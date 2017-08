Tres victorias en divisiones inferiores cosechó Pintense ante Villa Francia

GENERAL PINTO

El pasado sábado, por la octava fecha del campeonato “Clausura” de fútbol que organiza la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, Pintense recibió en tres divisiones formativas a Villa Francia de Coronel Granada, ganando el C.A.P. los tres cotejos.

La décima de los blancos se impuso 3 a 0, con tantos de Juan Guichet (2) y de Esteban Alifano, formando los equipos de esta manera:

PINTENSE: Agustín Ferreyra; Santino Laporta, Martín Larrayoz, Tomás Loinaz, Nicolás Jáuregui y Matías Jáuregui; Juan Guichet, Rodrigo Torres, Lucio Garafulic, Mateo Garafulic y Esteban Alifano. D.T.: Francisco Gómez. Bautista Cufré y Santiago Navarrete.

VILLA FRANCIA: Máximo González; Federico Salvador, Juan Ignacio Llano, Agustín Di Flavio, Segundo García, Valentino Valenza; Matías Pérez, Valentino Valle, Jeremías Orsi, Nicolás Micussi y Martín Agustinelli. D.T.: Gabriel Valenza. Sup.: Valentino Bracco, Tomás Müller, Francisco Marcolini y Elías Belén.

En octava división, triunfó Pintense 2 a 0, con dos tantos anotados por Leandro Contreras y Ramiro Móbbili, formando los equipos de esta manera:

PINTENSE: Joaquín Argüello; Leandro Contreras, Samuel Barrera, Matías Santillán, Ramiro Móbbili y Ramiro Gabelli; Tomás Patiño, Stéfano Ledesma, Samuel Videla, Nicolás Romero y Francisco Víttori. D.T.: F. Gómez. Sup.: Kevin Barrera, Francisco Ávalos, Abraham Mamut, Alexander Magallanes, Tomás Gorosito, Lautaro Acosta y Jonathan Aguiar.

VILLA FRANCIA: Patricio Allen, Gonzalo Caratti, Gerónimo Pérez, Ángel Sánchez, Germán Torres y Santiago Rizzi; Alejo García, Nazareno Clavel, Santiago Castro, Ignacio Valenza y Agustín Martínez. D.T.. G. Valenza. Sup.: José Bramajo.

En séptima, Pintense ganó 2 a 1, con tantos marcados por Mariano Ugartemendía y Sebastián Pajón para el C.A.P. y de Leonel Azurmendi para los de Coronel Granada. Los equipos se alistaron de esta manera:

PINTENSE: Federico Piccardo; Matías Basualdo, Vladimir Vicondo, Jonathan Suárez y Nicolás Valenza; Lautaro Borao, Fabián Videla y S. Pajón; Enrique Mamani, M. Ugartemendía y Emanuel Ocampo. D.T.: Juan Carlos Gho. Sup.: Alan Arrieta, Tomás E. Medranda, Lisandro Sánchez, Fausto Guagnini, Samuel Videla, Agustín García y Ramiro Torres.

VILLA FRANCIA: Darío W. Saracco; Carlos Sánchez, Rodrigo Aguirre, Julián Martini, Emiliano Pagnanini y Simón García; L. Azurmendi, Santiago Villarino, Manuel Rodríguez, Claudio Mendoza y Juan Tettamanti. D.T.: G. Valenza. Sup.: Lautaro Reynoso y Braian Ortiguera.