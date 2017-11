Dos triunfos de Pintense, uno de Deportivo y un empate en los clásicos de formativas

También se enfrentaron en cuatro divisiones formativas, durante sábado y domingo pasados en el campo de deportes "Luis Dallocchio" del Club Social y Deportivo General Pinto, los clásicos rivales futboleros de la ciudad cabecera distrital.

Fue por la cuarta fecha de los torneos "Primavera Verano" 2017 de fútbo que organiza la Liga Amateur de Deportes de Lincoln

El 4/11 confrontaron en décima, novena y séptima, empatando en la divisional menor y ganando el C.A.P. en las dos restantes, mientras que en la jornada dominical, el "Depor" goleó a los "primos" en octava categoría.



En la divisional menor, el empate fue sin goles y a las órdenes del árbitro Martín Esnaola, así formaron:

DEPORTIVO: Fermín Salandari; Federico Cáceres, Ignacio Guzmán, Lorenzo Orsi, Thiago Fernández y Santino Topa; Bautista Barnech, Federico Tucci, Agustín Toledo, Gastón Risso y Bautista Videla. D.T.: Fabián Oliva. Sup.: Santiago Pérez, Mateo Quiroga y Nahuel Espíndola.

PINTENSE: Axel Barrera; Santino Laporta, Martin Larrayoz, Tomás Loináz, Matías Jáuregui y Milo Banegas; Juan Guichet, Nicolás Jáuregui, Camilo Brohme, Mateo Garafulic y Lucio Garafulic. D.T.: Francisco Gómez. Sup.: Ángelo González, Rodrigo Torres, Marcos Díez, Máximo Muro, Tomás Moglia y Bautista Cufré.

En novena, Pintense se impuso 3 a 0, con goles anotados por Thiago Móbbili, Pedro Farotto y el ingresado Joel Cufré, descontando Juan Andrés Moralejo para Deportivo. Estos fueron los los protagonistas, bajo el arbitraje de Julio Pereyra:

DEPORTIVO: Juan Richieri; Francisco Céliz, Gaspar Aleón, Gastón Cáceres, Camilo Leonardi y Federico Blanco; Máximo Banegas, Ián Ferreyra, Tomás Bartucci, Gonzalo Lavítola y Juan A. Moralejo. D.T.: F. Oliva. Sup.: César Pollastrini, Luciano Mansilla, Tiziano Hernádez y Pedro Galbo.

PINTENSE: Agustín Isidoro; Abraham Mamut, Agustín Petronio, Thiago Pinardi, Nicolás Manuel y Andrés Ruffini; Andrés Alifano, T. Móbbili, P. Farotto, Pedro Alifano y Felipe Baldomá. D.T.: F. Gómez. Sup.: Lucas Ravirú, Santino Galbo, Juan Celasco, Joel Cufré, Elías Riscoza y Felipe Volpe.



Cerrando los partidos del sábado, Pintense venció a Deportivo en séptima, 2 a 0 con goles de Juan Boris Silva (de penal) y de Fausto Guagnini, en cotejo que arbitró Carlos Javier Alfons, siendo las que siguen las alineaciones presentadas:

DEPORTIVO: Luciano Anzani; Gastón Barrera, Facundo Topa, Matías Magallanes, Rodrigo Smith y Martín Pérez; Santos Nesprías, Tobías Carrizo, Andrés Mc Cormick, Rogelio Planes y Nicolás Ariel Martínez. D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: Lautaro Palacios, Martín Giménez, Hernán Smith, Erik Magallanes y Urbano Muro.

PINTENSE: Federico Piccardo; Benjamín Barrera, Nicolás Valenza, Matías Basualdo, Fabián Videla y Jonatan Suárez; Agustín García, Juan Silva Boris, Enrique Mamani, Rodrigo Cufré y F. Guagnini. D.T.: Juan Carlos Gho. Sup.: Gonzalo Robledo, Ezequiel Medranda, Leo Corvalán, Cristian Torres, Gino Viola y Frank García.

Finalmentre el domingo, como preliminar de primera, Deportivo goleó en octava división a Pintense, 6 a 1, con tantos de Segundo Nesprías (2), Tobías Carrizo (2), Nicolás Tucci y Agustín Caratti para el "Depor", descontando Samuel Videla para el C.A.P.



Estas fueron las formaciones de ambos elencos, bajo arbitraje de Jorge Pérez:

DEPORTIVO: Juan Richieri; Valentín Rodríguez, Ramiro Gil, Agustín Puerari, Enzo Suárez y N. Tucci; A. Caratti, Nicolás Menéndez, S. Nesprías, T. Carrizo y Teo Borda. D.T.: Fabián Oliva. Sup.: César Luna, Nahuel Romano, Andrés Tucci, Juan Ignacio Moralejo, Gastón Videla y Sebastián Aleón.

PINTENSE: Joaquín Argüello; Leandro Contreras, Francisco Ávalos, Matías Santillán, Ramiro Mobbili y Jonatan Aguiar; Tomás Patiño, Stéfano Ledesma, Samuel Videla, Nicolás Romero y Lautaro Acosta. D.T.: F. Gómez. Sup.: Abraham Mamut y Tomás Cabrera.