Pintense hizo "patinar" a Deportivo en su estadio y le ganó el último clásico del año

El primer equipo de Atlético Pintense ratificó en cancha de su tradicional rival, Deportivo Pinto, su repunte futbolístico en el último certamen de la temporada, el "Primavera Verano" y le ganó a los azules 2 a 0 por la cuarta fecha de este torneo, recuperándose el C.A.P. de la un tanto injusta caída (al menos muy abultada en cifras por lo visto en su propio campo de juego) de una jornada atrás ante San Martín de Roberts, cuando perdió el invicto en este campeonato.

Con los tres puntos sumados en uno de los choques más esperados del año, en este caso el último de la temporada liguista entre los "primos", Pintense recuperó el primer puesto en la tabla, que comparte con San Martín (R) y con El Linqueño, elenco este último que quedó libre y que por ello, tiene un partido menos disputado que los blancos y los robertenses.

El triunfo a domicilio de los dirigidos por Juan Carlos Gho comenzó a gestarse con una muy buena media hora inicial, en la que dominó al local con buen trato del balón y buscando llegar por las bandas, pese a que en la última práctica previa al derby, se lesionó el jugador que maneja los hilos ofensivos del C.A.P., Pedro "La chueca" Alifano, quien no pudo jugar en el "Luis Dallocchio".

No extrañó que a los 14 minutos llegara la apertura del marcador para los blancos. Franco Patiño, una de las figuras destacadas del cotejo, se fue con velocidad y habilidad por izquierda, mandó centro-shot que no pudo cortar el arquero linqueño del "Depor", Sebastián Cisneros, y 1 a 0 consumado en el arco que da espaldas al FO.NA.VI.

Pese al impacto, los orientados por Maximiliano Leonardi fueron en busca del empate, con muchas ganas y fuerza, aunque por momentos abusando del pelotazo y los centros, que le dieron trabajo a un Pablo Héctor Maffía que siempre respondió.

Iban 28´ cuando a instancias del juez de línea Nº 1, Jorge Pérez, la árbitro Rocío Melo cobró penal para Deportivo, sancionando una supuesta falta del zaguero central Fernando Acosta. De la pena máxima se encargó Maximiliano Martínez, quien es casi infalible para estos menesteres, pero esta vez le pegó "mordido" al balón y el mismo se fue junto al palo derecho de la valla de Maffía, quien se había arrojado hacia ese sector.

El "Depor" sintió mucho esta neta opción fallada y aunque tuvo otras ocasiones en los iniciales 45´ (un mano a mano de Mariano Ismael ante el "1" de los albos, un disparo de Franco Barnetche y un rebote en Lautaro Borao que casi se le mete en el segundo palo al cuidapalos huésped, quien en gran reacción salvó a su valla), el 1 a 0 en favor del visitante quedó sellado cuando los mandó al descanso de un cuarto de hora la juez Rocío Melo, en lo que fue la primera vez que una mujer arbitra un clásico de Pinto.

Cuando reanudaron, otra vez arrancó mejor Pintense y comenzó a cerrar el partido a los diez minutos, cuando Franco Patiño se fue en velocidad, eludió a un defensor del "Depor" y definió con certero disparo al palo izquierdo de Cisneros, en la valla que da a calle San Martín, para luego irse a festejar con sus compañeros e hinchas.

Dos goles arriba en el tanteador, el C.A.P. comenzó a manejar aún más el ritmo del cotejo, bien plantado atrás y en media cancha y con sus juveniles y veloces delanteros siendo siempre una luz de alerta para la defensa azul.

El C.S.D.G.P. siguió apostando a los centros y pelotazos que, irremediablemente, morían en las seguras manos de Maffía o en la cabeza de los zagueros del huésped y -además- con el ingreso de Juan Manuel Garnica y de Braian Montenegro, el técnico Gho logró tener dos jugadores más para "toquetear" la pelota, dejar que los minutos se consuman y así cerrar el partido y una esperada y festejada victoria en cancha del tradicional adversario, para recuperar el liderazgo y el protagonismo en el certamen.

A las órdenes de Rocío Melo (amonestó a varios jugadores, expulsando sobre la hora al ingresado Juan M. Mansilla, de Pintense), secundado por Jorge Pérez y Julio Pereyra desde las bandas, así formaron los equipos:

DEPORTIVO PINTO: Sebastián Cisneros; Lucas Cau (Gustavo Gallego), Emmanuel Luna, Eduardo Barrera y Juan Manuel Cap-devila; Carlos Ciucci, Erik Smith, Franco Barnetche y Maximiliano Martínez; Mariano Ismael y Silvio Oliva (Nicolás Ariel Martínez). D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: Luciano Anzani, Sebastián Leonarda, Héctor Eber Rodríguez, Gianfranco Planes y Rodrigo Smith.

PINTENSE: Pablo Héctor Maffía; Tomás Elías Ramos, Fernando Acosta, Julio Federico Martínez y Paolo González; Lautaro Borao, Diego Ponti, Sebastián Pajón (Braian Montenegro) y Franco Patiño (Juan M. Mansilla); Franco Bochiardi (Juan Manuel Garnica) y Mariano Ugartemendía. D.T.: Juan Carlos Gho. Sup.: Federico Piccardo, Fausto Guagnini, Germán Leguizamón y Enrique Mamani.

JUAN C. GHO: "NOS PONE NUEVAMENTE EN COMPETENCIA"

El experimentado director técnico del primer equipo de Pintense, Juan Carlos Gho, volvió a tener un "Feliz domingo" en el campo de deportes "Luis Dallocchio" del Club Deportivo Pinto, estadio donde su elenco se coronó campeón de un anterior certamen "Primavera Verano", aquella vez en recordada definición con disparos desde el punto del penal, tras sendos empates en los dos partidos jugados aquella vez ante el "Depor".

Tras la victoria por 2 a 0, inicialmente Juan Gho expresó:

"Estoy muy contento, realmente fue un partido bien jugado, tratando los dos equipos de brindar buen fútbol. Las situaciones que tuvimos pudimos concretarla, ellos erraron un penal cuando ganábamos 1 a 0, así que también la suerte algo nos acompañó.

Esto nos pone nuevamente en competencia. Veníamos de jugar dos buenos partidos, pero sin poder convertir goles (con Bayauca, 0 a 0 como visitante, y ante San Martín, 0-3 en el "Rubén E. Viale"), así que hicimos un buen partido, ganamos de visitantes e hicimos goles. Siempre digo que si jugamos bien y no concretamos, es dificíl, pero por suerte para el grupo y para toda la gente de Pintense fue muy importante el triunfo. Hay que tener paciencia y las cosas vienen solas".

Tras señalar que "Lamentablemente, el viernes hicimos fútbol y se nos lesionó ´La chueca´ Alifano, no pudo jugar el clásico y debimos cambiar el esquema, pasando de 4-4-2 a 4-3-1-2, cosa que finalmente nos resultó muy importante, porque ganamos", Juan Carlos Gho cerró sus conceptos refiriéndose al rival del próximo domingo 12.

Comentó que "Recibiremos a Deportivo Arenaza, un equipo que viene bien, convirtiendo muchos goles, y trataremos de hacer lo que venimos realizando hasta ahora y si podemos mejorar, lo haremos", finalizó el entrenador de Pintense.