“La literatura no tiene límite”, jornada a cargo del escritor Franco Vaccarini

La Escuela Normal Superior de General Pinto, en sus tres niveles (Primaria N° 35, Secundaria N° 4 e Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N°133) participó de una jornada distinta, nueva, ya que fue la primera vez que se tuvo el enorme placer de contar con la presencia de un reconocido escritor, Franco Vaccarini.

El encuentro literario comenzó a organizarse desde el mes de Abril, en el marco de las actividades a cargo del "Proyecto de articulación curricular institucional" con el que cuenta desde 2012 la institución educativa con sede en avenida Mitre al 100, contándose el acompañamiento de las bibliotecarias de la Escuela.

A partir de allí, los docentes de los distintos niveles trabajaron durante el ciclo lectivo con sus cuentos y novelas, concretando así diferentes proyectos que se mostraron el día de la visita del escritor.



La jornada duró 12 horas, a partir de las 8, cuando Vaccarini comenzó brindando una charla y dialogando con los alumnos de Secundaria Superior.

Luego hizo lo propio con los educandos de Secundaria Básica, en ambos turnos, con Primaria y con los alumnos del los profesorados docentes.

En cada charla, el escritor aportó con mucha humildad innumerables anécdotas de su vida, especialmente haciendo referencia a sus orígenes y demostrando que cuando la vocación es fuerte, no hay obstáculos posibles.

Cuando Franco tenía tan sólo 18 años, se atrevió a hacerle una entrevista a Jorge Luis Borges, en su propia casa.

Además, le dio a conocer a la concurrencia el largo y difícil camino que debió recorrer, desde haber comenzado a estudiar Filosofía y Letras (carrera que pronto abandonó por reconocer que no lo preparaban para su vocación), haber estudiado periodismo durante algún tiempo, hasta haber sido reportero junto a Jorge Lanata, para finalmente empezar a recorrer editoriales durante algunos años.



Fue hasta que le dieron en una de ellas el “sí" y obtuvo su primer premio literario.

Hace 27 años que se dedica exclusivamente a "este oficio" –dijo- y hoy tiene 54 años de edad.

En cuanto a alumnos de los profesorados docentes, les brindó una charla diferente, en donde marcó claramente el “compromiso” que todo docente debe tener con la literatura.

"Un docente que no lee, no puede transmitir amor por la literatura a sus alumnos", señaló el visitante.

Vaccarini nació en la ciudad vecina de Lincoln, luego pasó su infancia en Chacabuco, ya que sus padres fueron trabajadores rurales, pero ello no impidió que en su austera vivienda hubiera siempre libros disponibles.

También sus docentes de primero a quinto grado fueron muy significativos, ya que les transmitieron sus primeras vivencias con la literatura, descubriendo él mundos inimaginables y el placer por la escritura.



Fue un día diferente y renovador el que se vivió con este escritor, tanto para alumnos como para docentes, quienes pudieron disfrutar de su sabiduría, de su humor, de su sinceridad y de su tan buena predisposición, pues nadie se quedó con ninguna duda, ya que respondió innumerables preguntas.

“ ¡ Gracias, Franco !. Los proyectos sólo se pueden lograr en las instituciones educativas cuando hay un equipo de trabajo que se une a una fuerza común y puede contar con el aval y acompañamiento tanto de sus autoridades como así también de sus compañeros/as... ¡ En esta Escuela se logró !", señalaron directivos y docente de los tres niveles de la Normal Superior de General Pinto.