamora, Barrio Alegre se fue con todo al ataque, presionando a Pintense sobre su campo de juego, aunque la defensa y Pablo Maffía respondieron bien, salvo en la jugada del empate definitivo, que a los 41 minutos logró otro atacante visitante, el centrodelantero Alejandro Coronel.

Así se selló un resultado si se quiere injusto y que castigó al C.A.P., premiando demasiado al visitante, quien llegó a nuestra ciudad a dejarle el protagonismo del juego a los blancos, pero estos no supieron cerrar y ganar un partido que en varios pasajes les fue favorable pese a jugar, en líneas generales, de manera solo discreta.

Arbitro Carlos Javier Alfonso (Claudio Lora y Martín Esnaola fueron sus asistentes), y así formaron los equipos:

PINTENSE: Pablo Héctor Maffía; Braian Montenegro, Fernando Acosta, Julio Federico Martínez y Paolo González; Lautaro Borao, Pedro Francisco Alifano y Sebastián Pajón (Fausto Guagnini); Franco Bochiardi (Juan Manuel Garnica), Mariano Ugartemendía y Franco Patiño. D.T.: Omar Castronuovo. Sup.: Federico Piccardo, Federico J. Suárez y Benjamín Barrera.

BARRIO NORTE: Edgardo Sánchez; Martín Quiroga (Leandro Bazán), José Quiroga, Braian Schmidt y Francisco Diego (Kevin Miñane); Neyén Pires, Gonzalo Deharbe y Elías Ferrer; Ezequiel Spósito, Alejandro Coronel y Facundo Galván (Martín Sánchez). D.T.: Rubén Alzamora. Sup.: Federico Montiel y Juan Villanueva.

EN INFERIORES

Pintense jugó además el pasado fin de semana largo y en divisiones inferiores ante equipos de El Linqueño.

El sábado, en el "Rubén E. Viale" de nuestra ciudad, el C.A.P. y el C.A.E.L. "B" empataron 0 a 0 en décima categoría y los blancos pintenses formaron así:

Leonel Alba; Santino Laporta, Bautista Loinaz, Ángelo González, Matías Jáuregui y Marcos Diez; Tomás Moglia, Fabricio Díaz, Rodrigo Torres, Juan Guichet y Camilo Brohme. D.T.: Francisco Gómez. Sup.: Nicolás Jauregui, Mateo Garafulic, Milos Banegas y Axel Barrera.

En novena, Pintense superó 2 a 0 a El Linqueño "B", con tantos de Lucas Ravirú y del ingresado Pedro Farotto, formando el C.A.P. como sigue:

Agustín Isidoro, Abraham Mamut, Agustín Petronio, Thiago Pinardi, Nicolás Manuel y Felipe Volpe; Elías Riscozza, Santino Galbo, Juan Pablo Celasco Lucas Ravirú y Joel Cufré. D.T.: F. Gómez. Sup.: Pedro Farotto, Thiago Móbbili, Felipe Baldomá y Pedro Alifano.

El lunes, en cancha de El Linqueño, empataron 1 a 1 en décima división, logrando Nicolás Jáuregui el tanto de los blancos y empatando los linqueñistas sobre la hora.

En novena, se suspendió el partido faltando pocos minutos, cuando igualaban 0 a 0 (por incidentes en las tribunas), entre El Linqueño "A" y el CA.P.

Bajo arbitraje de Nicolás Giordano, así formaron:

EL LINQUEÑO: Cristian Oliva; Fermín Susi Bramajo, Juan Sebastián Alonso, Fausto Macías y Máximo Salvadore; Esteban Ariel Pineda, Segundo Campos y Bruno Magistrello; Juan Gabriel Pavón Zárate, Agustín Redolfi y Kevin Tomás Rivero. D.T.: Bruno Pellegrino. Sup.: Martín Herrera, Pedro Latour, Marcos Vélez y Nicolás Bustos.

PINTENSE: Agustín Isidoro; Thiago Pinardi, Abraham Mamut, Andrés Ruffini y Agustín Petronio; Thiago Móbbili, Nicolás Manuel y Pedro Alifano; Andrés Alifano, Pedro Farotto y Felipe Baldomá. D.T.: F. Gómez. Sup.: Lucas Ravirú, Felipe Volpe, Juan Celasco, Axel Cufré, Elías Riscozza y Axel Ferreyra.

Finalmente, en parejo encuentro de séptima categoría (con más chances de gol para los blancos) también igualaron sin tantos el C.A.E.L. y el C.A.P., formando el conjunto de nuestra ciudad de la siguiente manera:

Gonzalo Robledo; Matías Basualdo, Vladimir Vicondo, Jonathan Suárez y Benjamín Barrera; Lautaro Borao, Fabián Videla y Sebastián Pajón; Juan Manuel Aguirre, Agustín García y Fausto Guagnini. D.T.: Juan Carlos Gho. Sup.: Federico Piccardo, Juan Boris Silva, Frank García, Rodrigo Cufré y Leo Corvalán.