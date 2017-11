Argentino de Lincoln no tuvo piedad con Deportivo Pinto y quedó al tope

Una gran faena cumplió en la calurosa tarde del domingo pasado el primer equipo de Argentino de Lincoln, al golear en su estadio "El Fortín" a un alicaído Deportivo Pinto por 6 a 1, para trepar al primer puesto de las posiciones junto a Atlético Pasteur y Atlético Roberts, los linqueños con un partido menos disputado, porque ya quedaron libres.

La gran diferencia la marcó el equipo del uruguayo Oscar Milton Alsina en el primer período, que terminó ganando 4 a 1, y por ello, al partido literalmente le sobró un tiempo, siendo por momentos un pleito sin equivalencias, entre un conjunto local que quiere revancha de la final perdida ante El Linqueño (en la definición del "Clausura") y que tiene a un delantero que está intratable a la hora de definir (Martín Viñales) y que, además, recuperó a un destacado jugador, Fabio Muñoz (habilitado desde la Liga tras su rescisión de contrato con Atlético Roberts), siendo ampliamente superior a un "Depor" que no levanta cabeza y que ya espera el final de temporada.



En la primera chance de gol que tuvo, Argentino anotó. Iban solo dos minutos cuando Alexis Cañete trepó por derecha, mandó centro pasado y entrando por el segundo palo, detrás de los defensores azules, el juvenil Alan Mansilla marcó la apertura del score con remate de zurda, en el arco que da espaldas al centro de Lincoln.

No se quedó Argentino y a los 10’ amplió la ventaja. Fernando Comba tocó para Sebastián Marani, el volante enganchó ante su marcador y metió el centro de zurda al corazón del área, donde estaba "Fabito" Muñoz, quien con certero cabezazo colocó el 2 a 0.

Argentino siguió siendo mejor, pero en un rápido ataque del "Depor", y un descuido de la zaga local, llegó el descuento, en lo que sería el único gol de los dirigidos por Maximiliano Leonardi.

Maximiliano Martínez recibió un largo pelotazo, se fue sin marcas y no dudó para definir con su habitual categoría ante el achique del arquero Agustín Licera, a los 22´.

Poco le duró la alegría al C.S.D.G.P., ya que cinco más tarde, Enzo Cuadrado recibió por la banda izquierda, mandó centro para el artillero Martín Viñales y el romperedes argentinista anotó con preciso toque por encima del juvenil arquero Luciano Anzani.

El calvario del equipo de nuestra ciudad continuó y no extrañó que a los 31´, llegara el 4 a 1 para los "fortineros". Comba mandó un balón al claro para Fabio Muñoz, esta dominó y esperó la llegada de Viñales, quien casi en la línea de sentencia anotó el segundo de su cosecha personal y aunque Deportivo casi descuenta nuevamente por medio de Juan Manuel Capdevila, el defensor de Deportivo cabeceó desviado frente a la valla rival, tras lo cual se fueron al descanso con los albicelestes tres goles arriba en el tanteador.

Para colmo de males para el equipo de General Pinto, apenas reanudaron -otra vez en el minuto 2-, Argentino llegó con profundidad, Martín Viñales recibió cerca del área y en buen momento tocó para Fabio Muñoz, quien recibió preciso pase al claro, quedó mano a mano con "Luchi" Anzani y definiendo con clase, bien pegado al palo derecho, estiró la diferencia anotando el 5 a 1.

El resto estuvo de más, a pesar que Deportivo mejoró con la entrada de Andrés Mc Cormick, quien buscó asociarse con "Maxi" Martínez- y tuvo en los pies del juvenil ingresado dos veces la chance del el descuento, pero en ambas tapó muy bien Agustín Licera.



Los minutos fueron pasando en la calurosa tarde dominical y a los 38’ llegó el cierre del marcador, con un nuevo tanto del artillero Martín Viñales, quien tras una buena acción de Cristian Lora por izquierda (un par de minutos despues de haber relevado a Fabio Muñoz), recibió el centro atrás y puso el tercero de su cosecha personal y cerró el partido con un 6 a 1 que califica lo visto en "El Fortín" argentinista.

Fueron amonestados Medina en el local y Cau y Martínez en Deportivo, arbitró Carlos Agustín Riglos (Claudio Lora y Martín Esnaola fueron sus asistentes) y así formaron los equipos:

ARGENTINO: Agustín Licera; Alexis Cañete (Facundo Narváez), Gabriel Medina Germán González y Enzo Cuadrado; Fabio Muñoz (Cristian Lora), Fernando Comba y Facundo Hernández; Sebastián Marani, Martín Viñales y Alan Mansilla (Matías Haedo). D.T.: Oscar Milton Alsina. Sup.: Valentín Di Leo, Juan M. Iglesias, Ramiro Arrizabalaga y Juan Cruz Muñoz

DEPORTIVO: Luciano Anzani; Lucas Cau, Emmanuel Luna (Carlos Elio Barrera), Juan Manuel Capdevila y Franco Barnetche; Carlos Ciucci, Eric Smith, Gerardo Gallego (Sebastián Leonarda) y Maximiliano Martínez; Silvio Oliva y Mariano Ismael (Andrés Mc Cormick). D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: Leonardo Daniel Ramos, Rodrigo Smith y Rogelio Planes.