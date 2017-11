El Linqueño, San Martín de Roberts y Pintense son líderes en primera división

En los demás encuentros de la cuarta fecha del campeonato "Primavera Verano" 2017 de primera división, en la que quedó libre El Linqueño, jugaron el adelantado el pasado viernes Juventud Unida de Lincoln y Atlético Bayauca, ganando los linqueños por 3 a 0. Jonathan Lora y Diego Palacios (2) marcaron los goles del conjunto juventino dueño de casa.

El domingo, San Martín de Roberts perdió 4 a 2 ante Argentino de Lincoln. Abrió la cuenta Germán González en contra de su valla, en favor de San Martín, y lo empató Facundo Hernández para los de Lincoln.

En el segundo tiempo, Martín Viñales (2) y Gabriel Trillo marcaron para los argentinistas, y Federico Lacunza había puesto el 2 a 2 parcial para San Martín, equipo que venía de vencer a Pintense y no pudo seguir en la senda triunfal.

En Arenaza, igualaron 3 a 3 el local y Atlético Roberts, con goles de Yuliano Amadío, Federico Vicente y Walter Delgado para los "chaperos" locales, y de Eduardo Díaz, Agustín Herrera y Cristian Gómez para los visitantes.

En su cancha, logró el primer triunfo del certamen el equipo invitado al "Primavera Verano", Barrio Norte de América, al superar 2 a 0 a Atlético y Ferro Carril Oeste Pasteur con goles de Marcos Villalba y de Facundo Galván para el vencedor.

Así quedaron las posiciones en primera división:



Equipos J. G. E. P. GF. GC. Pts.

------------------------------------------------------------------

El Linqueño 3 2 1 0 5 1 7

San Martín de Roberts 4 2 1 1 8 5 7

Atlético Pintense 4 2 1 1 4 4 7

Atlético Roberts 4 1 3 0 11 6 6

Argentino de Lincoln 3 2 0 1 9 5 6

Juventud Unida (L) 3 2 0 1 7 3 6

Atlético Pasteur 4 2 0 2 6 7 6

Deportivo Arenaza 4 1 2 1 6 7 5

Barrio Norte (América) 3 1 0 2 2 4 3

Deportivo Pinto 4 0 1 3 4 8 1

Atlético Bayauca 4 0 1 3 0 12 1

EN DIVISIÓN INFERIORES Y VETERANOS

Los demás resultados registrados en divisiones inferiores, fueron los siguientes:

Séptima división: Villa Francia 0 vs. El Linqueño 1. El conjunto granadense formó con Patricio Allen; Carlos Sánchez, Rodrigo Aguirre, Julián Martíni, Agustín Martínez y Emiliano Paganini; Ignacio Valenza, Santiago Villarino, Claudio Mendoza, Agustín Ferrero y Juan Tettamanti. D.T.: Gabriel Valenza. Sup.: Darío W. Saraco, Gonzalo Caratti, Braian Ortiguera, Alejo García y Efraín Deus.

Las posiciones quedaron así:

Argentino (L), Deportivo Pinto y Pintense, 6 puntos; El Linqueño, 3; Juventud Unida (L) y Villa Francia, 1; y cierra sin unidades Atlético Roberts.

Octava: Juventud Unida de Lincoln 1 vs. C.A.S.E.T. de El Triunfo 2; y San Martín de Roberts 4 vs. Argentino de Lincoln 2.

Encabeza las posiciones el elenco de Pintense, con 9 puntos, escoltado por Deportivo Pinto, Atlético Roberts y San Martín de Roberts, con 7. Luego se ubican Argentino de Lincoln, 6; C.A.S.E.T., 3; El Linqueño, 1; y no tienen puntos Atlético Pasteur y Juventud Unida de Lincoln.

Novena: San Martín 3 vs. Argentino 7 y Deportivo Arenaza 2 vs. Atlético Roberts 3.

El Linqueño, 9; Pintense, 7; Argentino (L) y Atlético Roberts, 6; Deportivo Pinto y Deportivo Arenaza, 3; San Martín de Roberts, 1; y cierran sin puntos Juventud Unida y El Linqueño "B".

Décima: Juventud Unida (L) 6 vs. C.A.S.E.T. de El Triunfo 2; El Linqueño “B” 1 vs. Atlético Pasteur 3; Villa Francia 0 vs. El Linqueño 2 y San Martín de Roberts 2 vs. Argentino de Lincoln 0.

Es líder San Martín de Roberts, con 10 puntos, escoltado por El Linqueño y Argentino (L), con 9.

Juventud Unida tiene 7; Pintense y Deportivo Pinto, 5; Atlético Pasteur, 4; El Linqueño "B" y C.A.S.E.T. de El Triunfo suman 3; Atlético Roberts, 1; y cierra sin unidades Villa Francia de Coronel Granada.



En Veteranos, estos fueron los resultados registrados:

Atlanta de Vedia 0 vs. Atlético Ameghino 1; Deportivo Arenaza 1 vs. Sarmiento de Vedia 2 y Sarmiento de Germania 2 vs. Alumni de Vedia 0, marcando Sergio Vilche y Amílcar Verggini los tantos de los "verdes" germanienses.

El conjunto germaniense alistó a Héctor Riscossa; Lucas Camino, Juan José Azcurra, Darío Barrutti, Gabriel Rodríguez y Juan Carlos López; Alberto Armando Gómez, S. Vilche, Ricardo Cabrera, A. Verggini y Alejandro Abbura. Sup.: Jorge Cabrera, Miguel Roldán, Leonardo Cabrera, Gustavo "Semillo" Barrera, César Torres y Sergio Ballesio.

Manda en la tabla Sarmiento de Vedia, con 9 puntos. Juventud Unida (L) tiene 8; Atlético Ameghino, 7; Atlanta de Vedia, 6; Sarmiento de Germania, C.A.S.E.T. y Atlético Pasteur reúnen 4; Argentino de Lincoln y Alumni de Vedia tienen un punto y cierra sin unidades Deportivo Arenaza.

PRÓXIMA FECHA

La quinta fecha del "Primavera Verano" tiene esta programación prevista:

Argentino de Lincoln recibe a Deportivo Pinto en "El Fortín"; Pintense espera en su estadio "Rubén E. Viale" a Deportivo Arenaza; El Linqueño jugará con Atlético Pasteur; San Martín de Roberts espera a Juventud Unida de Lincoln y Barrio Norte de América es local ante Atlético Roberts. Libre quedará Atlético Bayauca.